北海道札幌「瀧野鈴蘭丘陵公園」飽覽秋季限定美景

【旅奇傳媒/責任編輯-陳品樺】來北海道感受秋日浪漫！位於札幌的「瀧野鈴蘭丘陵公園」，是北海道唯一一座國營公園。官網發布10月上旬景色已逐漸楓紅、波波草也變為夢幻深粉色，震撼秋季美景預計持續到11月上旬，公園內正舉行的「瀧野紅葉祭 2026」會持續至11/10（二），12/23（三）起則有冬季雪世界活動接棒！

▲「蘆別瀑布」被彩紅與楓紅環抱，圖為今年10/06拍攝之景色。 圖：一般財團法人公園財團／提供

公園溪流區內的蘆別瀑布每逢10月早晨09:00~10:00，遇上大晴天就能看見陽光折射在瀑布水霧上，形成彩虹橫跨的奇蹟畫面，再搭配10月上旬漸紅的紅葉，形成壯觀美景。

「蘆別瀑布」於1990年入選「日本瀑布百選」，為札幌規模最大的瀑布。高度達26公尺，分為右側厚別川本流的雄瀑，與左側清水澤川的雌瀑，水量充沛、氣勢磅礡。從「溪流口停車場」徒步至瀑布需20分鐘，建議一開園就前往搶拍！

▲10月中旬～10月下旬整片波波草山丘將轉為耀眼鮮紅色，與綠色草地及藍天形成對比。 圖：一般財團法人公園財團／提供

即日起至11/10（二）展開「瀧野紅葉祭 2026」，園內中心區迎來高人氣波波草觀賞期！種植約4,300株波波草，包含轉紅品種「Rouge」、瀧野獨家品種「瀧野 Fire Egg」以及不轉紅的「White」，此時10月下旬正是波波草滿山紅彤彤的時期，預計可持續到11月上旬。

▲紅葉秘境位於園內的「瀧野之森」，保留北海道原生林的原貌，圖為今年10/06拍攝之景色。 圖：一般財團法人公園財團／提供

北海道秋意正濃，10月上旬至11月上旬為園區楓葉最佳觀賞期。「瀧野之森」區內保留北海道原生林的原貌，山毛櫸、楓樹、連香樹等交織成金黃與深紅的樹冠層。漫步於森林步道時，不僅能欣賞滿山遍野的落葉毯，還能聞到連香樹在秋天落葉時散發出的甘甜焦糖香氣。

▲每逢冬季「蘆別瀑布」的水流會結成巨大的蔚藍色冰柱與冰牆，形成冰瀑景觀。 圖：一般財團法人公園財團／提供

北海道大雪山「旭岳」已於10/02（五）觀測到初冠雪，即將進入冬季，「瀧野紅葉祭 2026」之後會暫時休園，做好準備將於12/23（三）切換為「瀧野雪世界」。繽紛花丘與森林被厚重白雪覆蓋，變成一座免費入園的雪上樂園。特色包含「蘆別瀑布」的冰瀑景觀、長達200公尺「巨型雪上飛碟」，以及適合親子的雪上運動場與雪鞋漫步等，豐富的景觀與設施為札幌近郊冬季旅遊首選。

◉ 瀧野鈴蘭丘陵公園

．開園時間：09:00–17:00（休園日：11/11~12/22）

．地址：北海道札幌市南區瀧野247番地

．交通：下北廣島 I.C.約30～40分鐘

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