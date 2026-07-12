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日本長野「諏訪湖花火盛典」接力登場！長達一個月天天都有煙火看

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「諏訪湖祭湖上花火大會」規模盛大長達一小時。　圖：上諏訪溫泉 親湯／提供
「諏訪湖祭湖上花火大會」規模盛大長達一小時。　圖：上諏訪溫泉 親湯／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】日本夏日不可或缺的絢爛花火祭，今年在長野縣「諏訪湖」同樣熱鬧非凡！為了讓旅客擁有最完美的觀賞視角，湖畔知名溫泉旅館「萃 sui－諏訪湖」（Sui Suwako）與「上諏訪溫泉 親湯」（Ryokan Kamisuwa Onsen Shinyu）特別推出專屬住宿方案。

旅客能浸泡在「萃sui－諏訪湖」的無邊際頂樓露天浴場「綿雫」中，欣賞夜空與水面輝映的煙火表演，或在「上諏訪溫泉 親湯」客房的專屬浴池內悠閒觀賞，享受身心靈徹底放鬆的完美假期。

▲從客房就可以直接看到煙火。　圖：上諏訪溫泉 親湯／提供
▲從客房就可以直接看到煙火。　圖：上諏訪溫泉 親湯／提供

規模與發射數量皆位居全國前列的「第78屆諏訪湖祭湖上花火大會」將於08/15震撼登場。這場一夜限定的大型盛事，以充滿魄力的巨型煙火點亮夜空，動態聲光效果每年吸引無數遊客。

煙火大會後周邊交通往往擠得水洩不通，但若入住湖畔溫泉旅館，就能免去人擠人與塞車的煩惱，在極致視覺盛宴後直接回到房間或浸泡溫泉，讓這特別的一天留下完美餘韻。

▲07/24-08/23期間每晚都有10分鐘簡單的煙火表演。　圖：上諏訪溫泉 親湯／提供
▲07/24-08/23期間每晚都有10分鐘簡單的煙火表演。　圖：上諏訪溫泉 親湯／提供

若想避開人潮又想沉浸在浪漫祭典中，絕對不能錯過07/24-08/23（08/15除外）的「Summer Night 花火」。活動期間每晚都會在湖畔上演10分鐘的專屬煙火秀，約500發充滿震撼力的煙火在眼前密集綻放。

旅客可依喜好與預算選擇：在飯店房間吹冷氣透過大窗獨享浪漫，或是步行1分鐘到戶外近距離感受煙火升空的音效與光影，保證每晚都有不間斷的夏日驚喜。

到了初秋，「全國新作花火 Challenge Cup 2026」將壓軸登場。賽事分為09/05, 09/12, 09/19, 09/26四天預賽，及10/31的冠軍決定戰。這場以淘汰賽進行的煙火大會，集結全國20位頂尖煙火師，展現融入嶄新創意與獨創技術的最先端煙火。這場秋季盛典不僅陣容比夏夜煙火更豪華，更能完美避開盛夏擁擠人潮，是在舒適涼爽氣候中欣賞頂級花火工藝的最佳選擇。

DATA／萃sui－諏訪湖 

・地　址：〒392-0027 長野縣諏訪市湖岸通2-5-27 

・電　話：0266-58-3434 

・客房數：8間（全客房皆為附露天溫泉之湖景房） 

・交　通：從JR「上諏訪」站步行約10分鐘 

・價　格：花火季期間價格，請依官網為準。

DATA／上諏訪溫泉 親湯 

・地　址：〒392-0027 長野縣諏訪市湖岸通2-6-30 

・電　話：0266-54-2020 

・客房數：多種房型（包含8間附露天溫泉之無障礙客房） 

・交　通：從JR「上諏訪」站步行約10分鐘 

・價　格：花火季期間價格，請依官網為準。

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