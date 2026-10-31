日本幸福度最高！ 福井縣5人氣景點：最多恐龍化石、世界級奇崖浪濤、越前蟹代表美食

【旅奇傳媒/責任編輯-陳品樺】日本北陸福井縣被譽為「日本幸福度最高之縣」，因為是全日本出土最多恐龍化石的地方，佔全日本約80%的恐龍化石，所以有「恐龍王國」美譽，「福井縣立恐龍博物館」更是世界上數一數二的大型恐龍專門博物館。而其壯麗的大自然也名不虛傳，「東尋坊」世界級的奇崖浪濤被譽為「世界三大奇勝」。美食「越前蟹」則是福井冬季最具代表性的美味之一。

位於福井縣敦賀市的「甲羅組螃蟹工廠」，為日本第一座免費螃蟹觀光工廠。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

想前往福井縣，從石川縣的金澤搭乘列車僅需約30分鐘，距離京都、大阪則約需1小時30分鐘。以下介紹5個福井人氣特色景點！

1. 東尋坊

▲東尋坊斷崖視覺震撼令人心跳加速。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

位於坂井市的「東尋坊」被譽為「世界三大奇勝」、入選「日本夕陽百選」。因受日本海浪濤長年侵蝕，形成長達一公里、氣勢澎湃的柱状節理岩石。站在高達約20公尺無欄杆遮蔽的「大池」崖邊俯瞰，巨浪拍岸的視覺震撼令人心跳加速。也可搭乘觀光游覽船從海上仰望，又能感受截然不同的魄力。周邊還有商店街、景觀咖啡與展望塔。

．交通：越前鐵道三國蘆原線「三國港站」或「蘆原湯之町站」下車，轉搭京福巴士（東尋坊線），在「東尋坊」站下車，步行3分鐘。

2. 芝政世界遊樂園

▲「芝政世界遊樂園」的恐龍之森為日本最大規模的恐龍主題冒險區。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

「芝政世界遊樂園」同位於坂井市，擁有坐擁無敵海景的日本最大水上樂園，設有約50條刺激滑水道與豐富泳池。「恐龍之森」有超過60隻實物大小機器恐龍，還有北陸最大級露營場、過山車、卡丁車賽道以及室內兒童遊樂區等，提供豐富戶外活動。

．交通：越前鐵道三國蘆原線「蘆原湯之町站」或 JR「蘆原溫泉站」，在夏季水上樂園營運期間（7月～8月）搭乘直達接駁巴士；非夏季期間可搭乘計程車（車程約15分鐘）。

3. 甲羅組螃蟹工廠

▲工廠內餐廳可品嘗螃蟹料理，還能購買限定伴手禮。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

「甲羅組螃蟹工廠」位於敦賀市，為日本第一座免費螃蟹觀光工廠，旅客可透過玻璃窗，近距離參觀職人將螃蟹去殼及加工的製造過程。更規劃了餐廳、美食廣場與伴手禮商店和遊戲區，品嚐滿載鮮甜蟹肉的料理之餘還能快樂購物。

．交通：越前鐵道三國蘆原線「三國站」，步行約12–15分鐘。

4. 永平寺

▲「永平寺」境內的「傘松閣」230幅天井畫。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

道元禪師於1244年創立「永平寺」，據說深受蘋果創辦人賈伯斯喜愛。漫步於由木造回廊相連的「七堂伽藍」間，不受風雨阻撓。其中「傘松閣」230幅繪有花鳥圖案的天井畫更令人歎為觀止。

．交通：JR「福井站」東口搭乘永平寺直行巴士，車程約30分鐘。

5. 蘆原溫泉

▲「蘆原湯之町」站前免費足湯「蘆湯」能體驗5種泉質。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

距離東尋坊約15分鐘車程的溫泉街「蘆原溫泉」，是北陸地區少數的溫泉之一，更是福井縣首屈一指溫泉地。越前鐵道三國蘆原線「蘆原湯之町」站前設有能體驗5種泉質的免費足湯湯屋「蘆湯」，建築更是大正浪漫風格。

▲「灰屋」旅館的大浴場。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

溫泉住宿推薦，明治時期創業百年溫泉旅館「灰屋」，擁有自家天然溫泉源泉，並設有大浴場、露天風呂及湯屋等，近年陸續完成翻新大廳、浴場與客房。「格蘭蒂亞芳泉酒店」則擁有三個自家源泉，招牌展望大浴場「天上之泉」、絲柏木大浴場、足湯，以及30多間附帶露天風呂客房等。

．交通：越前鐵道三國蘆原線「蘆原湯之町站」，出站即為溫泉街與足湯廣場。

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