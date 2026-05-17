法式美學ｘ日本秘境｜「雅克卡地亞號」瀨戶內、釜山、九州 心發現之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】近年來，台灣高端旅遊市場已悄然轉變，對熟齡、高資產旅客而言，「去過日本很多次」已非重點，真正吸引人的，是如何以更深層、更從容的方式重新理解、欣賞日本，旅遊需求也從大城市觀光，轉向更重視私密性、文化性、稀缺性與舒適度的旅行。

在這之中，高端郵輪旅遊也隨之升級，從追求娛樂設施與度假氛圍，轉為探索秘境與安排紀念旅行的新選項；深耕高端日本、歐洲與奢華郵輪旅遊市場的「太平洋旅行社」，正是洞察此一趨勢的重要推手！

對「太平洋旅行社」而言，服務重視住宿品質、餐飲體驗、文化深度與行程節奏的旅客，並非單純販售套裝商品，而是協助旅客在有限時間中，篩選真正值得投入時間、預算的目的地與體驗。 法國龐洛郵輪「雅克卡地亞號」的行程於焉誕生！

法國「龐洛郵輪」（PONANT）「雅克卡地亞號（Le Jacques-Cartier）」瀨戶內、釜山、九州之旅，結合法式奢華服務、小型精品探險郵輪特色，深入地方文化、串聯秘境港口，兼具品味、文化與生活哲學的旅行方式，成為許多人安排退休旅行、紀念旅程與家族假期的重要指標。從航線安排、岸上行程，到整體旅行氛圍與服務細節，皆以「深度、品質與舒適」為核心，讓旅行回歸品味與感受本身。

▲「雅克卡地亞號」的 SPA 設備。 圖：太平洋旅行社／提供

雅克卡地亞號的小型精品探險郵輪特色

作為法式精品探險郵輪代表，2020年開航的雅克卡地亞號以小型船體、精緻服務與低調奢華著稱，能深入大型郵輪難以抵達的日本瀨戶內海、九州離島及韓國釜山等特色港口，船身小巧靈活，約9,900噸、僅搭載184名乘客、船員約118名。

此外，由10位海洋學、地質學、生物學等領域的專家同行，讓海域、島嶼、植物、地貌不再只是背景，而是可被理解、記憶的內容，提供遊客融合文化深度、法式美學與人生品味的珍稀海上旅程。

◉ 雅克卡地亞號三大亮點

▲援引米其林三星名廚艾倫‧杜卡斯團隊，雅克卡地亞號提供頂尖的星級美食。 圖：太平洋旅行社／提供

★ 極奢法式風情：

灰色、白色為基調的優雅船身，由設計師 Jean Philippe Nuerl 操刀，營造溫馨典雅氛圍；船上的頂尖美食，由米其林三星名廚艾倫‧杜卡斯（Alain Ducasse）團隊監修，打造海上星級美味。

▲Zodiac®橡皮艇深入難以靠近的小港口、海灣、沙灘與離島秘境，例如御手洗、天草、甑島等地。 圖：太平洋旅行社／提供

★ 獨特探險設施：

Zodiac® 橡皮艇登陸探險，造訪一般旅行團難以前往的御手洗、天草和崎津等迷人景點。

▲獨家「藍眼」設施，讓遊客與海底世界更靠近。 圖：太平洋旅行社／提供

此外，船上備配了全球首創的多感官水下觀測艙，遊客可透過獨家「藍眼」（Blue Eye）設施親眼觀賞海中悠游的魚群、絢麗繽紛的珊瑚礁。

▲全船92間艙房皆有陽台，共有4款房型可選擇。 圖：太平洋旅行社／提供

★ 尊享品味生活：

全船92間艙房皆為享有私人陽台的房型，提供 Clarins 盥洗備品、Nespresso 咖啡機、24小時客房服務，備有 Bose 藍牙喇叭，部分套房設有私人露台與按摩浴缸。

◉ 雅克卡地亞號三大航線

「雅克卡地亞號瀨戶內、釜山、九州之旅：邂逅法國的高雅自由及日本之美」共推出三大主題航程：

1-【瀨戶內‧經典巡禮】行程

第一次體驗「雅克卡地亞號」的最佳選擇！也適合想一網打盡瀨戶內經典、人文港町與本州沿岸風景的旅客。從神戶出發，經犬島、御手洗、宮島、萩、釜山、下關，再沿本州太平洋側前往勝浦、鳥羽、燒津、田子之浦，最後抵達橫濱，囊括經典日本藝術、文化，從島嶼美學一路延伸到日本地方風土的旅程。

▲瀨戶內航程是首度體驗「雅克卡地亞號」的最佳選擇。 圖：太平洋旅行社／提供

・2027/03/13－03/25 完整路線遊

【偉大的旅程．龐洛郵輪】橫濱神戶櫻宴・富嶽三十六景・本州瀨戶內巡禮13日（神戶進橫濱出，13天12夜）

・2027/03/13－03/18 前段經典遊

【偉大的旅程．龐洛郵輪】瀨戶內跳島・嚴島神社・廣島江戶雅樂6日（神戶進釜山出，6天5夜）

・2027/03/19－03/25 後段深度遊

【偉大的旅程．龐洛郵輪】伊勢風土鮮・燒津漁市匠藝・橫濱賞櫻7日（釜山進橫濱出，8天7夜）

2-【 瀨戶內・逆向慢旅】行程

反向航線，讓節奏更從容，最適合喜愛慢旅和港町散策者！由橫濱出發，和行程1方向相反，終點抵達神戶；反向節奏適合喜愛「越走越安靜」的旅客－先看富士山港口、漁港與熊野信仰，再把心交給宮島、御手洗、犬島。

▲瀨戶內逆向慢旅行程，前往韓國釜山。 圖：shutterstock／來源

・2027/ 3/25－04/06 完整路線遊

【偉大的旅程．龐洛郵輪】橫濱神戶櫻宴・富嶽三十六景・本州瀨戶內巡禮13日（橫濱進神戶出，13天12夜）

・2027/ 3/25－04/01 前段經典遊

【偉大的旅程．龐洛郵輪】伊勢風土鮮・燒津漁市匠藝・橫濱賞櫻7日（橫濱進釜山出，8天7夜）

・2027/04/01－04/06 後段精華遊

【偉大的旅程．龐洛郵輪】瀨戶內跳島・嚴島神社・廣島江戶雅樂6日（釜山進神戶出，6天5夜）

3-【九州‧屋久島秘境探險】行程

自然野性、深度探險感最強的路線！適合已玩過主流日本、想進入九州離島與世界遺產自然場域的旅客。從神戶出發，深入對馬、釜山、長崎、屋久島、甑島、壹岐、天草，最後抵達熊本。旅程層次從文化、信仰、森林、離島一路推進，有重新發現日本的喜悅。

▲屋久島寧謐的大自然，令人悠然神往。 圖：太平洋旅行社／提供

・2027/04/06－04/18 完整路線遊

【偉大的旅程．龐洛郵輪】瀨戶內櫻海・九州屋久島・包場熊本城13日（神戶進熊本出，13天12夜）

・2027/04/06－04/12 前段文化遊

【偉大的旅程．龐洛郵輪】瀨戶內跳島・嚴島神社・海神信仰巡禮6日（神戶進釜山出，7天6夜）

・2027/04/13－04/18 後段探險遊

【偉大的旅程．龐洛郵輪】長崎賞櫻・森境屋久島・傳藝神樂7日（釜山進熊本出，7天6夜）

「雅克卡地亞號瀨戶內、釜山、九州之旅：邂逅法國的高雅自由及日本之美」特別適合已多次造訪日本、偏好精品旅宿、重視餐飲文化、追求更深度旅行體驗的高資產熟齡旅客，若有退休紀念旅行、夫妻紀念日、家族旅行，或企業主招待夥伴的高端獎勵旅遊，都非常適合透過雅克卡地亞號航程，以更優雅從容的方式重新感受日本。

▲太平洋旅行社「雅克卡地亞號」航程，適合高端旅客安排退休紀念、家族旅行、企業主獎勵旅遊或高端親友團。 圖：太平洋旅行社／提供

「雅克卡地亞號」的魅力，在於它重新定義了高端遊輪的價值，人少、私密、服務密度高，船上氛圍更像私人遊艇，透過法式精品郵輪細膩服務與精緻餐飲，悠然航行於瀨戶內海、九州離島與釜山港口之間，同時深入大型郵輪難以靠近的特色港灣。它的精粹，在於將法式生活美學、日本地方文化與小型探險船的靈活，融會於同一趟旅程之中。高端旅行的價值不只在目的地，而在抵達方式，更是一段值得細細品味的人生體驗！

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