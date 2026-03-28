數萬花桃準備盛開！日本長野阿智村賞「花桃祭」觀星一趟玩

【旅奇傳媒/日本部報導】阿智村坐落於日本長野縣的南端，當地自然環境豐饒、光害影響較小，2006年曾被日本環境省列為日本第一的觀星地點，多年來當地觀光宣傳活用星空觀光資源持續強化認知度，讓這裡擁有「日本第一星空」村莊美譽。

▲月川溫泉鄉周邊的「花桃之里」是欣賞花桃的最佳地點，一眼望去繽紛美景盡收眼底。 圖：阿智☆昼神観光局／提供

其實阿智村不光只有星空迷人，每到春季更是遊客不能錯過的賞花名所！4月中旬到5月上旬是「花桃」盛開期，村內擁有約1萬株花桃，能夠盡情欣賞由桃紅色、粉紅色、白色三種顏色交織而成的美景，每年能吸引約20萬名遊客專程到訪共襄盛舉。

▲粉嫩色系的花桃絕美程度不輸櫻花，是內行才知道的春季訪日特色之一。 圖：阿智☆昼神観光局／提供

今年度的「花桃祭」將在04/15~05/05盛大登場，推薦來到「月川溫泉鄉」周邊的「花桃之里」，漫步在約4公里長的道路內，欣賞5,000株花桃於兩側綿延。非自駕遊客也能考慮入住在阿智村知名溫泉勝地「昼神温泉」，從溫泉鄉搭乘期間限定交通巴士往返「花桃之里」。

▲「花桃」其實不算是桃花，是專門用來鑑賞的改良花種，3種不同花色搭配上多瓣花苞，模樣十分可愛。 圖：阿智☆昼神観光局／提供

祭典期間除了攤販外，以花桃為主題的期間限定店「花桃咖啡」也會開幕，設計出包含花桃拿鐵、花桃馬卡龍等近30款粉嫩系美食供遊客拍照打卡、品嘗美味。

◉ 2026年「花桃祭」

・期間：2026/04/15~05/05（視開花狀況可能有所異動）

◉ 2026年昼神温泉花桃巴士

・行駛期間：2026/04/15~05/05（視開花狀況可能有所異動）

・車資：3,000日圓（此為來回車資，若只搭乘單程也是相同費用）

※（昼神温泉發車）早班車 09:00／午班車 14:00

※完全預約制，乘車可至官網 [線上預約]。

◉ 花桃咖啡

・營業日期：2026/03/20~06/30（週二公休）

・營業時間：11:00~23:00

・地點：觀光據點設施 ACHI BASE

・地址：長野縣下伊那郡阿智村智里338-25

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