「楓」存靜謐秋景！ 愛媛縣「絕美賞楓勝地」4選

【旅奇傳媒/責任編輯-陳品樺】今年日本楓葉前線已公佈，四國地區今年楓葉最佳觀賞期與往年相當，預計落在10月下旬~12月中旬。趁著許多J人開始規劃賞楓之旅，推薦兼具傳統文化與壯麗自然的賞楓秘境－日本四國愛媛縣！

目前長榮航空每週三、週四、週日各有一班往返桃園與愛媛松山的直飛班機，早去午回非常便利。從老街到山林，精選愛媛賞楓名所4處，不需人擠人，可以怡然自得地漫步於楓紅、欣賞美景。

| 大洲・臥龍山莊

▲「臥龍山莊」的數寄屋造建築。 圖：松山空港利用促進協議會／提供

坐落於愛媛南部大洲市的肱川流域懸崖，別緻的日式木造庭園，與周圍依山傍水的紅葉結合，特別是從建於崖上的「不老庵」望出去，庭園的楓紅、肱川的清流與山巒交織，傳統和風感十足。

・交通方式：JR予讚線「伊予大洲站」，步行約25分鐘；或轉搭市區循環巴士「GURURIN號」於「朝靄前站」下車步行約5分鐘

・地址：愛媛縣大洲市大洲411-2

・每年最佳賞楓時期：11月中旬~11月下旬

| 內子・小田深山溪谷

▲「小田深山溪谷」為海拔高度750～1,560公尺的森林溪谷。 圖：松山空港利 用促進協議會／提供

位於愛媛南部內子町近郊，全長約10公里的壯闊溪谷，被秋色層層覆蓋，20種以上楓樹、槭樹依傍著清澈碧綠的平緩溪流，如詩如畫。溪谷有規劃約1.5公里完善的賞楓步道，可以輕鬆走下河床拍攝倒映在水面上的絕美楓紅。

・交通方式：建議租車自駕前往，最為便利；若搭乘大眾運輸，則可從 JR「松山站」出發，搭上予讚線特急列車30分鐘到達「內子站」，抵達內子町市區後，再轉乘計程車前往溪谷

・地址：愛媛縣喜多郡内子町中川3960

・每年最佳賞楓時期：10月下旬～11月上旬（海拔高，賞楓期早）

| 西条・西山興隆寺

▲「西山興隆寺」擁有數百棵楓樹、銀杏樹、山毛櫸，因此被稱作「紅葉寺」。 圖：松山空港利用促進協議會／提供

位於愛媛東部西条市山間，擁有1,300年歷史的寺廟本堂為國家指定重要文化財產。沿著兩側楓樹參天、鋪滿楓葉的參道拾級而上至本堂，彷彿進入摻著秋意與莊嚴的歷史之中。近期宗教朝聖之旅備受矚目，而西山興隆寺也是「四國遍路」88座靈場寺院其中之一。

・交通方式：JR予讚線「壬生川站」，再轉乘計程車約15～20分鐘

・地址：愛媛縣西条市丹原町古田甲1657

・每年最佳賞楓時期：11月上旬～12月上旬

| 宇和島・南樂園

▲「南樂園」為四國大規模池泉迴遊式日本庭園。 圖：松山空港利用促進協議 會／提供

位於愛媛西南部宇和島市，園區比4座甲子園棒球場還大！一進園區便能看到廣大的中央池塘，被繽紛秋葉與金黃銀杏溫柔環抱，四周還有日式拱橋、石燈籠等造景點綴，映襯著遠山，宛如一幅美麗的山水畫。而且每年10月中旬~11月末會舉辦「南樂園的秋日療癒」活動，可以搭配楓景愜意地欣賞各地的俳句、畫作、盆栽等文藝作品！

．交通方式：JR予讚線至「宇和島站」，轉搭宇和島巴士（往宇和海內海方向）至「南樂園站」

．地址：愛媛縣宇和島市津島町近家甲1813

．每年最佳賞楓時期：11月上旬〜11月下旬

◉ 長榮航空直飛愛媛

・航線：台北桃園（TPE）⇄愛媛松山（MYJ）

・出發：每週三、週四、週日，往返各一班

・時間：2026年10月25日起

台北桃園 06:25 出發 → 愛媛松山 09:45 抵達

愛媛松山 11:25 出發 → 台北桃園 12:55 抵達

※以上時間皆為當地時間

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