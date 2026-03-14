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福岡親子遊新亮點！teamLab「恐龍森林」AR互動體驗 3/20登場

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 ▲在沉浸式數位森林中，巨型恐龍於牆面與地面之間游移，觀眾透過手機互動「捕捉」恐龍，展開專屬的 AR 蒐集體驗。　圖：teamlab／提供
 ▲在沉浸式數位森林中，巨型恐龍於牆面與地面之間游移，觀眾透過手機互動「捕捉」恐龍，展開專屬的 AR 蒐集體驗。　圖：teamlab／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】以數位藝術聞名全球的 teamLab，擅長將科技、空間與觀者行為融為一體，打造「沉浸式互動體驗」。從東京到海外多國，teamLab 的展覽總能吸引大批旅客朝聖。位於九州福岡的常設展館「teamLab Forest Fukuoka」，今年春天再度推出全新主題《捕捉並收集恐龍之森》，讓觀眾化身探險家，在虛實交錯的森林中展開一場 AR 恐龍蒐集之旅。

▲色彩斑斕的恐龍近在眼前，隨著觀者動作改變行進方向，打造彷彿置身遠古叢林的沉浸式空間。　圖：teamlab／提供
▲色彩斑斕的恐龍近在眼前，隨著觀者動作改變行進方向，打造彷彿置身遠古叢林的沉浸式空間。　圖：teamlab／提供

《捕捉並收集恐龍之森》主打「捕捉、觀察、學習」概念，遊客可透過智慧型手機在展區中尋找恐龍與各種遠古生物。當靠近目標時，恐龍會因應觀者動作改變方向甚至逃跑，成功捕捉後便能收錄至專屬數位圖鑑。隨著蒐集次數增加，圖鑑內容也會逐步解鎖更詳細的生態資訊，讓娛樂與知識自然結合。現場亦可與其他遊客協力完成任務，特別適合親子同遊或好友結伴挑戰。

 ▲親子可一同探索《捕捉並收集恐龍之森》，透過互動收錄數位圖鑑，在遊戲過程中認識恐龍生態與知識。　圖：teamlab／提供
 ▲親子可一同探索《捕捉並收集恐龍之森》，透過互動收錄數位圖鑑，在遊戲過程中認識恐龍生態與知識。　圖：teamlab／提供

場館位於福岡地標性娛樂設施 BOSS E・ZO FUKUOKA 5樓，鄰近福岡 PayPay 巨蛋。交通方面，從福岡市地下鐵「唐人町站」步行約15分鐘；或自博多站搭乘巴士約20至30分鐘即可抵達，安排市區一日遊相當順暢。

門票採分時段入場制，成人（16歲以上）約2,400日圓，兒童（4～15歲）約1,000日圓，3歲以下免費，實際票價依官方公告為準。建議事先於線上預約，假日期間較易額滿。

如果計畫前往福岡旅遊，不妨將 teamLab Forest 排入行程。無論是科技藝術愛好者，或是想為親子旅程增添互動亮點的旅客，都能在這片數位恐龍森林中，留下屬於自己的探險紀錄。

DATA／teamLab Forest

・開始時間：2026/03/20起

・地點：福岡市中央區地行濱2-2-6 BOSS E・ZO FUKUOKA 5樓

・交通方式：福岡市地下鐵「唐人町站」步行約15分鐘

・票價：成人約2,400日圓起、兒童約1,000日圓起

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