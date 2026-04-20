年年獲好評！佐賀國際機場租車最初24小時1000日圓活動，2026也持續優惠

【旅奇傳媒/日本部報導】佐賀國際機場可說是北部九州的中心點，從這裡租車展開周遊九州的旅程非常便利。因應海外航班抵達，佐賀國際機場推出租車優惠活動「2名以上使用，最初24小時租車費用1,000日圓」年年大獲好評，新年度也持續展開，即日起到2027/03/31截止。

新年度的租車優惠同樣維持「2名以上使用、最初24小時租車費1,000日圓」，但若僅一人使用，每輛車將為2,000日圓。由於車輛有限，請務必提前電話預約。

另外還車時，若是在佐賀國際機場內營業所、和佐賀縣內各營業所還車需付費1,000日圓，在福岡縣南西部（大牟田市、久留米市、柳川市）以下營業所還車需付費2,000日圓。

★ 佐賀市內營業所還車免費。

▲從佐賀機場開往北部九州各地的時間與距離。 圖：佐賀國際機場／提供

▍ 優惠活動期間：即日起〜2027/03/31

※注意！日本黃金週 GW、日本盂蘭盆節連休、年末年始不適用。

【不適用期間】2026/04/25～05/06（日本黃金週 GW）、08/08～08/16（日本盂蘭盆節連休）、12/26～2027/01/03（年末年始）

▍ 如何使用優惠：

請在預計租車日（亦即抵達佐賀機場當天）之前，最晚前一天必須打電話到機場各租車公司預約，預約時請告知要使用「24小時1,000日圓租車活動」才算數，並且無法同時使用租車公司的其他優惠。

另外租借時須出示當日的紙本登機證或電子登機證，預計搭車的全部人員都需提供。

同時，請事先填好下載「九州佐賀國際機場租車活動利用申請書」，現場租車時提供給租車業者以節省時間。當天臨櫃填寫也可以。

以下為佐賀機場各租車公司的預約電話，不懂日語也歡迎直接撥打佐賀縣多語言電話客服中心：+81-952-20-1601，請客服中心協助聯絡各租車公司。

▲佐賀國際機場共乘計程車租車公司聯絡表。 圖：佐賀國際機場╱提供

▲佐賀國際機場共乘計程車租車費用價目表。 圖：佐賀國際機場╱提供

▍ 在以下地方還車需要付費：

在佐賀國際機場內營業所、和佐賀縣內各營業所還車需付費1,000日圓，在福岡縣南西部（大牟田市、久留米市、柳川市）以下營業所還車需付費2,000日圓。

★佐賀市內營業所還車免費。

▲佐賀縣與福岡縣南西部營業所。 圖：佐賀國際機場╱提供

◉ 資料來源：佐賀國際機場

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