四季皆宜的夢幻國度！ 難以忘懷北海道迷人風情 各地人氣景點一次看
【FunTime小編群】北海道，除了腦中一秒浮現白雪靄靄的美景外，能夠一次囊括日本四季所有的美，我想就只有北海道了。北海道四季風情相當迷人，春賞芝櫻、夏觀花火、秋獵紅葉、冬茗溫泉，還可以將水果特產、鮮甜海鮮通通吃個過癮，本期小編就要告訴大家去一次讓人難以忘懷的北海道景點，讓大家有機會去日本北海道旅遊的時候，人氣景點一個也不漏！
【道北】四季彩之丘
一年四季都能享有花卉美景
「四季彩之丘」位於丘之町美瑛，距離富田農場不遠，同樣是擁有超高人氣的賞花景點。園區視野遼闊、風景絕佳，花卉農場總面積多達15公頃，無論是春季還是秋季，都可以看到不同的花卉景像，更有「花之樂園」的美譽。到了冬季時期，園區大片的白雪腹地，也有開放雪地泛舟或雪地摩托車等體驗活動，就算不賞花也能玩雪，超級酷！
交通：JR美馬牛站車程約5分鐘
開放時間：09:10-16:30（因應季節活動調整，詳情資訊請至官網查詢）
入園票價：成人（高中生以上）500日圓／兒童（中、小學生）300日圓／小學生以下免費（不同季節票價不同）
【道北】白金青池
夢幻湖面美到像幅畫
「白金青池」是北海道美瑛最夢幻的景點之一，湖水會因陽光和季節變化而呈現出神秘的藍色，加上池中一根根枯木靜靜佇立，整個畫面彷彿走進畫中的世界。尤其是在天氣晴朗的日子，湖面倒映著天空和樹影，美到超出現實感；而在冬季則會點燈，銀白色的雪景配上藍色池水，又是完全不同的浪漫氛圍。因為曾經被蘋果電腦的桌布選用而爆紅，現在更是北海道必去的打卡聖地！
交通：搭JR至「美瑛站」下車，轉乘道南巴士至「白金青池站」下車
開放時間：24小時
【道北】登別地獄谷
彷彿走入神秘又震撼的地獄世界
「登別地獄谷」由一萬年前火山爆發所形成，整個谷地瀰漫著白色蒸氣與濃濃硫磺味，彷彿走進神秘又震撼的「地獄世界」裡。這裡是登別溫泉的源頭，擁有多條步道可以近距離欣賞大大小小的噴氣孔、溫泉泉口與冒泡的泥漿池，既壯觀又充滿大自然的力量。夜晚點燈時，朦朧的蒸氣更增添了一種詭譎的氣氛，是個白天和晚上都值得造訪的景點！
交通：搭JR至「登別」下車，轉乘道南巴士至「登別溫泉巴士總站」下車，步行約10分鐘
開放時間：24小時
【道央】小樽運河
充滿歷史痕跡的夢幻城市
「小樽運河」是許多人來北海道必訪的景點之一，小樽作為北海道早期的港口都市，從河邊兩旁都能看見日本風情與歐式混搭的建築，儘管過去的繁華已經走入歷史，但宛如童話班的運河景色，仍是北海道經典的景點之一。如今運河兩旁的紅倉庫以改建為玻璃工藝、文創小物、餐廳等商店，無論是要散步賞景、購物吃美食還是拍照，都能在小樽運河一次滿足唷！
交通：JR「小樽站」步行約13分鐘
【道央】大通公園
每年札幌雪祭會場之一
札幌是北海道最大的城市，市區佈局呈棋盤狀，相當整齊又美觀。「大通公園」坐落於於市中心，是很重要的市容建設，同時也是札幌的一大象徵，是相當重要的北海道景點。公園週邊各種商社、金融機構大樓林立，也有許多商店街，相當熱鬧！值得一提的是，每年冬季札幌雪祭，大通公園也是會場之一唷！到北海道旅遊的時候一定要去大通公園走走～
交通：地鐵「大通站」步行約1分鐘
【道央】北海道神宮
北海道第一大社！貼心提供台灣語詩籤
「北海道神宮」是北海道的第一大社，主要祭祀著北海道開拓三神，莊嚴又有歷史感。這邊還貼心到不行，竟然有提供「台灣語」的籤詩，讓台灣旅客來參拜時也能感受到滿滿親切感～更讓人驚喜的是，這裡的御守推出超可愛的Hello Kitty版本，讓人直接少女心大爆發！四季更是各有不同風情，春天的櫻花滿開、秋天的楓紅，冬天的白雪，夏天的綠意，不管哪個季節來都很漂亮，難怪一直是北海道必訪的人氣景點！
交通：搭地鐵至「圓山公園站」下車，步行約15分鐘
開放時間：07:00-16:00
【道央】二條市場
北海道人的廚房
「二條市場」有「札幌人的廚房」之稱，聚集了北海道各地的新鮮食材，一走進去就能感受到熱鬧氛圍，兩旁滿滿都是餐廳和美食攤位，生魚片、海鮮丼、帝王蟹應有盡有，容易讓人陷入選擇障礙！不只海鮮厲害，想吃當地新鮮水果這裡也買得到，還能順便帶些伴手禮回家，像是超下酒的海產乾貨，帆立貝、小螃蟹等等，邊逛邊吃完全停不下來，想體驗北海道在地美食絕對要來這裡～
交通：搭地鐵至「巴士中心前站」下車，步行約5分鐘
開放時間：7:00-17:00（每間店鋪不同）
【道央】狸小路商店街
購物狂必訪商店街
來到北海道的札幌，絕對要去「狸小路商店街」購物一番～一整條的商店街，可以從一丁目一路逛到七丁目，想要買服飾、藥妝、伴手禮、玩扭蛋，小編推薦可以先攻三丁目到五丁目，有松本清、唐吉訶德、札幌藥妝、三越百貨、ABC-MART等；想吃東西的話則可以去一丁目的二條市場，走到七丁目的路上也有餃子製造所、一些居酒屋可以選擇。這裡不但能夠因為不用擔心天氣而好好逛街，想吃美食也有多種選擇，一站就能好好滿足你！
交通：搭地鐵至「大通站」下車，步行約5分鐘
開放時間：每間店鋪不同
延伸閱讀>>【2026北海道景點攻略】16大必去景點！函館山、小樽運河
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