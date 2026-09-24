隨心漫遊遼闊北海道！「北海道鐵路周遊券」實現自由自在的鐵路之旅
【旅奇傳媒/責任編輯-陳品樺】北海道的面積大約是2.3個台灣，為日本首屈一指的大自然寶庫。舉例來說，從札幌到釧路距離約300公里，相當於從台北移動到高雄。想要輕鬆又有效率地遊玩這片廣大的土地，推薦旅客來趟JR北海道展開鐵路之旅。
旅客不需擔心開車路況，只需悠閒地坐在車廂內，便能將北海道的美麗雪景與自然風光盡收眼底，而這段移動路程也將會成為旅行的特別回憶。
全新服務！只需讀取護照，兌換與購買周遊券更便利～
自2026年10月20日起，JR札幌站及JR新千歲機場站的周遊券自動售票機將導入「護照讀取」功能！旅客只需在售票機掃描護照，不用去窗口排隊，即可快速且順利地兌換與購買周遊券。詳情請見 https://reurl.cc/jV9eXm
○設置點：
．JR札幌站：共3台（西中央大廳2台、東中央大廳1台）
．JR札幌站：共3台（西中央大廳2台、東中央大廳1台）
○可兌換・購買的鐵路周遊券：北海道鐵路周遊券、札幌・富良野區域鐵路周遊券、札幌・登別區域鐵路周遊券、JR東日本・南北海道鐵路周遊券、JR東北・南北海道鐵路周遊券。
※「日本鐵路通票」仍僅限於指定地點辦理，無法在配備護照讀取機之多語言售票機購買。
高CP值玩遍北海道的首選—「北海道鐵路周遊券」
若北海道旅程想安排去札幌、函館、旭川、釧路、網走、稚內等地，使用「北海道鐵路周遊券」最方便又實惠！包含特急列車在內的 JR北海道全線，皆可無限次搭乘！不必擔心往返城市間的長途交通費用，無論是日本最東端的根室站，或是最北端的稚內站，都能自在前往。
「北海道鐵路周遊券」非常適合想要「將美景與美食在一趟旅行中一網打盡」的自由行旅客！
北海道鐵路周遊券5大特點～「移動」與「觀光」皆為鐵路之旅的獨特魅力
✓ 大幅節省長途移動的交通花費。
✓ 搭乘特急列車可有效率地周遊熱門景區。
✓ 免去雪地駕車的擔憂，讓冬季出遊更安心。
✓ 能盡情欣賞車窗外遼闊的雪景與美景。
✓ 能自由規劃行程，非常適合個人自由行。
搭配這些行程讓周遊券物超所值！
規劃長途或多城市遊玩的行程，靠「北海道鐵路周遊券」就對了！例如：先從札幌前往釧路品嚐著名的美食「勝手丼」，接著到網走體驗流冰之旅；或回到旭川參觀「旭山動物園」。像這種交通距離長、且安排2個城市以上的行程，使用北海道周遊券非常划算！
特別是冬季，旅客可以在溫暖舒適的列車車廂內，欣賞窗外一整片銀白色雪景，相遇北海道獨有的感動體驗。
冬季北海道熱門路線推薦
從札幌至鄂霍次克海流冰區域的旅遊路線：精準鎖定了流冰、溫泉、在地美食以及美景觀光列車等北海道冬季精華！詳情請見「JR北海道」官網「冬季北海道十日遊」範例。
北海道壯麗的雪景、療癒身心的溫泉、新鮮捕撈的海產美味，以及廣無邊際的自然風光，無論去過多少次，總是能帶來新的驚喜與悸動！
下一次的旅行，不妨使用「北海道鐵路周遊券」，來開啟一趟唯有鐵路才能體會到的感動之旅吧！分為連續5天、7天、10天的「北海道鐵路周遊券」大人22,000日圓起，6~11歲兒童半價，詳細價格請見「JR北海道」官網。
★ 最新情報請鎖定 JR北海道官方 Facebook「REAL北海道」。
★ 想找北海道其他區域列車套票，請點入「JR北海道各地區鐵路周遊券」。
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