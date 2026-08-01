日本四國秋冬旅遊攻略｜四天三夜自由行，賞楓、溫泉、必去景點與秘境一次收藏

說到日本秋冬旅遊，你是不是第一個想到京都賞楓、北海道雪景，或是東京浪漫的聖誕點燈？ 但如果你想避開熱門景點的人潮，找一個景色不輸關西、步調更悠閒，又能一次享受賞楓、峽谷秘境、海岸絕景與溫泉療癒的地方，日本四國會是值得收藏的旅遊目的地。 四國由香川、德島、高知、愛媛四縣組成，擁有壯麗溪谷、山林楓景、海岸絕景與歷史名湯，秋天適合追楓健行，冬天則能泡湯放鬆，整體旅遊節奏也比本州更加悠閒自在。 本文整理四國秋冬天氣、最佳旅遊時間、賞楓與溫泉推薦、四天三夜行程，以及各縣必去景點，並介紹適合親子、長輩與多人同行的玩法，幫助你輕鬆規劃一趟充滿自然美景與在地風情的四國之旅。

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►四國秋冬天氣如何？最佳旅遊月份一次看

四國由香川、德島、高知、愛媛四縣組成，南北地形差異大，因此氣候也略有不同。沿海地區秋冬相對溫和，山區則較早進入賞楓季，海拔較高的剣山、石鎚山甚至有機會迎來初雪。若安排四天三夜自由行，從 10 月下旬一路玩到 2 月，各有不同風景。

(四國地圖-圖片來源：東南旅遊)

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❖為什麼推薦秋冬玩四國？

很多人規劃日本秋冬旅遊時，第一個想到的是京都、東京或北海道，結果四國就默默被略過了。這真的有點可惜，因為四國就像班上那位不愛出風頭、卻每次考試都拿高分的同學，沒有鋪天蓋地的人潮，卻有楓葉、溫泉、山林、秘境和海景一次打包。 相較於京都、大阪或東京，四國最大的魅力不是景點數量，而是旅行的節奏。 少了熱門觀光區的人潮，多了山林、溪谷與溫泉交織出的悠閒氛圍。白天可以漫步在楓葉染紅的古老庭園、溪谷與山城，晚上入住溫泉旅館，泡一池暖呼呼的天然溫泉，再品嚐四國在地料理。這種不用趕行程、也不用排隊拍照的旅行方式，正是許多人一訪四國後，就想再回來的原因。

❖四國秋冬氣候總整理

小提醒： 四國冬天不像北海道動不動就積雪，但山區道路偶爾仍可能因降雪或結冰實施交通管制，出發前務必查詢官方道路資訊。

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►四國秋冬賞楓、泡溫泉必去景點推薦

四國的魅力。白天走進溪谷、古城或日式庭園欣賞層層楓紅，晚上再入住溫泉旅館，泡進熱呼呼的天然溫泉裡，看著秋風吹落楓葉，這才是四國秋冬旅行最舒服的節奏。 以下依照不同旅遊主題，整理最值得安排的賞楓與溫泉景點。

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✦四國必去賞楓景點推薦：

❖栗林公園（香川縣)

有「日本最美庭園之一」美譽的栗林公園，是四國賞楓的代表景點。園內以六座池塘、十三座假山及百年以上松樹聞名，每到 11 月中下旬，楓葉與湖面倒影相互映襯，搭配日式茶屋與傳統庭園景觀，怎麼拍都像明信片。

❖大步危・小步危（德島縣) -

如果喜歡自然山景，大步危、小步危絕對值得安排。吉野川歷經兩億多年侵蝕形成壯觀峽谷，每到秋天，整片山谷被紅、黃、橘色楓葉覆蓋，搭乘觀光遊覽船穿梭溪谷，是四國最具代表性的秋季景觀之一。

❖寒霞溪（香川縣・小豆島)-

寒霞溪是日本三大溪谷美景之一，也是四國最受歡迎的賞楓景點。搭乘寒霞溪纜車一路登上海拔約 600 公尺，不僅能俯瞰滿山楓紅，還能遠眺瀨戶內海，是秋季攝影愛好者最愛的取景地。

(大步危峽谷-圖片來源：好運日本行good Luck Trip)

✦四國秋冬泡溫泉推薦：

❖道後溫泉（愛媛縣) -

來到四國，幾乎沒有人會錯過道後溫泉。這座擁有約三千年歷史的古湯，被譽為日本最古老的溫泉之一，也是日本重要文化資產。完成保存修復工程後，道後溫泉本館重新開放，搭配飛鳥乃湯泉、椿之湯及商店街，非常適合慢慢體驗。

❖祖谷溫泉（德島縣) -

祖谷溫泉是不少日本人私藏的口袋名單。溫泉旅館依山而建，部分露天風呂還需要搭乘纜車下山才能抵達，泡湯時四周盡是峽谷與森林景色，秋冬更顯靜謐。

❖鈍川溫泉（愛媛縣) -

鈍川溫泉顯得低調許多，因此也保留了更純粹的泡湯氛圍。泉質屬於鹼性單純泉，泡完後肌膚滑順，因此有「美人湯」之稱，周圍山林到了秋天也會染上一片紅黃。

(道後溫泉本館 圖片來源：愛媛縣官方旅遊網站 Visit Ehime Japan、官網、四國觀光推進機構 Tourism Shikok)

►香川、德島、高知、愛媛，四國必去景點總整理

✦一、香川縣｜四國入口 × 世界級庭園 × 讚岐烏龍麵的故鄉

❖栗林公園（高松）-

四國最具國際知名度的地標，入選《米其林綠色指南・日本版》最高等級★★★，屬於「值得專程為它安排一趟旅行」的世界級庭園。江戶時代大名庭園保存完整，以精密的借景設計將紫雲山納入構圖，松樹修剪技術被視為日本庭園教材等級。

❖瀨戶大橋-

橫跨瀨戶內海、連接本州岡山與四國香川的世界級跨海工程，全長約 13.1 公里，採公路與鐵路雙層結構。它不只是交通建設，而是改變四國進出方式的關鍵象徵。無論自駕、包車或搭乘列車，跨越瀨戶大橋的瞬間，就是正式進入四國的儀式感時刻。

❖高松城跡（玉藻公園)-

日本少見的臨海城郭，護城河直接引入海水。城跡與港灣共構出高松作為「瀨戶內海門戶城市」的歷史樣貌，黃昏時分拍照層次感十足。

❖直島- 讓瀨戶內海躍上國際舞台的藝術島。草間彌生南瓜只是入口，真正精華在地中美術館、南寺與家計畫，透過建築、自然與光線，構成高度沉靜的藝術體驗。

❖小豆島-

瀨戶內海第二大島，橄欖公園、寒霞溪、海岸線與百年醬油藏交織出獨特島嶼風景。節奏慢、視野開闊，親子與熟齡旅人都適合。

❖金刀比羅宮-

日本人一生必訪的海神信仰中心。以供奉海上守護神、漫長而陡峭的石階（到本宮785階，到奧社1368階）和沿途的商店、美食（如烏龍麵）聞名，被譽為「一生必參拜一次」的能量景點。 爬升過程充滿挑戰，登頂後可俯瞰讚岐平原與瀨戶內海美景

栗林公園-

(四國 小豆島-圖片來源：Tourism Shikoku)

✦二、德島縣｜世界級自然現象 × 四國秘境代表

❖鳴門漩渦-

世界三大漩渦之一，由瀨戶內海與太平洋潮差形成。非人造表演，而是真正的自然動能奇觀，搭乘觀潮船近距離觀賞最震撼。

❖大塚國際美術館-

全球唯一將西洋名畫等比例、全尺寸重製的美術館。從西斯汀禮拜堂到梵谷一次看齊，不受天氣影響，是深度文化型景點。

❖大步危峽谷-

吉野川切割而成的險峻溪谷，可搭乘遊船貼近岩壁欣賞地形之美，安全又具震撼感。

❖祖谷溪、祖谷蔓橋-

被譽為「四國最後秘境」，以深谷、斷崖與原始山林景觀聞名。祖谷蔓橋是當地最具代表性的景點之一，以藤蔓編織而成，橫跨溪谷，行走其上可感受刺激與壯麗景色，是體驗自然與歷史文化的絕佳去處。

(四國德島縣 鳴門漩渦（漩渦觀賞船-圖片來源：四國觀光推進機構 Tourism Shikoku)

四國祖谷葛藤橋

✦三、愛媛縣｜日本最古溫泉 × 城郭文化核心

❖道後溫泉-

日本最古老溫泉之一，道後溫泉本館本身即為文化地標，夜晚外觀與商店街氣氛完整，適合家庭分流泡湯。

❖松山城-

現存天守之一，搭乘纜車即可登城，俯瞰整座松山市，兼顧歷史深度與體力考量。

❖少爺列車-

以夏目漱石小說《少爺》為主題的復古列車，呈現松山獨有的文學風景。

(少爺列車-圖片來源：松山市旅遊官方網站 Matsuyama,Shikoku,Japan)

(少爺列車-圖片來源：松山市旅遊官方網站 Matsuyama,Shikoku,Japan)

✦四、高知縣｜太平洋力量

🔹高知市區：

❖高知城-

日本少數完整保留天守與本丸建築的古城，可從城內俯瞰高知市景，感受土佐城下町深厚的歷史底蘊。

❖桂濱-

高知最具代表性的海岸名勝，坂本龍馬銅像迎向壯闊太平洋，將浪花、歷史與土佐精神交織成經典風景。 _

🔹高知東部：

❖室戶岬-

位於室戶世界地質公園內，壯麗岩層與斷崖記錄著持續變動的地殼活動。海角深入太平洋，可同時欣賞日出與夕陽，是高知最具特色的地質景觀之一。 _

🔹高知西部與西南部：

❖黑潮町-

黑潮暖流流經的海岸小鎮，以新鮮海產與綿延約4公里的入野海岸聞名。「砂濱美術館」將整片沙灘化為無邊界展場，展現高知獨特的海洋藝術與生活文化。

❖四萬十川-

被譽為「日本最後清流」，沿岸保留純樸聚落、自然河岸與無欄杆的沈下橋，呈現人與河川共生的日本原鄉風景。

❖足摺岬-

位於四國最南端，獲《米其林綠色指南》二星評鑑。站在岬角可欣賞遼闊太平洋、多變海岸地形與足摺岬燈塔，270度開闊視野甚至能感受地球弧度，是高知最具盛名的海岸勝景。

❖柏島-

以純淨且透明度極高的海水聞名，周邊棲息超過1,000種魚類，並擁有色彩豐富的珊瑚生態。湛藍海景媲美熱帶島嶼度假勝地，被譽為「日本版馬爾地夫」。

(四萬十川-圖片來源：VISIT KOCHI 高知Japan)

(四國高知縣 足摺岬 圖片來源：JNTO（日本觀光局)

(四國高知縣 柏島-圖片來源：JeePe)

►四國必吃美食推薦

美食更永遠是旅途中不能錯過的一環。香川、德島、高知、愛媛四縣各有代表性的在地料理，從烏龍麵、拉麵、海鮮到品牌和牛，秋冬更有許多當季限定食材。以下整理四國自由行最值得品嚐的人氣美食，第一次到四國照著吃就對了！

♦香川縣｜讚岐烏龍麵、骨付鳥、橄欖牛：

❖讚岐烏龍麵-

香川最具代表性的國民美食，以Q彈有勁的麵條聞名，可搭配炸蝦、竹輪天婦羅、半熟蛋等配料，每一家店都有自己的特色。

❖骨付鳥-

整隻帶骨雞腿以胡椒、大蒜等香料醃製後炭烤，外皮酥香、肉質鮮嫩，是香川人氣居酒屋料理。

❖橄欖牛（Olive Wagyu)-

香川品牌黑毛和牛，以添加橄欖飼料培育，肉質細嫩、油花均勻，是日本近年相當受歡迎的高級和牛。

(圖片來源：四國觀光推進機構 Tourism Shikoku)

♦德島縣｜德島拉麵、阿波尾雞、阿波牛：

❖德島拉麵-

濃郁的豚骨醬油湯底，搭配滷五花肉、生雞蛋與白飯，是德島最具代表性的庶民美食。

❖阿波尾(阿波舞)雞-

日本知名品牌地雞，肉質緊實、鮮甜多汁，無論燒烤、炸雞或火鍋都很受歡迎。

❖阿波牛-

德島代表性的黑毛和牛，油花細緻、肉香濃郁，適合燒肉、壽喜燒及牛排料理。

(德島拉麵、阿波舞雞、阿波牛-圖片來源：Kkday)

♦高知縣｜鰹魚半敲燒、土佐和牛、皿鉢料理：

❖鰹魚半敲燒-

以稻草快速炙燒新鮮鰹魚，外層帶有迷人的炭香，內部仍保有鮮嫩口感，是高知必吃的招牌料理。

❖土佐和牛-

高知品牌和牛，以柔嫩肉質和濃郁肉香聞名，不少燒肉店及高級餐廳都能品嚐得到。

❖皿鉢料理-

將生魚片、壽司、炸物、壽司卷等料理盛放在大型圓盤上，是高知宴客文化最具代表性的特色料理。

(鰹魚半敲燒 Katsuo no tataki、TOMOYOSHI屋 89歲料理人所做的皿鉢料理-圖片來源：四國觀光推進機構 Tourism Shikoku)

♦愛媛縣｜宇和島鯛魚飯、今治燒豬蛋飯、柑橘甜點：

❖宇和島鯛魚飯-

將新鮮鯛魚片搭配特製醬汁、生蛋後淋在熱白飯上，是愛媛最具代表性的地方料理，也是許多旅客指定必吃的美食。

❖今治燒豬蛋飯-

炒飯加入叉燒，再鋪上半熟荷包蛋，香氣十足，是今治的人氣在地小吃。

❖愛媛柑橘甜點-

愛媛是日本知名柑橘產地，秋冬正值蜜柑、伊予柑、不知火等水果盛產，不論鮮果、果汁、霜淇淋或甜點都值得一試。

(四國愛媛縣 宇和島鯛魚飯的不同料理吃法-圖片來源：四國觀光推進機構 Tourism Shikoku)

♦秋冬限定美食推薦： 除了各縣的招牌料理，秋冬造訪四國，也別錯過這些當季限定美味。

❖瀨戶內海牡蠣-

每年秋冬是牡蠣最肥美的季節，無論炭烤、炸牡蠣或牡蠣火鍋，都能品嚐到鮮甜滋味。

❖河豚料理-

冬季是河豚最美味的時節，愛媛、高知等地都能吃到河豚生魚片、河豚火鍋及唐揚河豚，是不少饕客冬天指定必吃的季節料理。

(瀨戶內的鮮甜牡蠣-圖片來源：JNTO 日本觀光局)

►四國四天三夜自由行怎麼玩？親子、長輩、好友行程推薦

四國雖然由香川、德島、高知、愛媛四縣組成，但景點大多分散在山區、海岸與鄉間。如果完全依靠大眾交通，不但需要頻繁轉乘，部分秘境一天班次甚至不到幾班，光是等車就可能耗掉不少旅遊時間。因此，四天三夜是第一次造訪四國最剛好的天數。建議以一到兩個縣市為主，搭配包車或自駕，不用每天趕著換飯店，也能輕鬆走訪經典景點與隱藏版秘境。

❖親子家庭：

推薦安排 香川＋愛媛，走訪栗林公園、金刀比羅宮、Mine Topia 別子與道後溫泉，景點之間距離適中，也有不少適合孩子體驗的設施與戶外空間。

❖長輩慢遊：

推薦 愛媛＋高知，以道後溫泉、牧野植物園、桂濱及歷史街區為主，減少長時間步行與轉車，把更多時間留給泡湯、美食與悠閒散步。

❖三五好友：

推薦 德島＋高知＋愛媛，安排祖谷溪、大步危、四國喀斯特等自然景觀，再搭配在地居酒屋與溫泉旅館，白天追風景、晚上泡溫泉，正是四國最迷人的旅行方式。

(四國高知縣五台山 竹林寺-圖片來源：JeePe)

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