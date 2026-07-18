搭乘新幹線去避暑！長野縣必訪13大自然仙境與療癒小鎮推薦

【文・KKday旅遊生活誌】

炎炎夏日想要逃離都市的酷暑嗎？搭乘新幹線前往位在日本本州中央的長野縣絕對是最佳選擇！這裡不僅交通便利，豐富的高山與森林景觀更讓長野氣候涼爽宜人，是絕佳的避暑勝地。從媲美阿爾卑斯山的人間仙境湖泊、療癒身心的森林小鎮，到充滿歷史風情的古道，我們精心挑選了10個必訪的景點。準備好你的自由行攻略，跟著這篇文章一起搭上新幹線，馬上出發享受一趟清涼愜意的避暑之旅吧！

善光寺

「再遠，也要去一次善光寺。」從這句話可以看出善光寺對日本人的重要性！

善光寺建於西元644年，以「撞木造」木造技法建築寺廟，其中壯觀的寺廟本堂更為日本佛教建築國寶，寺廟裡尊拜日本最古老佛像，且不隸屬任何教派，是日本人心中地位相當崇高的寺廟之一。而善光寺大門前的大道是參拜者必經之路，故稱為表參道或「門前町」。隨著越來越多人參拜，也讓附近因善光寺逐漸發展成熱鬧的商業區域，參拜後可以到街道上逛逛購買土產。

善光寺至今仍保有「入寺修行」的習俗，參拜者會在寺內共住一晚來清修。另外善光寺的盛事－每七年一次的「御開帳」行事，「御開帳」行事期間會將寺廟內供奉本尊櫥子的門打開讓信眾參拜，不過這裡據說也不是真實本尊，而是替身。根據史籍記載，善光寺的絕對密佛除了在飛鳥時代的白雉5年（654年）曾經公開過之後，就再也沒有公開過了，但七年一次的參拜盛事還是吸引了許多信徒及遊客來朝聖！

下一次「御開帳」應該是2029年，大家趕快筆記空下時間，記得到長野觀光的時候，先到善光寺拜拜保平安～

上高地

常常出現在夏天旅遊廣告的日本知名避暑勝地——「上高地」，位於長野縣飛驒山脈海拔1500公尺的高地平原，因為位處高地，氣溫比起平地相對宜人，豐富的湖泊，高原景觀，讓上高地非常適合登山、健行，每年四月左右開放入山，加上整體步道整理得非常好，如果不是專業登山者也不用擔心。

最推薦到「河童橋」跟「大正池」。「河童橋」可以一覽日本阿爾卑斯山群及壯闊河川，將上高地的美景盡收眼底，接著可以沿著梓川慢慢散步，感受涼爽的溫度，吸收芬多精。「大正池」是燒岳火山爆發後形成的堰塞湖，也是上高地具有代表性的風景之一，清透的碧綠湖面跟層層山巒相映，真的有種「日本阿爾卑斯山」的美麗景象！

壯闊的山群，覆著皚皚白雪的遠方山頂，透著藍綠色的清澈溪流，神仙級的景象，也難怪每年夏季，上高地都吸引許多喜愛大自然的旅客前往避暑，而這裡更是到訪長野縣的人氣景點之一！

戶隱神社

位於長野縣戶隱山下的「戶隱神社」，由奧社、中社、寶光社、九頭龍社、火之御子社等五社組成，建議可以搭巴士到最頂點，一路跟著景點逛下山，不過如果要完成五社祈福的行程，建議腳程要加快，因為途中太多景點會攘你情不自禁停下腳步。

下車後從隨神門開始，沿著超過400年以上綿延約500公尺的黑杉木林參拜古道前行，肅穆神秘的氛圍，讓人不禁感嘆大自然的壯闊，頓時覺得人類非常渺小，接著是「奧社」及「九頭龍社」，途中會經過「戶隱森林植物園」、「鏡池」、「硯石」等景點，時間允許可以慢慢散步晃晃，接著抵達「中社」，周圍有商店街可以走走逛逛，一路往下到「火之御子社」、有長長的階梯的「寶光社」。

參訪戶隱神社的最大特色之一還有「吃蕎麥麵」，也算是更完整了這趟戶隱神社之旅。

維納斯公路Venus line

納斯公路是日本著名的自駕兜風路線，起點在八之岳山脚，終點在海拔2000公尺高的美原高原美術館，全長76公里，維納斯公路沿路有高山、湖泊、濕地、瀑布等多樣自然景觀，且四季景色完全不同，非常推薦不同季節都可以來～

開著車一路往前，穿梭在群山之間，沿途可以經過許多知名景點，可以經過白樺湖和蓼科山，也可以一路開到「霧之峰富士見台」，在這裡欣賞遠方的富士山，秋天可以看見一片芒草、冬天則會有浪漫的白雪，接著再一路往上開到美原高原美術館，欣賞高原風景！

喜歡自駕深度旅遊的朋友，非常推薦長野縣的維納斯公路！

諏訪湖

新海誠著名動畫《你的名字》中出現的「系守湖」跟「諏訪湖」非常相似，非常有可能是新海誠以故鄉長野縣諏訪作為動畫原型，而「諏訪湖」也因為《你的名字》而爆紅！

諏訪湖是長野縣的最大湖泊，位在諏訪地區的中間，想要欣賞諏訪湖有非常多元的活動跟方式，可以租借腳踏車沿著環湖車道欣賞湖景。也可以搭乘環湖遊船（一趟約25分鐘，直接到現場購票搭乘即可）。

除了欣賞湖景，周圍也有許多景點，像是溫泉、神社，另外每年夏季約7月中到8月底，會舉辦諏訪湖煙火大會，幾乎每個晚上都會在諏訪市湖畔公園施放煙火，可以說是日本最華麗的煙火大會之一。彷彿真的置身在動畫之中，碩大的煙火在湖面上綻放，是不是用想得都很夢幻呢？

地獄谷野猿公苑

是不是曾經在社群媒體看過有一群猴子泡著溫泉，頭上還有雪覆蓋的畫面呢？

沒錯！「野生猴子泡溫泉」就在長野縣的「地獄谷野猿公苑」！地獄谷野猿公苑位在長野縣北部的橫湯川峽谷山之內町公園內，遊客可以非常近距離地觀賞日本獼猴，還可以看到一大群彌猴泡溫泉的樣子。不過要特別注意的是因為沒有護欄，所以記得千萬不要餵食、觸碰猴子，還是要小心哦～

松本城

喜歡日本古城的粉絲一定要到長野縣玩！長野縣境內擁有多座古城──松本城、上田城、松代城、小諸城、高遠城。今天要介紹的是擁有500年以上歷史的「松本城」，是目前日本現存12座天守之一，更是被指定為國寶的珍貴古城。

松本城擁有獨特的複合連結式天守群，黑白兩色的建築外觀，跟松本周圍的環山景象互相映襯，壯闊的美景也讓「松本城」更加獨特，另外對當地松本居民而言，經過歷史的演進及改變，「松本城」可以說是代表了整個松本的地標跟文化象徵，許多當地松本市民從小看著松本城長大。

榆樹街小鎮

位於星野度假村，以「輕井澤的日常生活」為概念的規劃森林小鎮——「榆樹街小鎮」。沿著樹林興建小木屋，由各式店家組成的小商圈，溪流潺潺，悠閒的森林氣氛，讓「榆樹街小鎮」逛起來非常放鬆舒服！

「榆樹街小鎮」裡有各種特色商店，冰淇淋、麵包、甜點、餐廳等等，還有知名咖啡店「丸山咖啡」、人氣蕎麥麵店「川上庵」，食物選擇非常多！

除此之外「榆樹街小鎮」幾乎每個月都會有期間限定的活動。最知名的是「輕井澤Umbrella Sky」，通常會在梅雨季6月初至7月上旬舉辦。如果想要放下腳步，感受悠閒氛圍，那非常推薦輕井澤的「榆樹街小鎮」～

御射鹿池

一大片清澈的湖面，倒映出湖畔旁的高聳樹林，仙氣繚繞，宛如仙境般的長野景點－「御射鹿池」，「御射鹿池」海拔約1250m高，與白樺湖、女神湖同為蓼科高原的三大湖，隨著四季變化，展現出完全不同的樣貌，春夏的綠意盎然，秋天的橘黃到冬天的靄靄白雪。

不過其實「御射鹿池」是透過人工引流而成的湖泊，最初是為了農用而規劃，不過也因這裡的水酸度過高不適合生物生存，讓湖泊非常清澈，意外形成現在的人間美景！

千疊敷冰斗

位在海拔2612公尺的「千疊敷冰斗」，是2萬年前冰河期被冰河侵蝕而成的碗狀地形，整個碗面積非常大，據說有上千張塌塌米那麼大。

「千疊敷冰斗」因為位在高山，所以可欣賞到許多稀有的高山植物，伴隨著四季出現不同魅力的冰斗。夏天有超過150種的高山植物盛開，而到了秋天，整片山壁都會被染成橘黃色。到了寒冬時節，一整片的雪白，多樣的魅力讓「千疊敷冰斗」非常受到關注，因此千疊敷也被指定為國家公園，公園內的所有石頭、植物都不能帶走！

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