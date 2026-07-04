日本南九州避暑去！五大「鹿兒島夏日秘境」公開，9月再祭超殺住宿優惠券

在世界自然遺產「屋久島」上有樹齡達千年的神木。 圖：鹿兒島縣觀光聯盟／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】隨著暑假旅遊旺季來臨，日本南九州的避暑海島風情正吸引著大批台灣自由行旅客的目光。日本鹿兒島縣政府攜手日本知名旅遊訂房網站「Jalan net」，正式推出「跳進藍色的鹿兒島夏日之旅」特別企劃。今年正值「奄美大島」與「德之島」登錄世界自然遺產5週年，官方特別針對自由行族群，整合了五大亮點與深度景點資訊，提供遊客全新的一手旅遊指南。

▲「雄川瀑布」高46公尺，寬60公尺，可以看見非常鴻偉雄大的瀑布景象。 圖：鹿兒島縣觀光聯盟／提供

鹿兒島今夏主打的「絕景與體驗」極具市場競爭力。首推位於南大隅町的「雄川瀑布」，這座隱身於山林間的秘境，以翡翠綠的夢幻瀑布潭聞名，是近年 IG 爆紅的打卡地標。若喜愛壯闊氣勢，更有被譽為「東洋尼加拉瓜」的「曾木瀑布」，可以安排造訪。

在戶外體驗方面，世界自然遺產「屋久島」的繩文杉健行，能讓旅客親眼目睹樹齡數千年的神木，體驗大自然的震撼；而「奄美大島」則能划著獨木舟穿梭在廣闊的紅樹林原生林中，近距離觀察獨特的亞熱帶生態。

▲「櫻島」是著名的活火山，時常能看到火山灰噴發的景色。 圖：鹿兒島縣觀光聯盟／提供

除了自然景觀，鹿兒島的跳島文化與經典定番更是自由行不容錯過的靈魂。擁有28個有人離島的鹿兒島，其中「與論島」的「百合之濱」以退潮時才會現身的純白沙灘奇景著稱，被譽為一生必訪的療癒天堂。

若想走經典路線，則可前往薩摩川內市橫跨離島的「甑大橋」飽覽海天一色，或至市區遠眺象徵性的活火山「櫻島」。

結束整天行程後，記者建議前往「霧島溫泉鄉」或「指宿」體驗世界罕見的「砂浴」，並品嚐在地頂級和牛、鹿兒島黑豬肉與消暑必吃的「白熊冰」，再搭配一杯本格燒酎，滿足台灣饕客對日本美食的挑剔味蕾。

值得台灣旅客關注的是，官方透露該活動網頁預計於2026年9月進行內容全面改版，屆時將大方發放可用於鹿兒島縣內住宿的超值優惠券。無論是計畫參與夏日尾聲的祭典，還是布局中秋、雙十連假的海外旅遊，這波住宿折扣無疑是小資自由行的一大利多。有興趣的旅客不妨緊盯「Jalan net」的鹿兒島特集頁面，提前鎖定這場南九州的藍色夏日盛宴。

◉ 活動網頁: https://www.jalan.net/jalan/doc/news/button/2214529501/

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