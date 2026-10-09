2026日本都道府縣魅力排行榜公佈 「北海道」奪冠18連霸
【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】日本「株式會社品牌綜合研究所」自2009年起，每年都會公佈47都道府縣魅力排行榜，2026年再度由北海道榮登第一，已蟬聯18屆冠軍寶座。第二名京都府、第三名沖繩縣都是台灣旅客喜愛的觀光縣市，第四名由東京都上升一名，擠下神奈川縣獲得。第六名則為去年成功舉行關西萬國博覽會的大阪府，近來台灣遊客暴增的福岡縣排入第7，之後依序是九州的長崎縣、長野縣與靜岡縣一同進入前10名。
而根據2025年日本觀光廳公佈的住宿旅行統計結果，台灣旅客入住各都道府縣人數排行中，超過百萬人次的首位為東京都、其次依序是北海道、大阪府、沖繩縣、福岡縣、京都府，幾乎和此魅力排行榜相當。
這份「株式會社品牌綜合研究所」透過網路針對全日本31,666人進行的調查結果，也同時公布了全日本1,000座市町村的魅力排行榜，奪回冠軍寶座的是札幌市，與第2名函館市、第3名小樽市同樣位於北海道，也再度印證北海道的魅力。第4名為京都市、第5名是橫濱市。值得一提的是，觀光意願排行榜上的第3名那霸市與第6的石垣市雖未擠入綜合榜前10名，名次卻大幅上升成為話題。
◎ 完整版《2026日本都道府縣魅力排行榜》
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