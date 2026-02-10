IG爆紅熊本「上色見熊野座神社」怎抵達？教你免自駕也能抵達的方式，爬滿青苔的石燈籠參道像異世界！

上色見熊野座神社現在是來九州應該都要玩的景點，神社位在日本九州熊本縣阿蘇郡高森町，離阿蘇火山口蠻近的，這裡是已經廢棄的神社，覺得是個超神秘的能量景點，從一踏進去就感覺像走進異世界，爬滿青苔的石燈籠和滿山谷的參天杉樹讓人心曠神怡並感到莊嚴，這邊近期真的是來九州必打卡的景點，如果不自駕的話該怎樣來呢？

就讓我們教你如何輕鬆抵達的方式吧！完全不用開車又可以省錢又省力。

如何自由行不自駕抵達上色見熊野座神社？

如果你是J人你在搜尋行程景點時一定會在KKDAY或KLOOK看到一日遊行程，我們就是參加這種一日遊行程，會開一台小巴士前往，也不怕臨時遇到下雪的窘境。

真的是相當方便且價格還算可以接受的一種服務，車上還會有導遊講中文跟你介紹行程並且還會帶你去參觀，這次遇到的導遊是中國人小林，她服務很好，因我們有一站是去黑川溫泉，她還會幫大家逐一進去溫泉飯店問是否有家族湯屋可以使用，人真的是很好！

我們這次購買的行程是KKDAY一日遊，從熊本車站出發，行程有上色見熊也座神社>阿蘇火山口>草千里>黑川溫泉，早上8點準時出發，下午6點左右回程，這個時間排得很剛好，晚上還能再到熊本市區逛逛。

我們從熊本車站出發，大概開車1個半小時左右就抵達這座傳奇的上色見熊野座神社，這間廢棄的神社真的相當有歷史年代，記得爬文在我還沒出生的時候就存在。

不同於一般有人照顧的神社，看看這充滿歷史蒼桑感的鳥居，還有那陰鬱的森林步道，光是還沒進去就覺得有股莫名說不出來的奇異感。

上色見熊野座神社的魅力從入口開始就抓住你，而且感覺就像進入異世界一樣，彷彿整個時間都靜止了。

那條參道兩旁排了97座石燈籠全都長滿厚厚青苔，真的感覺是沒人照顧很久了，陽光灑下來綠油油的像夢幻森林，邊走邊聽鳥叫聲，空氣清新到讓人想深呼吸一百次。我們抵達的時候氣溫大概只有3-5度左右吧，呼吸都會覺得冷空氣直接灌進肺部，覺得空氣相當的冷冽，爬上鳥居後的石梯，兩邊高聳杉樹遮天蔽日藤蔓纏繞，感覺像動畫《螢火之森》或《夏目友人帳》的真實場景，IG上爆紅不是沒道理，每個轉角都想停下來拍個不停，我跟DONG一直拍照，團友都已經走到上面了我們還在下方石階拍照，真的太好拍拉。

抵達現場後才發現網路上看到的照片真的是濾鏡開得太超過了，網路上的圖片整片超綠，實際抵達現場看起來確實都偏綠，畢竟周遭的石燈籠還是半路上的鳥居都長滿青苔，但真的沒有美到哪麼誇張，我們都提供沒用濾鏡改過的照片，這間神社大概要爬200多階石階，個人覺得不太好爬，因為它們的每個石階大小不一，走起來相當的廢力且費心，是個不建議帶長輩前來的景點。

神社本殿小巧樸實沒華麗裝飾卻超有莊嚴感，附近還有御神木竹柏，這裡不像熱門神社人擠人，早點來獨享寧靜，感受阿蘇山脈的自然能量，絕對是九州旅行中難忘亮點。

我個人是有感覺到不同的能量，跟之前去山形的熊野大社一樣，特別有說不出來的神聖感，就算是E人的我，來這邊真的都會自動安靜下來。

本社上方有一個穿戶岩，但爬上這個景點要有相當的體力哦，爬上來的陡坡相當的吃力，且石階變得更小更不整齊，如果體力足夠的話真的很建議要爬上來看一下。

在這穿洞的岩壁內也有賽錢箱，可以在這邊投幣許願，比較特別的是在賽錢箱的另一方，有一尊尊石柱，聽導遊說這些是旅客用來祈求心願用的。

爬坡的路上也有一尊尊石柱都分別代表每個不同旅人的祈願，裡面其中一尊是我的，但我現在自己也分不出來是哪一尊拉。

最酷的是神社後面上方的穿戶岩，這個大風穴大約寬10公尺，據導遊說這個大洞相傳是神明「健磐龍命」以長矛刺穿岩石所致，象徵著力量與神威，所以很多旅客來這邊都會在路旁用石頭堆疊起一尊尊的石柱，盼以這穿戶岩神聖的力量讓我們的願望實現，我自己也是有擺一小尊石柱在洞口旁，希望能幫我達成心願><

上色見熊野座神社絕對是九州熊本必衝的打卡聖地！來這裡不只拍照爽，第一個理由是心靈超療癒。爬280階石梯到本殿，雖然辛苦但路途上杉樹遮天蔽日，空氣清新到忘記所有煩惱。

是個可以讓人忘憂忘記煩惱的神聖之地，如果還在煩惱來熊本要怎樣前往，不訪參考KKDAY或著是KLOOK行程，要注意看是從哪裡出發哦。

我個人建議從熊本出發會比較輕鬆一點，從博多來的話就得多花時間在車程交通上，這邊相當推薦來熊本玩必來的景點哦。

上色見熊野座神社

地址：臺灣熊本県阿蘇郡高森町上色見2619

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

電話：0967-62-2913

備註：24小時開放，但半夜來會很恐怖

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

