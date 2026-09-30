最快2.5小時輕鬆抵達！ 搭新幹線遊「岩手盛岡」半日輕旅行

【文・KKday旅遊生活誌】

如果你正在規劃岩手盛岡一日遊，其實不需要仰賴長途飛機轉乘，只要從東京車站踏上新幹線，最快兩個半小時就能抵達這座沉靜的東北古城。相較於東京、大阪的人潮洶湧，盛岡的石疊小路與潺潺北上川水聲，更適合喜歡慢步調旅行的你。

新幹線就能到，交通全解析

從東京搭乘東北新幹線前往盛岡，車程大約兩小時，班次密集，不必轉車就能一路直達，即使只安排一天行程，也完全來得及當天來回。想省荷包的旅人，不妨入手涵蓋新幹線的東北地區周遊券，能無限次搭乘JR東日本列車，相當划算。

抵達車站後的市區交通

盛岡車站到舊城區的距離並不遠，步行或轉乘市內巴士都能輕鬆抵達。若時間充裕，沿途還能順道拜訪連接盛岡與青森的鐵道路線，或是沿著太平洋海岸線行駛的三陸鐵道，欣賞窗外流轉的東北風景。

舊城區裡的歷史散步路線

盛岡舊城區保留不少見證城市歷史的角落，其中最著名的是一棵從巨大花崗岩中生長出來、樹齡超過三百六十年的櫻花樹。每逢四月中旬盛開時，粉嫩花朵與堅硬岩石形成強烈對比，吸引許多旅人專程前來，一睹頑強生命力。

城跡公園與神社巡禮

沿著石疊小徑往前走，會來到昔日南部藩城堡的舊址，如今已成為市民散步賞景的公園。春天有大片櫻花與古老石垣相映成趣，秋天則是攝影愛好者捕捉紅葉的絕佳地點。公園內還供奉著歷代藩主的神社，莊嚴中帶著寧靜氛圍，適合放慢腳步，感受古城呼吸。

必體驗在地美食：碗子蕎麥麵

來到盛岡，不能錯過已有百年歷史的碗子蕎麥麵店家。服務員會不斷將少量蕎麥麵添入碗中，直到你喊停為止，過程輕鬆有趣，更像一場食量與毅力的小競賽。麵條帶著淡淡栗子香氣，吃了好幾碗也不覺得膩，用餐後還能拿到寫著碗數的紀念證書。

時間充裕的話，順遊近郊祕境

如果安排的不只是一日遊，不妨將行程延伸到平泉，那裡的世界遺產金色堂以純金箔打造，經過九百多年依然保存完好，令人驚嘆古代工藝精湛。喜歡溪谷風光的旅人，也可以搭乘平底小船順流而下，聆聽船夫吟唱民謠，感受穿越時空的寧靜。

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