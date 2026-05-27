去膩了大阪、東京嗎？來小眾的廣島爆吃牡蠣吧！

【FunTime小編群】廣島縣，位在日本本州的中國地方，也是中國地方的最大城市，鄰近瀨戶內海，東北兩側有群山圍繞，是個自然景觀非常豐富的美麗城市。廣島最廣為人知的便是，以廣島核爆的中心點整建而成的廣島和平紀念公園，極具歷史價值也是聯合國指定的世界文化遺產，此外，廣島還有許多極具歷史意義的景點，也是日本旅遊的好選擇。

廣島市內交通

路面電車（廣電）

路面電車（廣電）。圖／FunTime小編群

廣島路面電車「廣電」共有9條路線，以廣島車站為起點，票價統一為240日圓，對於觀光客來說，廣電是穿梭廣島市區最方便的交通工具，建議可以搭配「廣島電鐵一日乘車券」使用，只要一天搭乘3次就能輕鬆回本。

廣島新交通1號線（Astram Line）

「Astram line」名稱結合了日文的「明日（Asu）」與英文的「Train」，不會受紅綠燈或交通擁堵影響，時間抓得非常準，這條線在「新白島站」可以與JR互相轉乘，是往返市區與郊區非常便利的轉運選擇喔。

JR西日本

JR西日本。圖／FunTime小編群

「JR廣島站」匯集了多條路線，除了能搭乘新幹線前往岡山、博多，也是前往宮島、尾道及吳市最便利且快速的交通方式。

廣島市內循環巴士meipuru~pu（めいぷる～ぷ）

廣島市內循環巴士。圖／kkday

廣島市內對觀光客最友善的就是「廣島觀光循環巴士 (廣島めいぷる～ぷ)」，這台可愛的紅色巴士以廣島車站為起點，分為橘色、綠色、檸檬三條路線，串聯了原爆圓頂、廣島城、縮景園及廣島車站等主要景點。

小編小提醒：非常建議大家可以購買廣島地區的觀光周遊券，周遊券可以搭乘廣島市區內的電車、路面電車、部分巴士及前往宮島的客船，而且還會附贈許多優惠券，使用起來相當的划算！

廣島景點地圖

廣島景點地圖。

廣島景點

原爆圓頂館

一走下路面電車，就能看見這座肅穆且令人震撼的歷史遺跡「原爆圓頂館」，周圍被柵欄保護著，這裡曾是廣島的廣島縣工業振興館，由捷克建築師Jan Letzl設計。最不可思議的是，當原子彈爆炸時，這座建築因為擁有銅製的圓頂框架，抵銷了部分衝擊力，讓圓頂結構得以在威力驚人的原爆中倖存下來，看著它破碎的牆壁與裸露的鋼筋，比起看任何紀錄片，更能讓人感受到戰爭留下的真實痕跡。

交通：從「JR廣島站」搭乘2號、6號路面電車至「原爆ドーム前站」

大久野島

大久野島。圖／Wikimedia, by Mamechom, CC License

「大久野島」又稱作「兔子島」，是在廣島竹原市外海的一座小島，雖然島嶼的面積不大，但整座島中放養了大大小小約700隻的野生兔子，這裡除了可愛的兔子外，也有非常多元的休閒設施，除了一般的飯店、溫泉外，還可以露營、釣魚，夏天時還有海水浴場，是一年四季都非常適合觀光旅遊的度假好去處。

地址：廣島縣竹原市忠海中町1丁目2-1

交通：

1.從「JR廣島站」搭乘新幹線到「JR三原站」，再轉乘JR吳線到「JR忠海站」，再從「忠海港」搭乘渡輪前往「大久野島」

2.從「廣島巴士中心」搭乘高速巴士到「忠海站」，再從「忠海港」搭乘渡輪前往「大久野島」

福山城

福山城。圖／FunTime小編群

從岡山或廣島前往尾道時，通常會在新幹線「福山站」轉乘普通列車，若時間充裕，非常推薦出站步行5分鐘的「福山城」。這座城由德川家康的表弟「水野勝成」所建，名列日本百大名城，雖然天守曾於二次大戰中燒毀，但在2022年築城400週年完成了大規模翻修，復原了全日本唯一在天守北側覆蓋鐵板的特殊設計，近看極具視覺衝擊力且雄偉壯觀。

交通：從「JR廣島站」搭乘新幹線至「JR福山站」步行5分鐘

營業時間：09:00-17:00（週一公休）

門票：全票500日圓、高中生以下免費

廣島美食

牡蠣屋

牡蠣屋。圖／FunTime小編群

牡蠣屋。圖／FunTime小編群

擁有豐沛海洋資源的廣島，出產了日本牡蠣總產量的50%以上，因此來到廣島旅遊一定可以看到許多專賣牡蠣的店家，而小編現在要介紹的這間「牡蠣屋」在google及tabelog都擁有極高評價，還在2013年與2018年間被收錄在米其林廣島指南中的牡蠣名店。牡蠣屋與一般在廣島路上看見專賣烤牡蠣的路變攤不一樣，這裡是專賣牡蠣料理的店家，最特別的是這裡可以吃到分別用六種不同方式烹調的牡蠣，整份牡蠣定食上桌時，小編沒想到單一食材能夠演化出那麼多種不同的風味，最推薦「烤牡蠣」，簡單的火侯烤出最新鮮的海味，是宮島必吃首選！

交通：「宮島碼頭」步行約7分鐘，位於宮島表參道商店街

營業時間：10:00-18:00（售完為止）

烤星鰻便當上野商店

烤星鰻便當上野商店。圖／IG, peggy_liin

日文「穴子」就是我們俗稱的星鰻，是來廣島除了牡蠣外，必吃的另一道料理，而這間「上野商店」就是販賣穴子魚便當中的佼佼者，在日本美食評價網tabelog擁有非常高的評價，可見深受日本人的喜愛。這裡的餐點選擇非常簡單，穴子魚飯有小、中、大三種選擇。也能另外單點穴子魚，而穴子魚的烹調方式分為有刷上醬汁的蒲燒及保持原味直接燒烤的白燒這兩種，如果是兩個人以上來這用餐的話非常推薦蒲燒及白燒兩種都各點一份，這樣就可以吃到不同風味的穴子魚囉。

交通：「JR宮島口站」步行約3分鐘

營業時間：10:00-19:00（星期三僅營業至18:00）

尾道拉麵

尾道拉麵。圖／FunTime小編群

從尾道千光寺下山後的完美行程，就是來碗道地的「尾道拉麵」，特色是以瀨戶內海魚介醬油為基底，湯頭上方鋪滿了一顆顆豬背脂塊，吃起來意外鮮美不油膩。尾道車站往纜車沿途都是尾道拉麵店，如「壹番館」、「東珍康」、「喰海」等皆是排隊首選。這次小編選擇了響拉麵，除了品嚐扎實的湯頭，一定要加一匙店家特製的辣油，瞬間提升的香氣讓層次感更豐富，是怕油膩的旅人也能輕鬆完食的美味首選。

交通：「JR尾道站」步行約5分鐘

營業時間：各家拉麵營業時間不同

延伸閱讀>>【廣島自由行懶人包】廣島景點、交通、美食、行程完整攻略

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