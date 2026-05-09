省錢大招來了！日本宮崎縣祭出「住宿補助」最高七折優惠 再送3000日圓消費券

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】打算去日本九州遊玩的台灣自由行旅客請注意，省錢大招來了！為了刺激觀光，宮崎縣宣布將從06/01起，推出超級划算的獨家旅遊補助「Hinatabi 宮崎住宿活動」。無論是想去一睹壯觀的西都原古墳群、充滿神話色彩的鵜戶神宮，還是品嚐美味的在地料理，都可以趁這波超強優惠省下大筆旅費。

▲在都井岬可以觀賞野馬在草原上奔馳與吃草的景象。 圖：宮崎縣／提供

這次的補助方案給得超級大方！只要在活動期間預訂符合資格的住宿，不僅「房價最高可打7折（每人每晚最高折抵3,000日圓）」，還會額外發放每人每晚3,000日圓的「Hinatabi 宮崎電子優惠券」。這張消費券可以在宮崎縣內合作的眾多餐廳和伴手禮店使用，等於直接幫你買單吃喝玩樂的開銷。

更棒的是，房價折扣與消費券最多都可以「連續使用 3 晚」！也就是說，住滿三天最高能拿到9,000日圓的住宿折抵與9,000日圓的零用錢！本次活動分為兩期，第一期住宿適用期間為06/01~09/30。最重要的是，這項補助是「預算額滿即提早結束」！

對於台灣旅客來說，最方便的日本大型訂房網「Jalan net」將於05/28起開賣，而「樂天旅遊」則預計於06/01正式開始。近期有安排九州行程的朋友，趕快把開賣日期設定好鬧鐘，準備上網搶手刀訂房吧！

DATA／「Hinatabi」宮崎住宿活動

・活動期間（住宿日）：

【第1期】2026/06/01（一）~ 09/30（三）

（※除外日：08/13~08/16、09/4~09/06住宿不適用）

【第2期】2026/12/01（二）~ 2027/01/31（日）預定

（※除外日：12/29~01/03住宿不適用）

・優惠內容：

① 住宿費最高享30%折扣（每人每晚折抵上限3,000日圓）。

② 發放可用於餐飲、伴手禮店的電子優惠券3,000日圓（每人每晚）。

※ 住宿折扣與優惠券最多皆適用連續3晚。

※ 優惠券使用期限為入住日起至退房日當天。

・注意事項：

① 本活動預算達上限，即提前結束。

② 各旅行社或訂房網若銷售名額額滿，也會停止販售。

③ 詳細合作飯店與適用店家，請依官方活動網站（http://miyazaki-hinatabi.jp/）公告為準。

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