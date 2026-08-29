去名古屋這樣吃就對了！經典鰻魚飯與人氣小吃全收藏

【FunTime小編群】來到名古屋，不只是拍城堡、賞櫻花，最重要的當然是大啖在地美食啦！這座城市可是美食界的隱藏王者，不只日式料理精彩，小吃、甜點、早餐通通有，種類多到讓人選擇困難症爆發！而且許多在地名店早就紅到全國開分店，就知道有多好吃。快跟著FunTime小編這篇名古屋美食攻略，才是真正的吃懂名古屋！

前沢牛舎 伏見屋 。

世界的山將 本店

世界的山將 本店 。

說到名古屋必吃，雞翅絕對榜上有名！超人氣日式居酒屋－「世界的山將」，位於榮町火車站附近，他的招牌炸雞翅真的不是開玩笑，表皮酥脆，加上獨門椒鹽粉，鹹香又帶點微辣，搭杯啤酒絕對完美！店裡還有超多種料理，連台灣炒麵都能吃得到，滿足大家的需求。餐點價格也很親民，無論是和朋友聚餐還是帶家人來吃都超適合！

必吃推薦：「幻の手羽先」招牌炸雞翅

交通：地鐵「榮站」／火車「榮町站」13號出口，步行約6分鐘

營業時間：平日16:00-23:15、週六15:00-00:15、週日15:00-23:15

矢場丼 矢場町本店

矢場丼 矢場町本店 。

「矢場丼」可是名古屋三大必吃之一！那塊炸豬排一口咬下去，外酥內嫩、肉質多汁得太犯規，搭配濃郁的八丁味噌醬，鹹甜交融、回味無窮。這款味噌可是經過兩年以上發酵才完成的，濃厚又有層次，難怪被封為名古屋美食文化的經典代表。小編特別推薦特大炸豬排定食，兩塊大豬排，一次吃到味噌＋豬排醬的雙重享受，再搭配給好給滿的高麗菜絲，從頭吃到尾都爽度爆表！

必吃推薦：「わらじとんかつ御膳」特大炸豬排定食

交通：地鐵「矢場町站」4號出口，步行約6分鐘

營業時間：11:00-21:00

巨大炸蝦 海老どて食堂

巨大炸蝦 海老どて食堂 。

海鮮控注意！想吃到日本最大炸蝦，那就絕不能錯過名古屋車站旁這間超人氣名店「海老どて食堂」！這裡的炸蝦不僅尺寸驚人，口感也讓人驚艷，蝦肉飽滿Q彈，每一口都吃得到紮實海味，絕對不是麵衣多到找不到蝦的那種！再搭配店家特製的蛋黃塔塔醬，讓整體層次再升級～不管是炸蝦定食、丼飯、味噌煮炸蝦，甚至是超受歡迎的名古屋風炸蝦三明治，各種炸蝦料理應有盡有！

必吃推薦：「特大海老ふり定食」特大炸蝦定食

地址：「名古屋車站」E12出口（Esca B1地下街）

營業時間：11:00-21:30（1/1、2月第三個週四、9月第二個週四公休）

麵家獅子丸

麵家獅子丸 。

「麵家獅子丸」是名古屋超人氣的拉麵名店，連續多年獲得日本美食網站tabelog的拉麵百名店殊榮！招牌伊勢龍蝦拉麵，以龍蝦頭、蝦油、蝦味噌搭配馬鈴薯與蔬菜熬製湯頭，鮮味濃郁卻不厚重，讓人忍不住喝到見底。麵條軟硬剛好，雞叉燒與豬叉燒軟嫩入味，吃到一半別忘了加點山椒油，香氣瞬間爆發，湯頭層次再升級，整體口味對台灣人來說很友善。麵家獅子丸就位於名古屋車站附近，是小編心中不可錯過的名古屋車站美食第一名！

必吃推薦：「伊勢海老らぁめん」伊勢海老龍蝦拉麵

地址：「名古屋車站」E17出口／地鐵「龜島站」3號出口，步行約6分鐘

Bucyo Coffee

Bucyo Coffee 。

藏身在名古屋街頭的「Bucyo Coffee」，是連在地人都願意排隊的老派人氣喫茶店！帶著濃濃復古美式風格，氣氛滿分～最讓人驚艷的是小倉紅豆吐司，飽滿紅豆帶顆粒感，搭配綿密鮮奶油，每一口都充滿幸福。而他們自製的黃豆醬吐司也非常推薦，香氣十足、口感像花生醬卻更細緻耐吃！還有多樣早午餐選擇，像是三明治、生菜沙拉，甜鹹一次滿足。來Bucyo Coffee 滿足味蕾、才算真正感受過名古屋的在地早餐～

小編偷偷說：早餐時段（07:15-10:30）的套餐價格會比較優惠哦！

必吃推薦：「小倉＆きなこバタートスート」小倉紅豆&黃豆粉吐司

地址：近鐵「名古屋站ミヤコ」4出口，步行約9分鐘

營業時間：07:15-17:00

HARBS 榮本店

HARBS 榮本店 。

風靡全日本的甜點名店「HARBS」，發源店就是這間名古屋的榮本店！靠著繽紛厚實的千層蛋糕圈粉無數。其中經典水果千層更是必吃代表，六層蛋皮夾入草莓、香蕉、哈密瓜、奇異果，再搭配輕盈鮮奶油，甜而不膩、口感層次豐富！蛋糕選擇超多種，從招牌水果到濃郁巧克力，每款都不踩雷。榮本店裝潢優雅又明亮，不論姐妹聚會還是獨旅放空，都是甜點療癒和拍照打卡的絕佳地點！

必吃推薦：「ミルクレープ / Mille Crepes」水果千層蛋糕

地址：地鐵「榮站」／「火車榮町站」8A出口，步行約1分鐘

營業時間：11:00-20:00（外帶至21:00）

延伸閱讀>>【名古屋美食】15大名古屋必吃！鰻魚飯、炸雞翅、味噌烏龍麵

想知道更多實用名古屋旅遊攻略，請看「名古屋景點攻略」