「福岡旅遊」熱度飆升！2大商場擠進日本旅遊最受歡迎榜單，台灣旅客暴增466%

日本九州近年成為台灣旅客赴日新寵，其中福岡更在最新調查中展現驚人吸客力。根據日本「訪日ラボ」公布的「外國旅客最愛商業設施排行」，福岡兩大地標級商場同時擠進全日本前十名，其中「博多運河城（Canal City Hakata）」更奪下全日本冠軍，成為訪日旅客最愛逛的商業設施。

圖／取自各設施景點官網

此次排名調查涵蓋全日本超過4,000座商業設施，評比依據包含外語評論數量與旅客熱度。開幕超過30年的博多運河城，憑藉運河水舞、複合式購物空間與鄰近博多站優勢，長年是福岡觀光代表地標；而擁有巨大鋼彈立像的「LaLaport福岡」則名列第10，成為近年話題性最高的新興購物景點之一。

圖／取自各設施景點官網

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福岡旅遊熱度同步反映在台灣市場。根據旅遊平台 Funliday 公布的2025旅遊趨勢報告，日本旅遊規劃量大幅成長，其中福岡規劃次數年增高達466%，成長幅度甚至超越不少傳統熱門城市。業者分析，福岡飛行時間短、機場距離市區近，加上適合3至5天短天數旅行，是近年台灣旅客偏愛的重要原因。

圖／取自各設施景點官網

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除了購物機能強大，福岡也結合美食與城市便利性。從博多拉麵、天神地下街，到中洲屋台文化，加上九州鐵道交通串聯熊本、由布院等地，使福岡逐漸從「九州轉運站」升級成旅遊主目的地。隨著航空班次持續增加，加上日圓匯率優勢延續，也讓福岡成為今年台灣旅客赴日成長最快的城市之一。

TOP10排行榜

第1名：Canal City Hakata（博多運河城）

第2名：Yokohama Red Brick Warehouse（橫濱紅磚倉庫）

第3名：Azabudai Hills（麻布台之丘）

第4名：Gotemba Premium Outlets（御殿場Premium Outlets）

第5名：Hankyu Umeda Main Store（阪急梅田本店）

第6名：AEON Mall Okinawa Rycom（永旺夢樂城沖繩來客夢）

第7名：Abeno Harukas（阿倍野Harukas）

第8名：GINZA SIX

第9名：DiverCity Tokyo Plaza（DiverCity東京廣場）

第10名：Mitsui Shopping Park LaLaport Fukuoka（三井購物園區 LaLaport 福岡）

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