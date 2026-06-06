繽紛花海在佐賀！初夏必訪「繡球花景點」5選 瀑布、神社、水庫都能賞遊
【旅奇傳媒/日本部報導】萬株繡球花盛宴登場！佐賀縣內各地繡球花自6月上旬起進入盛開期，根據地區不同，最晚到7月上旬都有機會賞花。得天獨厚的自然風貌與靜謐環境、萬株花叢相輔相成，隨手一拍都是超強美照。推薦5處縣內繡球花景點，交通方式涵蓋自駕與利用大眾運輸系統，帶給自由行遊客更多元選擇。
▋ 見返瀑布（唐津市）
唐津市南側的「見返瀑布」入列日本瀑布百選，高低落差超過30層樓高，每年6月上旬起多達50品種、4萬株繡球花盛開，吸引約4萬名遊客到訪追尋夢幻花海。推薦沿著長1.4公里的步道漫步，賞花兼眺望瀑布沁涼景緻。
2026年的「見返瀑布繡球花祭」將在06/06（六）~06/21（日）舉辦，19:20~22:00瀑布周圍會施行夜間點燈外，週六日在鄰近的螢火橋停車場腹地內，還有期間限定物產市集可以逛街購物。
・週六日交通：自駕前往瀑布周圍專設的4處臨時停車場，下車後徒步約5分鐘至螢火橋停車場（※繡球花祭期間不開放停車），轉乘週六日免費接駁巴士。
▋ 祐德稻荷神社（鹿島市）
每年吸引約300萬遊客到訪的「祐德稻荷神社」，與京都伏見稻荷、茨城笠間稻荷並列為日本三大稻荷，境內御本殿旁邊的「日本庭園」每年6月能欣賞約600盆繡球花沿河畔綻放，再搭配朱紅色橋樑、小鳥居與庭園造景，美景如畫非常愜意。
明年神社將迎接340週年，作為週年紀念計畫的一環，朱紅色的御本殿舞台近期也重新粉刷完畢，相較過去氣勢更加磅礡，更是到訪不可錯過的必拍亮點。
・交通：JR長崎本線肥前鹿島站，搭乘公車至「祐徳神社前」站下車，車程約10分鐘。
・日本庭園開放時間：09:00~16:30
・日本庭園入園費用：200日圓
▋ 中木庭水庫（鹿島市）
「中木庭水庫」是近年來縣內最夯的繡球花打卡景點！距離 JR肥前鹿島站約20分鐘車程，透過 IG 關鍵字搜尋，就能看到超過千件美照投稿，大約7,000株繡球花沿著丘陵和湖畔錯落生長，形成超長的夢幻繡球花景。
2026年「中木庭水庫繡球花祭」將在06/20~06/21舉辦，自駕來玩推薦從國道444號往大村市方向，行駛到中木庭水庫上游的梯田，從這裡能眺望繡球花海融入梯田山林的美景視野，兜風超級 chill！
・交通：JR長崎本線肥前鹿島站出發，車程約20分鐘。
▋ 大聖寺（武雄市）
日本三大不動尊之一的武雄市「大聖寺」距今已有1300年以上歷史，6月上旬起境內進入繡球花盛開期，多達80種、約5,000株繡球花相互爭艷，從寺內能眺望武雄市景與美麗雲海，又讓這裡擁有「天空上的繡球花寺」美名。
此外，境內還有多處與自然共融的獨特景觀也非常有看點，包含樹齡超過500年、由冬青樹和櫟樹交纏而成的羅漢松，或是設置在巨大杉樹洞中的御杉堂等。出發前請注意，「大聖寺」雖然距離 JR武雄溫泉站僅15分鐘車程，但從最近的公車站牌下車後仍需徒步好幾公里，此處較推薦自駕或搭計程車前往。
・環境維護費：國中生以上200日圓、國小生100日圓
・地址：武雄市北方町大崎6694
▋ 古湯山中繡球花小徑（佐賀市）
栽有約30品種、800株繡球花的「古湯山中繡球花小徑」全長約500公尺，這裡距離古湯溫泉車程約15分鐘，很適合安排溫泉賞花一日漫遊行程。這條小徑起源於距今約30年前，由在附近從事農業的山中先生栽植維護，最初只是想在從事農耕時也能欣賞美麗花景，沒想到至今變成知名賞花景點。花卉小徑搭配周圍梯田與產業道路，充分展現自然恬靜之美，更曾奪下佐賀市景觀大賞榮耀！
・地址：佐賀市富士町大字古湯
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