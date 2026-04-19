海拔300公尺高！ 神戶「明石海峽大橋塔頂體驗」7-9月份名額即日起開放預約

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】日本關西近郊的知名地標明石海峽大橋，即日起開放了本年度「明石海峽大橋塔頂體驗 Bridge World」7月至9月場次的預約。這項特別導覽活動將帶領旅客進入平時不對外開放的橋樑內部管理通道，並登上距離海平面約300公尺高的主塔頂端，將360度的壯麗全景盡收眼底 。對於喜歡追求刺激與獨特絕景的台灣自由行旅客來說，是相當難得的非日常體驗。

▲導覽員會帶領旅客走進平時僅限維修人員使用的「管理用通道」。 圖：本四高速／提供

導覽行程不僅能欣賞高空全景，途中還會有曾參與大橋建設的專家同行，親自解說這座世界最大級別吊橋的最尖端建築技術。活動每天分為上午場與下午場，全程包含報到、橋的科學館見學、步道導覽與塔頂體驗，總時間約需2小時50分鐘。旅客集合與解散的地點皆位於神戶側的「橋的科學館」，從 JR神戶線的「舞子站」步行約5分鐘即可抵達，安排行程十分便利 。

▲明石海峽大橋約長四公里，是世界上最長的吊橋。 圖：本四高速／提供

針對今年夏季（7月至9月）的活動場次，官方已開放網路預約，名額採「先搶先贏制」，且目前4月至6月的場次也仍在接受報名中。活動費用依平假日有所不同，平日成人為5,500日圓、12-15歲孩童為2,750日圓；週末及國定假日成人為6,600日圓、孩童則為3,300日圓 。預約時須直接透過線上系統以信用卡完成結帳，不接受電話報名 。

為了確保高空安全，這項體驗活動設有嚴格的參加條件。參加者必須年滿12歲，且12-15歲的青少年須由成人陪同。此外，旅客必須能夠在無輔助器材的情況下，自行步行2公里並完成上下樓梯。有懼高症、幽閉恐懼症或有飲酒者皆無法參加，現場必要時也會進行酒精測試。有意報名的旅客，出發前務必評估自身體能狀況，並確認相關規範。

DATA／明石海峽大橋登高之旅

・地點：兵庫縣神戶市垂水區東舞子町4-114（橋之科學館集合）

・活動期間：即日起～11月、2026年3月指定日期（詳情請參閱官方預約頁面）

・梯次時間：※ 全程約2小時50分

◎ 上午場／09:00集合、09:10～11:50

◎ 下午場／13:15集合、13:25～16:05

・人數限制：每梯次48名（最少成行12名，不足則於7日前取消）

・交通：◎ JR神戶線「舞子站」步行約5分鐘

◎ 山陽電鐵「舞子公園站」步行約7分鐘

◎ 高速巴士「高速舞子」站步行約7分鐘（※下行線不停靠）

・票價：◎ 大人：平日 5,000日圓／人，週末與假日 6,000日圓／人

◎ 中學生：平日 2,500日圓／人，週末與假日 3,000日圓／人

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