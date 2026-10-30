不能錯過的秋日黃色隧道 北海道大學「金葉祭」週末登場

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】日本賞楓看紅葉？艷黃美景也別錯過！北海道最大城市的札幌車站北口，就是著名的「北海道大學」，校園內有條長約380公尺，種植70株銀杏的林道，歷史已近90年，枝葉散開形成一條自然隧道，每逢秋天成為遊客如織的黃葉景點。今年北海道大學銀杏林道同樣會舉行「北大金葉祭」，日期就訂在10/31、11/01週末二天，目前銀杏林道已進入最佳觀賞期。

今年邁入第15屆的「北大金葉祭」由學生主導，以北海道大學校園內北13条的銀杏林道為主角，每年約吸引6萬人次，會進行車輛管制，成為步行者天國。白天金黃秋意超夢幻，晚上點燈更讓人流連。活動不僅特別製作金葉祭周邊商品販售，也邀集熱呼呼的美食攤位進駐，屋台炒麵、咖啡、生薑焙茶讓你暖心又暖胃，更直接搬來一部鋼琴歡迎大家分享精采琴藝。

官方社群特別提醒，由於人潮眾多，務必禮讓拍照小心安全，長時間站在路面中央。

◉ 北大金葉祭

・日期：2026/10/31、11/01

・時間：餐飲攤位10:00~21:00；

10/31 點燈18:00~21:00、11/01 點燈18:00~20:00

・交通：札幌地下鐵南北線「北12条站」出站往西北方走路約4分

・官網：https://konyousai.jp/

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