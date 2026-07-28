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熊本7.1強震一瞬間上下猛搖 旅日台人直呼像大怒神

中央社／ 東京28日專電
日本熊本縣今天下午4時27分左右發生規模7.1強震，最大震度7，熊本市內震感強烈，旅居熊本的台灣人游小姐受訪表示，這次地震與過去不同，「沒有慢慢開始搖，而是一瞬間就劇烈上下震動」，令人聯想到遊樂設施「大怒神」。圖／AI生成
日本熊本縣今天下午4時27分左右發生規模7.1強震，最大震度7，熊本市內震感強烈，旅居熊本的台灣人游小姐受訪表示，這次地震與過去不同，「沒有慢慢開始搖，而是一瞬間就劇烈上下震動」，令人聯想到遊樂設施「大怒神」。圖／AI生成

日本熊本縣今天下午4時27分左右發生規模7.1強震，最大震度7，熊本市內震感強烈，旅居熊本的台灣人游小姐受訪表示，這次地震與過去不同，「沒有慢慢開始搖，而是一瞬間就劇烈上下震動」，令人聯想到遊樂設施「大怒神」，即使身為習慣地震的台灣人也直呼「真的很恐怖」。

游小姐當時人在熊本市中央區、熊本城附近的辦公室4樓。她回憶，地震來得非常突然，不像平常會先有一點輕微晃動，「這次是一瞬間就有感，而且一開始就是上下搖，接著越搖越大，真的嚇死了。」

游小姐說，即使是身為習慣地震的台灣人，這次還是被嚇到，「以前都是慢慢開始搖，這次完全沒有，就是直接來。」

游小姐也提到，地震警報雖然有響，但幾乎和地震同時到來，甚至感覺到搖晃後，手機才發出警報，辦公室的人第一時間全都躲到桌子底下。

主震過後，餘震更是一波接一波。游小姐表示，從下午4時30分左右主震發生後，到5時許都還持續有餘震，前後持續將近30分鐘。

地震發生後，熊本市區交通一度大亂。游小姐表示，熊本多數民眾平時開車通勤，下班時間遇上強震，大家都急著趕回家查看狀況，加上部分交通號誌疑似受到影響，市區道路一度塞成一片。不過，目前當地沒有傳出停電。

回到家中，發現家裡也沒能倖免。游小姐透露，不只微波爐移位，就連床和很重的桌子都被震到移動位置，足以顯示地震有多劇烈。

游小姐也說，目前熊本台商圈沒有聽到有人受傷，但不少公司和工廠都有物品掉落，辦公室一片狼藉。

另外，受地震影響，不少超市已經提前打烊，游小姐推測，許多店家暫停營業，主要是忙著整理因地震掉落的商品及確認店內安全，目前人在熊本的旅客可能會受到影響。

游小姐在熊本生活約3年，2016年熊本地震發生時仍住在東京，因此沒有親身經歷當年的災情。雖然無法直接比較兩次地震，但她坦言，這次突如其來的上下猛搖，加上持續不斷的餘震，是她到日本以來遇過最可怕的一次地震。

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