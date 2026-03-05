福岡太宰府天滿宮精選美食 : 當地名物梅枝餅、隈研吾星巴克…(下)

快訊

窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"福岡太宰府天滿宮精選美食 : 當地名物梅枝餅、隈研吾星巴克…(上)"，本文再介紹四個天滿宮美食。

4. 太宰府参道 天山 / tenzan和sweets

天山是一家和菓子店，以「鬼瓦最中」為招牌商品，固定口味有紅豆餡、白豆餡和八女茶餡，還有季節限定的栗子、草莓等口味可以選擇。印著鬼瓦圖案的最中外皮夾著厚厚的豆餡，很有滿足感。

店面還有現場製作的蕨餅，爽彈的蕨餅以竹籤串起來，再灑上黃豆粉或八女茶粉，吸引很多遊客買來邊走邊吃。

天山旁邊的是他們的新品鋪tenzan和sweets，主打水果糰子串！使用福岡著名甘王草莓和九州熊本的晴王麝香葡萄，與白玉糰子或紅豆糰子交錯串起來，顏色鮮艷的水果看起來很可愛，成為日本女生必買的打卡甜點！

小編也買了一串草莓糰子嚐嚐看，紅豆蓉包裹著糯軟的糰子，酸甜多汁的甘王草莓與紅豆味道也超搭！

地址 : 福岡県太宰府市宰府2-7-12

5. CAFE COCCOLO

這是一家可愛的町屋咖啡廳，改造自江戶末期建築，保留了傳統外觀和樑柱結合可愛的洋式裝潢。他們提供意大利麵、披薩等義大利和法式料理為基礎的料理和甜點，選用福岡產食材製作，如果不想邊走邊吃，可以在這邊坐下來慢慢用餐，享受悠閒放鬆的時光。

地址 : 福岡県太宰府市宰府3丁目３-２

6. AMARILLO

AMARILLO是九州首家加泰羅尼亞焦糖奶凍(卡達拉娜)專門店。加泰羅尼亞焦糖奶凍是一種西班牙甜點，有點像烤布蕾，但焦糖鋪在底部，並以肉桂、柑橘調味。

AMARILLO的焦糖奶凍使用了太宰府產的雞蛋製作，並加以改良，不經焦糖化的布丁猶如蛋糕一樣，結合鮮奶油、酥餅、堅果、水果等，賣相精緻。

奶凍嚐起來像蛋糕一樣柔軟而爽滑，橙子的酸味增添清爽，加上豐富口感的配料，成為獨一無二的加泰羅尼亞焦糖奶凍。

地址 : 福岡県太宰府市宰府2-6-20

7. 福太郎 太宰府店

這家絕對是太宰府人氣第一！福太郎是著名的明太子品牌，除了明太子，還以明太子仙貝めんべい聞名。在福岡車站、機場及各大景點伴手禮店都可看到他們家的明太子仙貝商品。

而在太宰府店門口總是站滿遊客，都是為了現製的明太子烤飯糰而來！

明太子烤飯糰一個280日幣，可加50日幣加上紫蘇葉與明太子或是紫蘇葉與高菜(醃漬芥菜)。飯糰都是現點現烤，因為太受歡迎，可能要等候15~30分鐘。店內還有販售伴手禮商品，可以在等候時順便購物一番。

兩枚海苔夾著飯糰，飯糰表面放了加點的紫蘇葉與明太子，內裡也包裹著明太子。飯粒經烤煎後帶有焦香與硬脆的口感，因為加點了明太子，他們也不吝嗇地放滿，所以味道會偏鹹，幸好有紫蘇葉的香氣中和，吃完整個很有滿足感！

地址 : 福岡県太宰府市宰府1-14-28

