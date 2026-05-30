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繡球花季要來了！ 日本第一繡球花園「陸奧繡球花園」超熱門 6／27出發岩手探訪

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圖：岩手縣一關市觀光協會／提供
圖：岩手縣一關市觀光協會／提供

「陸奧<a href='/search/tagging/1013/繡球花' rel='繡球花' data-rel='/1013/185217' class='tag'><strong>繡球花</strong></a>園」在繡球花界名聲響亮，是初夏玩日本絕不能錯過的特色景點。　圖：岩手縣一關市觀光協會／提供
「陸奧繡球花園」在繡球花界名聲響亮，是初夏玩日本絕不能錯過的特色景點。　圖：岩手縣一關市觀光協會／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】繡球花的時節來了！坐落於日本岩手縣一關市的「陸奧繡球花園」，是近年來超熱門的話題景點，這裡可說是日本規模最大的繡球花園，同時也是全日本唯一將杉樹林和繡球花栽植在一起的地方。

今年的「繡球花祭」活動將在06/27~07/20舉辦，最有看點的「繡球花池」則從07/04登場，正在摩拳擦掌規劃夏季日本之旅，別錯過將這裡排入你的行程當中！

▲園內最大亮點「繡球花池」能欣賞色彩繽紛的繡球花漂浮在水池當中，夢幻絕景每年都讓遊客趨之若鶩。　圖：岩手縣一關市觀光協會／提供
▲園內最大亮點「繡球花池」能欣賞色彩繽紛的繡球花漂浮在水池當中，夢幻絕景每年都讓遊客趨之若鶩。　圖：岩手縣一關市觀光協會／提供

腹地寬廣的杉樹林間栽種了約400品種、4萬株繡球花海，並規劃出3條不同特色的健行步道。最長的有1.2公里，最短的僅450公尺，讓遊客能夠一邊漫步一邊享受林間花海，平時就熱愛健行遊客非常推薦3條步道全挑戰，如果只想單純散步，當然也能愜意漫遊。

腳力不夠或是與銀髮族長輩、親子同遊，則建議直接搭乘迷你遊園車。環繞一圈約40分鐘，每輛可乘載3~4人，每人收費800日圓，由於只有6輛，想要搭乘請盡早預約。（※ 迷你遊園車預約電話：0191-28-2349，溝通僅限日文。）

▲壯觀杉樹林與繡球花相襯的絕景仙氣十足，全日本只有在這裡才有機會欣賞！　圖：岩手縣一關市觀光協會／提供
▲壯觀杉樹林與繡球花相襯的絕景仙氣十足，全日本只有在這裡才有機會欣賞！　圖：岩手縣一關市觀光協會／提供

陸奧繡球花園的壯闊之美，讓人難以想像幕後居然是個人經營！壯觀的規模經常讓遊客誤以為這裡屬於一關市資產，但其實此處由從事造林業的園主伊藤先生經營，據說當初覺得只有杉樹景觀太過單調，因此1983年起開始嘗試栽植繡球花於杉樹林內，沒想到經遊客口耳相傳逐漸成名，伊藤園主也不斷拜訪國內知名繡球花研究家、從各地收集珍貴品種，才打造出如今超過400品種、4萬株的盛況。

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