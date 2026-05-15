週日才有！超佛心「200日圓」銅板價搭乘巴士暢遊佐賀縣武雄

【旅奇傳媒/日本部報導】佐賀縣武雄市是縣內熱門觀光地區之一，為了帶領遊客深度感受武雄魅力，當地長年來設置只在週日行駛、車資非常便宜的「武雄觀光周遊巴士」，只要200日圓就能搭乘巴士玩遍武雄知名景點。

「武雄觀光周遊巴士」單趟車程約2小時，提供非自駕遊客更多行程安排好選擇。 圖：武雄市觀光協會／提供

好評不斷的武雄市觀光周遊巴士，目前已確定繼續行駛至2027年3月底，票價依舊維持200日圓的超級佛心價，行駛路線與去年相同，分為上午路段與下午路段。上午時段的「山內路線」經黑髮山、黑髮神社與黑神山陶藝村，有機會欣賞獨特陶瓷器作品。

▲「武雄溫泉樓門」是當地象徵性建築，也是必拍亮點，與東京車站同由日本建築大師辰野金吾操刀設計而成。 圖：武雄市觀光協會／提供

【上午班次／山内路線】

10:00 武雄溫泉樓門→武雄溫泉車站南口→三間坂車站→黒髪神社（停留15分）→黑髪山陶藝村（停留40分）→道路休息站／黑髪之里（停留20分）→武雄市圖書館→武雄高校→武雄溫泉樓門→預計12:22 返回武雄溫泉車站南口

▲「飛龍窯」擁有號稱世界最大的登窯（階梯式而上的燒窯），提供製作或彩繪等多樣化DIY讓遊客暢玩陶藝樂趣。 圖：飛龍窯／提供

下午時段的「若木・武内路線」則來到世界最大登窯「飛龍窯」與以巨木聞名的「川古大楠公園」，巴士專門安排間隔50分鐘再次停靠「飛龍窯」，讓遊客抓緊時間參加 DIY 體驗。

【下午班次／若木・武内路線】

13:50 武雄溫泉樓門→武雄溫泉站南口→14:15 飛龍窯（停留10分）→川古大楠公園（停留20分）→ 15:05 飛龍窯→武雄溫泉物產館（停留25分）→武雄市圖書館→武雄高校（武雄神社）→武雄溫泉樓門→預計16:09 返回武雄溫泉車站南口

◉ 2026武雄市觀光周遊巴士

・搭乘方式：單輛乘客約20人，採早鳥制，不用事前預約就能搭。

・行駛日：2026/04/12（日）～2027/03/28（日）期間每週日行駛，共47天。

・公休日：2027/01/03公休，其餘則依天氣狀況有可能臨時停駛。

・班次：1天2班車（上午班次：山内路線／下午班次：若木・武内路線）

・車資：200日圓（小學生、身心障礙者100日圓）、學齡前兒童免費

※上午班次、下午班次是分開收費，需各付車資。

※若木・武內路線在飛龍窯停留50分參加陶器體驗後再次上車不用重覆收費。

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