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台灣吃不到！和風版「KOMEDA咖啡」讓你吃遍名古屋在地美食

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和風版 KOMEDA 咖啡「託福庵｣的抹茶蜜豆冰。　記者-黃千珮／攝影
和風版 KOMEDA 咖啡「託福庵｣的抹茶蜜豆冰。　記者-黃千珮／攝影

【旅奇傳媒/記者-黃千珮】酷暑天進入名古屋發源的連鎖咖啡館來碗和風「抹茶蜜豆冰｣，只可惜台灣還吃不到！ 2018年進入台灣的「客多美咖啡」（Komeda's Coffee ）發源自名古屋，相較於台灣36家分店，遍佈日本的「KOMEDA 咖啡」分店已達到1,044家。其實，KOMEDA 還有個名為「託福庵｣（OKAGEAN），主打和風喫茶的副牌，供應抹茶、自己現烤糰子，甚至還可點三角飯糰，並配上名古屋在地麵食的套餐。

▲體驗現烤「五平餅｣。　記者-黃千珮／攝影
▲體驗現烤「五平餅｣。　記者-黃千珮／攝影

截至2026年8月初，全日本就只有19家分店，以名古屋周邊為主，東日本則有9家分店。 記者造訪的「託福庵 葵店｣雖位於名古屋市中心，卻是獨棟建築，擁有自己的停車位，更是名古屋周邊唯一設置叫號機的店舖。為了避開人潮眾多的中午用餐時段，選擇平日的14:00造訪，店內卻依舊客滿，等上20分鐘才得以入座。

▲名古屋「託福庵｣葵店櫃檯區可使用叫號機候位。　記者-黃千珮／攝影
▲名古屋「託福庵｣葵店櫃檯區可使用叫號機候位。　記者-黃千珮／攝影

鎖定的美食是能體驗自己現烤的招牌料理「五平餅｣，搭配名古屋特色美食：「勾芡醬汁拿坡里義大利麵｣與「明太子奶油碁石麺｣，再來份和風甜點「抹茶蜜豆冰｣。以平板點餐系統送出後沒多久，店員立刻搬來電烤爐備用。以米飯捏製成的「五平餅｣是日本中部一帶的鄉土料理，「託福庵｣將三塊串起，一份有二串未經調味的五平餅，附上味噌胡桃的沾醬。由於電烤爐火力強大，建議先將白色五平餅烤至上色再抹上調味，否則在燒紅的鐵網上醬料會迅速出現焦味。

喜歡體驗的人還有日式糰子、大福、磯邊餅可嘗試現烤。名古屋特色美食「勾芡醬汁拿坡里義大利麵｣則是加入大量胡椒十分夠味，推薦給嗜辣者。

▲名古屋特色美食「勾芡醬汁拿坡里義大利麵｣。　記者-黃千珮／攝影
▲名古屋特色美食「勾芡醬汁拿坡里義大利麵｣。　記者-黃千珮／攝影

像扁平寬麵的「碁石麺｣（Kishimen）是名古屋常見麵食，多以和風調味或咖哩口味上桌，「託福庵｣口味多達9種，還能搭配三角飯糰配成套餐。

◎ 玩日本查找「託福庵｣分店與更多招牌菜

▲「託福庵｣可品嚐到明太子奶油風味的名古屋美食「碁石麺｣。　記者-黃千珮／攝影
▲「託福庵｣可品嚐到明太子奶油風味的名古屋美食「碁石麺｣。　記者-黃千珮／攝影

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