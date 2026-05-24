帶小孩玩福岡必備！超強「親子友善住宿清單」地點超好、開心放鬆玩

【FunTime小編群】福岡已經成為大家自助旅行的好去處，不僅好逛、好買，交通也非常方便，但如果是家庭出遊，帶著小小孩一同玩樂的話，住宿的選擇就非常重要了！這次小編幫大家整理了幾間位在日本福岡的親子飯店，不但地點超好，也提供了許多友善兒童的特別服務，就是要讓大人小孩都能放鬆開心地遊玩，爸爸媽媽們趕快收藏起來！

博多綠色飯店分館。

福岡日航飯店

服務一級棒的五星級首選

福岡日航飯店。

福岡日航飯店。

福岡日航飯店(Hotel Nikko Fukuoka)距離地鐵博多站步行約3分鐘，而且有地下道直接通到博多車站地下街，颳風下雨都不用擔心。飯店大廳挑高，再加上明亮的燈光、大理石的建材及對稱樓梯，可說是氣派又豪華呀！雖然飯店已有多年歷史，但依舊保持得很乾淨，設備運作良好。房間寬敞又舒適，就算打開2-3個大型行李也綽綽有餘！有幼兒入住的話也會提供嬰兒床還有寶寶備品，退房時還能直接請櫃檯預約計程車直達機場，讓你的旅程告別提著大包小包的狼狽，從第一天到最後一刻都享受舒適自在的旅程！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：博多站步行3分鐘

博多中央JR九州Blossom酒店

地理位置絕佳的親子飯店

博多中央JR九州Blossom酒店。

博多中央JR九州Blossom酒店。

博多中央JR九州Blossom酒店(JR Kyushu Hotel Blossom Hakata Central)距離JR博多站步行約5分鐘，附近有便利商店與藥妝店，交通位置非常好，到哪裡都很方便！飯店一旁就有地下街，除了可以通往博多站，也有很多餐廳可以選擇，完全不用擔心餓肚子！一走進飯店，就能感受到不論是裝潢還是設備都非常新穎，房間雖然不大，但空間對於一個小家庭來說絕對足夠，12歲以下兒童不加床的話可以免費入住~而且每天的下午3點到5點是免費下午茶時段，有提供果汁、飲料及餅乾等品項供享用。房間內提供的備品非常齊全，不夠的話可以到大廳補充，飯店內還有提供洗衣服務，非常適合連續住宿的朋友，想在博多住得舒適、方便又溫馨，這間絕對要收藏！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：博多站步行5分鐘

博多三位神飯店

高樓層免費泡湯超療癒

博多三位神飯店。

博多三位神飯店。

博多三位神飯店(Hotel Resol Trinity Hakata)位在中洲川端站，搭地鐵前往福岡空港不用轉車，地理位置超方便！飯店附近有24小時超市、唐吉軻德及便利商店，不管多晚都可以逛街買東西，一蘭拉麵的本店也離飯店不遠。飯店的大廳氣派又有質感，搭配溫暖黃光，打造出溫馨親切的氛圍，一旁還有商務空間及茶水間，提供免費咖啡、茶類等等飲品供旅客享用。房間為木製設計，如果是家庭旅遊，推薦住有上下舖的四人房，獨特的配置讓空間寬敞又溫馨，飯店的14樓還有免費的大眾湯池，可以去泡個湯，消除一整天的逛街疲勞~

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：中洲川端站步行1分鐘

博多站博多口FORZA飯店

有按摩椅的精緻飯店

博多站博多口FORZA飯店。

博多站博多口FORZA飯店。

想要下火車秒進飯店？博多站博多口FORZA飯店(Hotel Forza Hakata-Guchi)位在JR博多站後門筑紫口，不僅交通便利、附近也非常熱鬧，對面就有便利商店及餐廳，晚上肚子餓買消夜超方便！飯店大廳寬敞明亮，走得是精緻典雅的路線，大廳一旁也免費提供電腦、咖啡機供旅客使用。飯店的房間溫暖明亮、巧而精緻，床鋪、浴室都非常乾淨且舒適，除了提供該有的備品，有些房型會備註附有按摩椅，幫你把逛街一整天的痠痛通通消除，房內有智慧型電視，小孩在看卡通時爸媽趁機使用按摩椅放鬆，真是太享受啦！

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通：JR博多站筑紫口步行2分鐘

天神南森林旅館

大空間公寓式飯店

天神南森林旅館。

天神南森林旅館。

天神南森林旅館(Forest inn Tenjinminami)是一間超溫馨的公寓式飯店，外觀看起來就像一般民宅，內部裝潢則相當溫馨整潔，各個房型皆配有簡易廚房、微波爐、冰箱等家具，還有洗衣機可以洗衣服，非常適合一家大小入住的飯店！附近有24小時超市，可以購買下廚的材料，若是懶得煮飯，附近也有拉麵、串燒、壽司、咖哩等日式料理店，推薦給想要體驗道地福岡生活的你！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：渡邊通站步行7分鐘

帶著小朋友出來玩除了要準備齊全的東西，最重要的就是注意飯店有沒有提供足夠的空間和安全性。小編建議大家在選擇住宿時，可以挑選交通便利、鄰近熱鬧商圈的飯店，並且注意飯店提供的相關親子友善服務設施，相信對於帶著小孩的家長絕對是一大福音呢！

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