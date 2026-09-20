搭新幹線奔向伊豆！大室山絕景纜車、富士美景與溫泉祕境一日可達

【文・KKday旅遊生活誌】

搭上新幹線,不到一小時就能抵達充滑溫泉與海景的伊豆半島。這裡四季皆有不同風情,春天粉嫩的河津櫻沿著河岸盛開,秋冬則能欣賞楓紅與皚皚白雪覆蓋的富士山,喜歡賞花泡湯的旅人,絕對能在這片山海交織的土地上找到屬於自己的伊豆景點。

搭新幹線出發，伊豆交通這樣安排

伊豆半島位於靜岡縣東部,與富士山相鄰,因地熱與地殼活動而湧出許多溫泉,其中以熱海溫泉最為知名。搭乘JR東海道新幹線,約五十分鐘至七十分鐘即可抵達熱海站或三島站，換句話說，從東京出發當天來回也相當輕鬆。若想深入伊豆南部的伊東或下田,則可轉乘特急列車踴子號，車程約需兩小時。

河津櫻：春天限定的粉色浪漫

河津川兩岸種植著多達八千多株櫻花,每逢花季,滿眼盡是夢幻粉紅,彷彿走進童話世界。這種花色不若染井吉野櫻嬌貴，也不似寒緋櫻艷麗，帶著一股略顯稚嫩的清新氣質，因此深受喜愛。相傳最早的一株櫻花苗,是被一位飯田姓女士發現於河岸雜草間，經過十年悉心照料才長成如今姿態非凡的模樣，並於後來正式命名為河津櫻。如今這棵初代櫻樹仍生長在飯田家庭院中，前往參觀時，請留意禮節與音量。河津當地也遍布油菜花田，金黃與粉紅相互映襯，讓賞花體驗更加豐富。

大室山：三百六十度的絕景纜車

大室山是伊豆高原的人氣景點，夏季一片翠綠、秋季芒草搖曳、冬季則因燒山而呈現焦褐色調。山頂與山腳間設有纜車，登頂後可欣賞環繞四周的全景，天氣晴朗時，富士山、一碧湖與城崎海岸皆能盡收眼底。山腳下種植超過三千株櫻花樹，也被列為百大賞櫻名所之一。

三島天空步道：吊橋上遇見富士山

三島市鄰近富士山,除了知名的三嶋大社,近年更受歡迎的是二〇一七年開放的三島Skywalk大吊橋。走在吊橋之上，遠方的富士山景緻映入眼簾，令人心曠神怡，是一處適合放慢腳步、靜靜眺望的景點。

熱海梅園：梅香與百年古木

除了春天的河津櫻，熱海梅園在每年十一月至隔年十二月間也有超過四百七十棵梅花陸續綻放。園內還保留著樹齡超過百年的古梅樹，喜愛賞花的旅人，秋冬造訪熱海時不妨順道一遊。

ACAO FOREST：隈研吾打造的森林美學

ACAO FOREST原名Akao Herb & Rose Garden，由建築師隈研吾以「引起共鳴的空間」為概念設計，打造出以玻璃與細樹枝組合而成的COEDA HOUSE。園區內劃分多個主題區，四處皆有花卉點綴，特別是五月至七月盛開的玫瑰花園，是熱門的拍照景點。

修善寺彩虹村：楓紅與溫泉的交會

修善寺溫泉街的象徵是獨鈷之湯，相傳為靈泉，也是修善寺的發祥之地。若在秋冬造訪，園內種植約一千棵楓樹的修善寺虹之鄉，會呈現英式與加拿大風格造景交織著滿山楓紅的壯觀畫面，泡湯之餘也能盡賞秋色。

峰溫泉大噴湯公園：地熱噴發的自然奇景

這座公園免費入場，園內矗立著一座豎井狀的間歇泉，是附近溫泉的泉眼所在。由於伊豆半島地熱旺盛，地下水受熱後會激射而出，最高可達五十公尺，目前已進行人工控管，每隔一段時間釋放一次。遊客也能在此購買雞蛋，放入煮蛋池中靜置十三至十五分鐘，即可品嚐現煮溫泉蛋。

栖足寺：河童傳說的靜謐寺院

這座供奉河童的小寺院,規模雖不大,庭園中卻藏著不少佛教雕像與河童身影。相傳古時河童曾在河津川一帶騷擾村民，最終被寺內老和尚所救，河童為報恩而贈予「河童之甕」，據說附耳傾聽甕中水聲，便能預知河津川是否將氾濫。寺內同時保有精美的天井繪與御朱印，適合在賞花之餘，順道漫步放鬆心情。

伊豆的花季通常會延續至三月左右，由於期間遊客眾多，建議提前一個月訂票較為保險。無論是當日往返，或是留宿溫泉旅館多待一晚，都能感受到這片山海交織之地的獨特魅力。

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