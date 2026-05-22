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皮友瘋掉！ 日本唯一「皮克敏公園」擴大5倍、5大亮點升級 必拍冰皮克敏、搬紅葉饅頭，還能拿限定御神籤花苗

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
ピクミンテラスin宮島SA。圖／翻攝X@nexco_miyajima
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皮克敏粉絲尖叫，居然能與真實皮克敏合影！ 由任天堂與NEXCO西日本聯手打造、日本唯一的期間限定戶外皮克敏主題空間—「皮克敏露臺 in 宮島SA（ピクミンテラス in 宮島SA）」，在經歷短暫的整修擴建後，已於2026年5月1日全新翻新開幕！

ピクミンテラスin宮島SA。圖／翻攝X@nexco_miyajima
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位於山陽自動車道「宮島服務區（下行線）」的皮克敏露臺，改版後空間一口氣擴大了約5倍，保留了原有的熱門拍照點，更規劃了全新沉浸式展示區、限定手遊任務以及多達300款以上的限定伴手禮，展期更宣布同步延長至2027年3月31日，全台皮友們有充足的時間飛去朝聖囉！

亮點1、廣島風情！皮克敏合力搬「紅葉饅頭」萌翻

ピクミンテラスin宮島SA。圖／翻攝X@nexco_miyajima
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「戶外主題展示區」最大亮點絕對是與廣島在地風情結合，可以看到岩石皮克敏正努力搬運著當地特色手工木杓，還有皮克敏們同心協力搬運廣島知名特產「紅葉饅頭」的逗趣場景，療癒指數破表！

ピクミンテラスin宮島SA。圖／翻攝X@nexco_miyajima
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此外，還看得到超人氣「冰皮克敏」泡在結冰池塘裡、或是悠閒坐著休息的可愛模樣，隨手一拍都是手機桌布，絕對讓皮友粉絲們手機快門按個不停。

ピクミンテラスin宮島SA。圖／翻攝X@nexco_miyajima
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亮點2、《皮克敏4》免費試玩、付費解鎖限定禮

現場還有《皮克敏 4》體驗區，在這裡免費試玩一秒化身新手救援隊員，體驗前往神秘星球拯救隊員的樂趣。如果你是專業鐵粉，必玩付費600日圓的「主題知識問答挑戰」，只要通關成功，能獲得「只有這裡才拿得到」的限定版紀念品與明信片！

ピクミンテラスin宮島SA。圖／翻攝X@nexco_miyajima
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亮點3、玩家補給聖地！踩點拿手遊「御神籤」特殊花苗

ピクミンテラスin宮島SA。圖／翻攝X@nexco_miyajima
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這裡更是手遊《Pikmin Bloom》玩家不可錯過的「補給聖地」，一進園區就會觸發5個特殊地點（Special Spots），在商店區滑動，就能培育出紅色「照片胸章」飾品皮克敏的金色花苗；走到鳥居裝飾區，還能開出「運勢飾品（御神籤）」皮克敏金色花苗，顏色與吉凶都是隨機，以及3處拍照區各自解鎖限定明信片，一路走完解鎖滿滿成就。

亮點4、獨家人氣商品「皮克敏紅葉饅頭」必搶

ピクミンテラスin宮島SA。圖／翻攝X@nexco_miyajima
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皮友更要做好荷包大失血的準備，特設商店除了販售日本官方 Nintendo Store 的人氣商品外，更引進「宮島SA限定」的獨家雜貨，包含限定托特包、實用文具與貼紙小物。最吸睛的莫過於「皮克敏包裝紅葉饅頭」，將廣島傳統點心與皮克敏完美結合。

亮點5、免上高速公路！沒開車也能到

雖然自駕開車最方便，但小資族免擔心，沒開車也能輕鬆抵達！可搭乘大眾運輸，可從「JR 廿日市車站北口」搭乘櫻花巴士（さくらバス）往川末方向，在「下大島」站下車後步行約20 分鐘即可抵達。由於宮島休息區特別設有外部行人專用出入口，不用開車上高速公路也能直接步行入園，快把這個景點排進日本廣島行程裡吧！

「ピクミンテラス in 宮島SA」

．地點：宮島SA休息站Miyajima Service Area

．地址：廣島縣廿日市市上平良76 〒738-0026 Hiroshima, Hatsukaichi, Kamihera, 76

．營業時間：週一至週五 10:00 - 18:00；週末 10:00 - 19:00

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