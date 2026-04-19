快訊

MLB／生涯前21戰7轟超越大谷 日媒預測村上宗隆本季54轟

不只荷莫茲！美軍擬升級對伊朗行動「扣押全球與伊朗有關船隻」

親哥性醜聞Jisoo慘遭波及 大嫂親發聲「應該不知情」再爆有其他受害者

海拔300公尺高！ 神戶「明石海峽大橋塔頂體驗」7-9月份名額即日起開放預約

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
明石海峽大橋塔頂海拔300公尺。　圖：本四高速／提供
明石海峽大橋塔頂海拔300公尺。　圖：本四高速／提供

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】日本關西近郊的知名地標明石海峽大橋，即日起開放了本年度「明石海峽大橋塔頂體驗 Bridge World」7月至9月場次的預約。這項特別導覽活動將帶領旅客進入平時不對外開放的橋樑內部管理通道，並登上距離海平面約300公尺高的主塔頂端，將360度的壯麗全景盡收眼底 。對於喜歡追求刺激與獨特絕景的台灣自由行旅客來說，是相當難得的非日常體驗。

 ▲導覽員會帶領旅客走進平時僅限維修人員使用的「管理用通道」。　圖：本四高速／提供
 ▲導覽員會帶領旅客走進平時僅限維修人員使用的「管理用通道」。　圖：本四高速／提供

導覽行程不僅能欣賞高空全景，途中還會有曾參與大橋建設的專家同行，親自解說這座世界最大級別吊橋的最尖端建築技術。活動每天分為上午場與下午場，全程包含報到、橋的科學館見學、步道導覽與塔頂體驗，總時間約需2小時50分鐘。旅客集合與解散的地點皆位於神戶側的「橋的科學館」，從 JR神戶線的「舞子站」步行約5分鐘即可抵達，安排行程十分便利 。

▲明石海峽大橋約長四公里，是世界上最長的吊橋。　圖：本四高速／提供
▲明石海峽大橋約長四公里，是世界上最長的吊橋。　圖：本四高速／提供

針對今年夏季（7月至9月）的活動場次，官方已開放網路預約，名額採「先搶先贏制」，且目前4月至6月的場次也仍在接受報名中。活動費用依平假日有所不同，平日成人為5,500日圓、12-15歲孩童為2,750日圓；週末及國定假日成人為6,600日圓、孩童則為3,300日圓 。預約時須直接透過線上系統以信用卡完成結帳，不接受電話報名 。

為了確保高空安全，這項體驗活動設有嚴格的參加條件。參加者必須年滿12歲，且12-15歲的青少年須由成人陪同。此外，旅客必須能夠在無輔助器材的情況下，自行步行2公里並完成上下樓梯。有懼高症、幽閉恐懼症或有飲酒者皆無法參加，現場必要時也會進行酒精測試。有意報名的旅客，出發前務必評估自身體能狀況，並確認相關規範。

DATA／明石海峽大橋登高之旅

・地點：兵庫縣神戶市垂水區東舞子町4-114（橋之科學館集合）

・活動期間：即日起～11月、2026年3月指定日期（詳情請參閱官方預約頁面）

・梯次時間：※ 全程約2小時50分

　　　　◎ 上午場／09:00集合、09:10～11:50

　　　　◎ 下午場／13:15集合、13:25～16:05

・人數限制：每梯次48名（最少成行12名，不足則於7日前取消）

・交通：◎ JR神戶線「舞子站」步行約5分鐘

　　　　◎ 山陽電鐵「舞子公園站」步行約7分鐘

　　　　◎ 高速巴士「高速舞子」站步行約7分鐘（※下行線不停靠）

・票價：◎ 大人：平日 5,000日圓／人，週末與假日 6,000日圓／人

　　　　◎ 中學生：平日 2,500日圓／人，週末與假日 3,000日圓／人

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

關西

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

海拔300公尺高！ 神戶「明石海峽大橋塔頂體驗」7-9月份名額即日起開放預約

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】日本關西近郊的知名地標明石海峽大橋，即日起開放了本年度「明石海峽大橋塔頂體驗 Bridge World」7月至9月場次的預約。這項特別導覽活動將帶領旅客進入平時不對外開放的橋樑內部管理通道，並登上距離海平面約300公尺高的主塔頂端，將360度的壯麗全景盡收眼底 。對於喜歡追求刺激與獨特絕景的台灣自由行旅客來說，是相當難得的非日常體驗。 導覽行程不僅能欣賞高空全景，途中還會有曾參與大橋建設的專家同行，親自解說這座世界最大級別吊橋的最尖端建築技術。活動每天分為上午場與下午場，全程包含報到、橋的科學館見學、步道導覽與塔頂體驗，總時間約需2小時50分鐘。旅客集合與解散的地點皆位於神戶側的「橋的科學館」，從 JR神戶線的「舞子站」步行約5分鐘即可抵達，安排行程十分便利 。 針對今年

日本青森避暑勝地！星野集團奧入瀨溪流飯店推「早晨溪邊香檳」體驗

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】夏季前往日本旅遊，避暑行程是許多台灣旅客的考量重點。位於青森縣的奧入瀨溪流，夏季平均氣溫僅約21度，是知名的避暑勝地。唯一坐落於該溪流畔的度假飯店「星野集團 奧入瀨溪流飯店」，宣布將於今年07/01～08/31期間，推出暑期限定的「奧入瀨晨涼香檳」體驗活動，讓旅客在清涼的自然環境中享受專屬的早晨時光。 這項全新活動主打在清晨時分，由熟知當地環境的「溪流禮賓員」帶領旅客前往特別涼爽的秘境景點。導覽路線可能包含水溫常年維持在10度左右的「下馬門澤」、落差達20公尺的「雲井之瀑」，以及水勢磅礡、能感受滿滿水花與負離子的「銚子大瀑布」。旅客能在遠離酷暑的環境中，近距離感受森林的微風與溪流的涼意。 除了自然景觀，活動的另一亮點是結合了美酒與甜點的早晨饗宴。飯店的侍酒師會根據當天的氣

青森景點推薦｜自由行不趕路也能輕鬆玩，包車或自駕串聯經典＋秘境路線

青森自由行怎麼排最順？精選青森景點推薦，從經典到秘境一次整理，涵蓋親子路線、睡魔祭與3天2夜行程，教你用包車或自駕輕鬆串聯高效玩法。

甜點迷必去！青森推出「蘋果派地圖＋計程車」 一日巡吃40家

說起青森，首先聯想必是「蘋果」。青森之旅，也確實充滿著蘋果香，從蘋果溫泉、各式蘋果饗宴，到打卡專用的蘋果郵箱，甚至還有「蘋果派專車」，可帶領著饕客一嘗青森40家風味各不同的蘋果派！

走進忍者故鄉！三重伊賀從忍術修行到忍者電車一次體驗

至今仍難以言傳的「忍者」，不僅存留於動漫或卡通，它也是一段真實的歷史。若要追溯忍者之源，必得來到三重縣的伊賀市，此地從戰國時代即以情報戰與潛伏技術聞名，今日則化身為「忍者之里」，從吃喝住玩到沈浸式體驗，讓旅人恍若穿越了時空，來一趟「成為忍者」的旅行。

不只立山黑部！漫遊富山縣「東部海岸5小鎮」 山與花交織美麗絕景

【旅奇傳媒／日本部報導】富山縣的魅力，並非只有立山黑部阿爾卑斯山路線。沿著東部的海岸線，串連著五座風情獨具的小城鎮。春天有鬱金香與櫻花爭豔，海邊翡翠閃耀，山間的峽谷裡小火車載著季節前行。在多彩自然、獨

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。