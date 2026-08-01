秋季名古屋夜間必訪！ 「愛知・名古屋 Art & Lights」百年古蹟化身絕美光雕 9月璀璨登場

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】準備在今年秋天前往日本中部自由行的台灣旅客絕對不可以錯過！如果你的行程有安排名古屋，一定要去看看這個秋季限定的夜間視覺盛宴。由日本知名數位創意團隊「一旗」策劃的「AICHI NAGOYA ART＆LIGHTS」光雕藝術展，將於2026/09/17~10/24璀璨登場！

這場活動最吸睛的是將日本「重要文化財」－「愛知縣廳本廳舍」與「名古屋市役所本廳舍」，直接化身為巨大的夜間畫布。今年活動以「AICHI・NAGOYA GRAND SPECTRUM ～多樣光芒交會的魅力共創都市～」為主題，帶來結合前衛數位藝術與燈光照明的絕美節目。兩棟歷史建築將輪流播放約5分鐘的精彩光雕秀，讓莊嚴的古蹟在現代科技的光影交錯下，展現出截然不同的夢幻與浪漫氛圍。

對於喜歡彈性安排行程的自由行旅客來說，最棒的消息是：這場由屢獲國際大獎團隊操刀的高水準光雕展「完全免費」，而且「不需事前預約」！旅客只需在活動期間的18:30～21:00之間前往，就能輕鬆欣賞。

在此也特別建議台灣旅客，由於現場不提供停車位，推薦大家直接搭乘名古屋便捷的地下鐵等大眾運輸工具前往。這個景點非常適合安排在享用完名古屋特色晚餐（例如鰻魚飯三吃、夢幻雞翅）後的散步消食行程。

今年秋天，不妨把這裡加入你的打卡清單，為名古屋之旅留下最絢麗的夜景回憶吧！

DATA／AICHI NAGOYA ART＆LIGHTS

・活動期間：2026/09/17（四）~10/24（六）

・點燈時間：18:30~21:00

・活動地點：愛知縣廳本廳舍、名古屋市役所本廳舍（西側）

・參觀費用：完全免費，免事前預約

・注意事項：現場無法停車，請務必搭乘大眾交通工具前往。

・官方網站：https://aichinagoyaartlights.com/

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