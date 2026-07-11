2026福岡新地標！博多站前複合型設施「明治公園」即將正式開幕

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

位於福岡博多車站前的全新都市公園「明治公園」，將在2026年8月7日正式開園。

作為九州門戶博多的新地標，公園結合綠意景觀、餐飲設施與休憩空間，不僅提供市民與旅客放鬆停留的場所，也將成為串聯城市生活的重要公共空間。

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園區以「The Gateway Park HAKATA MEIJI」為設計概念，規劃「野之庭」、「街之庭」、「緣之庭」等五大主題廣場，並透過立體步道串聯各區域，讓民眾能在漫步之間感受不同角度的景觀變化與城市風貌。

整體設計由日本知名建築師藤本壯介擔任總監，他曾參與太宰府天滿宮仮殿、巴黎世界博覽會日本館，以及大阪・關西世博會會場與象徵性建築「大屋根環」等大型計畫。此次他希望打造一座融入博多街景，同時能傳承至下一世代的都市公園。

明治公園內還將設置一棟開放感十足的商業設施，配置戶外樓梯、露台及屋頂廣場，並引進多家福岡在地人氣餐飲品牌。

「Land Bageri」白天為麵包店、夜晚則化身麵包餐酒館，提供現烤麵包與特色料理；「GABBI HAKATA」主打從早到晚皆可自在享受的義式餐飲體驗；「POSS COFFEE」則以店內自製甜點搭配咖啡與調酒，打造兼具咖啡館與酒吧特色的空間。

此外，來自岡山的人氣披薩品牌「400℃ PIZZA」也將進駐，推出全新型態店舖「400℃ PIZZA Piu Hakata」。無需預約即可輕鬆入店，亦可選擇外帶，直接在公園草坪上享用現烤披薩，感受悠閒的戶外用餐氛圍。

由東京建物打造的都市型SPA品牌「TOTOPA」也將首度進軍九州，在商業設施3、4樓開設「TOTOPA 博多站前店」。

利用整棵西部紅雪松木材打造空間，以「體驗樹木的三溫暖」為主題，帶來融合自然氣息與都市休閒的新型態桑拿體驗。透過綠地、公園景觀與多元設施的結合，明治公園有望成為博多地區嶄新的休閒與觀光據點。

明治公園

開園日：2026年8月7日

地址：福岡縣福岡市博多區博多站前3-24-3

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