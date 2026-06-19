在地人也愛吃這一味！福岡人氣美食名店攻略，拉麵、燒肉、甜點不踩雷推薦

【FunTime小編群】說到福岡絕對不只是好玩這麼簡單，對吃貨們來說根本是美食大天堂！拉麵、燒肉、甜點樣樣都有特色，每一道都藏著在地人的日常味道。這次FunTime小編挑選幾個人氣高、從經典老字號到熱門打卡的美食店家，跟著這份清單，讓福岡的美食征服你的胃吧！

博多シーフード うお田 Hakata seafood Uoden。

博多拉麵 ShinShin 天神本店

博多拉麵 ShinShin 天神本店。

來到豚骨拉麵的發源地福岡，博多拉麵Shin Shin真的不能不吃！他們家的湯頭用純豚骨長時間熬煮，香氣濃郁卻清爽不膩，再搭配特製細麵條和經典配料，鹹淡適中，很適合台灣人的口味。還有必點的煎餃，外皮酥脆、內餡多汁，豬肉和蔬菜的比例完美。而且營業到凌晨三點，宵夜時段也不怕沒得吃，難怪無時無刻在地人和觀光客都搶得排隊，根本是福岡必收的超人氣名店！

必吃推薦：博多Shin Shin拉麵跟煎餃

交通：地鐵天神站5號出口，步行約6分鐘。

營業時間：11:00-03:00（週三及固定有一天週二公休，建議在官網查詢）

元祖牛腸鍋 樂天地天神 今泉總本店

元祖牛腸鍋 樂天地天神 今泉總本店。

說到福岡在地美食，內臟鍋絕對是榜上有名！元祖牛腸鍋樂天地可是當地的老字號，光是那一大把堆成小山的韭菜就超驚人。湯頭是偏甜的醬油底，喝起來順口，牛腸處理得非常乾淨沒腥味，搭配高麗菜、蒜頭、辣椒一起煮完全不油膩。小編推薦最後加進去的強棒麵，吸飽湯汁後真的太犯規，還能續麵吃到飽～吃完就會明白，為什麼這鍋在福岡會這麼受歡迎！

小編偷偷說：怕韭菜味的別擔心，店內有8種調味料讓你搭著配！

必吃推薦：牛腸鍋滿足套餐

地址：地鐵天神南站2號出口，步行約5分鐘。

營業時間：17:00-00:00

麵屋兼虎 天神本店

麵屋兼虎 天神本店。

麵屋兼虎是福岡在地評選第一的沾麵專賣店，主打超濃郁魚介湯底，一端上桌就讓人食欲全開。他們的麵條冰鎮後Ｑ彈滑順，咬起來帶點麥香。靈魂就在那碗沾醬，鰹魚風味超濃，裡面還藏著豬肉碎塊跟筍乾。吃到一半可以加一點特製醋，味道整個變得更清爽開胃，怕太膩的可以再倒入一點熱鰹魚高湯稀釋。這家沾麵早就被小編列入福岡必吃清單，這味道台灣真的吃不到阿！

必吃推薦：濃厚沾麵

地址：地鐵天神南站1號出口，步行約3分鐘。

營業時間：10:00-22:00 （週六日09:45開始）

藥院燒肉 Nikuichi

藥院燒肉 Nikuichi。

Nikuichi可是當地人也愛到不行的和牛燒肉名店。最有名的就是七種黑毛和牛拼盤，是每桌幾乎都會點的招牌菜，每天隨機提供七個不同部位，讓你每次來都有驚喜感。肉質超新鮮、油花分佈漂亮，隨便烤一烤都嫩到不行，不用調味就能吃到和牛本身的香氣，建議可以點完拼盤後，吃到好吃的部位再加點。用這樣的價位吃到這種等級的牛肉，CP值真的高到沒話說，來福岡真的不能少了Nikuichi這一站！

小編小提醒：不想排隊的話，建議提前兩個月透過線上訂位系統預約！

必吃推薦：七種黑毛和牛拼盤

地址：地鐵博多站東5號出口，步行約5分鐘。

營業時間：16:00-00:00（12/31~1/1公休）

The Full Full Hakata

The Full Full Hakata。

The Full Full Hakata是福岡超人氣的麵包店，還沒走進去，整條街就能聞到麵包香味！招牌明太子法國麵包真的是人人必買，外酥內軟、不刮嘴，厚厚一層奶油，每口都吃的到鹹香濃郁的明太子，一定要熱熱吃才對味，不過要注意，每人僅限購五條～店內還有像是栗子麵包、八種野菜咖哩；柚子胡椒法國麵包也都超受歡迎，店內牆上還有排行榜可以參考，但其實隨便選都不太會踩雷！

必吃推薦：明太子法國麵包

地址：地鐵祗園（福岡）站5號出口，步行約10分鐘。

營業時間：10:00-19:00（週二、盂蘭盆節、新年期間公休）

I'm donut? 福岡店

I'm donut? 福岡店。

福岡人氣甜甜圈店I'm donut?，來自福岡麵包店AMAM DACOTAN，以招牌生甜甜圈打響知名度！甜甜圈選擇超多，從經典原味、淋醬款、甚至還有包著蛋、起司、火腿的鹹口味。小編私心最推薦原味的生甜甜圈，外層糖衣酥脆、麵團咬起來很彈牙；開心果內餡也是必買人氣王，吃得出來是真材實料。整間店不只甜甜圈好吃，連裝潢都讓人忍不住拍好幾張，空氣裡都是甜甜圈的香氣，來福岡一定要親自嚐嚐這幸福的滋味！

必吃推薦：招牌生甜甜圈

地址：地鐵天神南站3號出口，步行約1分鐘。

營業時間：10:00-20:00

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