去札幌看這篇就夠！一篇解決交通、美食與掃貨選擇障礙

【FunTime小編群】位在日本北海道道央地區的札幌，是北海道最大的都市。這裡有許多知名的人氣景點、餐廳，更是進出北海道必經的觀光路線！這次小編整理了幾個札幌超人氣的景點、美食以及購物聖地，一起來看看有哪些札幌景點吧！

札幌景點推薦

小樽運河

小樽運河。圖／adobe stock

「小樽運河」是許多人來北海道必訪的景點之一，雖然不在札幌市區，但同樣位處於道央地區，是許多人到札幌旅遊的必經之地。小樽運河距離札幌市區僅有45分鐘左右的車程，作為北海道早期的港口都市，從河邊兩旁都能看見日本風情與歐式混搭的建築。而隨著時代變遷，小樽運河漸漸轉型為景點商店街，如今兩旁的紅倉庫也改建為玻璃工藝、文創小物、餐廳等商店，無論是要散步賞景、購物吃美食還是拍照，都能在小樽運河一次滿足～

交通：JR「小樽站」步行約13分鐘

北海道神宮

北海道神宮。圖／adobe stock

到日本必走的行程之一就是參拜神社，「北海道神宮」是北海道歷史最悠久的神社。占地廣大，到處都圍繞著高聳的樹木，參道兩旁種滿了櫻花樹，每到4月至5月期間，就會化身為賞櫻名所，十分壯觀！同時北海道神宮有提供中文的籤詩，就算求籤也不用怕看不懂，超級貼心～另外，神宮內的六花亭有販售北海道神宮限定的判官造型點心，有機會一定要嚐嚐看唷！

交通：地鐵「圓山公園站」步行約15分鐘

開放時間：因應季節活動調整，詳情資訊請至官網查詢

AOAO SAPPORO札幌水族館

AOAO SAPPORO札幌水族館。圖／klook

想在札幌市中心安排一個不受天氣影響的景點，可以到「AOAO SAPPORO 札幌水族館」。水族館設於商業設施moyuk SAPPORO的4至6樓，以都市型水族館為特色，透過水生生物展示、觀察空間與互動內容，帶領大家認識海洋及河川生態。其中也有企鵝等人氣生物，很適合親子旅遊、情侶約會。由於地點鄰近狸小路商店街，參觀完後還可以直接接續逛街、吃美食～

交通：札幌市電至「狸小路站」，步行約1分鐘

開放時間：10:00-22:00（最後入館為21:00）

票價：

【高中以上】2,200日圓

【國中小】1,100日圓

【3歲以上】200日圓

藻岩山

藻岩山。圖／adobe stock

如果想欣賞札幌夜景，以「日本新三大夜景」聞名的「藻岩山」絕對值得排進行程！可以搭乘藻岩山纜車，再轉乘迷你纜車登上山頂展望台，從高處欣賞札幌市區燈火與石狩灣遼闊景色。展望台中央還設有浪漫的「幸福之鐘」，是極具人氣的戀人聖地。這裡相較於市中心的展望設施，能一次看到更開闊的城市全景，天氣晴朗時尤其迷人。

小編小提醒：出發前要留意纜車時間與天候狀況，遇到強風或設備檢查時，營運可能會有調整，可先至官網查詢

交通：札幌市電至「索道入口站」，轉乘免費接駁巴士至「山麓站」，再搭乘大纜車至「中腹站」後轉乘小纜車到「山頂站」

纜車開放時間：

【4-11月】10:30-22:00

【12-3月】11:00-22:00

纜車（大纜車+小纜車）票價：

【往返】成人2,100日圓；小孩1,050日圓

【單程】成人1,050日圓；小孩530日圓

札幌美食推薦

Picante 札幌站前店

Picante 札幌站前店。圖／IG, chenbaobao19890117

說到札幌美食，絕不能錯過當然就是湯咖哩啦！這次小編吃的是這家超有名的湯咖哩專賣店「PICANTE」，位於札幌市區，其特色是由大量蔬菜打造出健康的人氣咖哩，點餐時主食有「雞腿」或「基本蔬菜」等約8種選擇，接著可從濃郁系、清爽和風系、濃郁藥膳系及每日替換等4種湯頭當中選擇自己喜歡的咖哩湯。能自己搭配就是王道！

小編小提醒：湯咖哩不僅觀光客喜愛，連當地人也常光顧，還沒到營業時間就可以看到外頭有人在排隊，建議大家在營業時間前15分鐘左右來等唷！

交通：JR「札幌站」步行約2分鐘

營業時間：

【週二、週日】11:00-15:30

【週一、週四至週六】11:00-19:30

週三公休

麵屋彩未

麵屋彩未。圖／IG, ramen_assassin

想吃一碗道地的北海道拉麵，小編推薦可以將「麵屋彩未」列入你的拉麵清單！店內最經典的「味噌拉麵」，以濃郁卻清爽不膩的白味噌豚骨湯頭為基底，搭配點綴其上的現磨鮮生薑，拌入湯中更能勾勒出富有層次的甘甜與溫潤。麵條上選用彈牙吸湯的黃色捲麵，再配上帶有鍋氣香的炒豆芽菜與炙燒過的軟嫩叉燒，每口都讓人驚艷！

交通：地鐵東豐線「美園站」，步行約4分鐘

營業時間：

【週二至週四、週日】11:00-15:15

【週五至週六】11:00-15:15；17:00-19:30

週一公休，更多資訊可至官網查詢

札幌螃蟹本家 札幌站前本店

札幌螃蟹本家 札幌站前本店。圖／klook

來北海道旅遊，當然也要安排一餐新鮮螃蟹料理！「札幌螃蟹本家」主打直接從苫小牧活水水槽運送的頂級活蟹，新鮮度無可挑剔。走進古色古香的傳統日式木造建築內，可以在私密的榻榻米包廂中，優雅品嚐由職人精心設計的螃蟹懷石套餐。從鮮甜彈牙的鱈場蟹刺身、酥脆多汁的松葉蟹天婦羅，到最經典的蟹肉火鍋應有盡有，吃完可以說是十分過癮。

交通：JR「札幌站」南口步行約5分鐘

營業時間：11:30-22:00

札幌購物推薦

狸小路商店街

狸小路商店街。圖／IG, furuhata862

在札幌，除了札幌車站以外，藥妝店激戰區自然是知名的「狸小路商店街」。整條商店街長達1公里，從1丁目到7丁目每段商店街大大小小的藥妝店超過十幾家，競爭激烈、比價比到手軟！這裡還有許多餐廳、藥妝店及土產店，傳統與新形態的商店都可以在這邊看到。

必逛推薦：唐吉訶德、狸屋（TANUKIYA）、松本清

交通：地鐵「大通站」步行約5分鐘

薄野不夜城

薄野不夜城。圖／IG, fufu.trip

薄野是日本札幌市中央區著名的歡樂街，與東京新宿的歌舞伎町及九州福岡的中洲被列為「日本三大紅樂街」；「薄野不夜城」十字路口的NIKKA威士忌「微醺國王」霓虹招牌相當具代表性。札幌市中心的購物區，多集中在JR車站經大通公園到薄野一帶，這裡有多達4,000家商店，有各式各樣的餐廳、居酒屋、酒吧、咖啡廳等，都開到非常晚，是來到札幌最棒的娛樂場所。雖然是不夜城，但近年治安變佳，商務人士和年輕人來來往往非常多，就算是女性也可以前往唷！

必逛推薦：COCONO SUSUKINO、NORBESA商場、唐吉軻德

交通：地鐵「薄野站」

札幌 Stellar Place

札幌 Stellar Place。圖／adobe stock

「札幌 Stellar Place」與JR札幌站直接連結，是札幌車站商圈非常方便的購物地點。館內集結超過200家品牌專門店，從流行服飾、美妝保養、生活雜貨到餐廳及咖啡廳都有，其中位於6樓的美食街更是有著多間北海道特色料理與異國美食。無論想買日本流行品牌、找伴手禮，或在觀光途中休息吃飯，都能一次滿足～

必逛推薦：Disney Store、evam eva、MARKS&WEB、THE NORTH FACE

交通：JR至「札幌站」，出站即可直接進入商場

營業時間：

10:00-20:00（B1至6樓購物區）；11:00-23:00（6樓餐飲區）

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