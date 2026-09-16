寶可夢大師快抽！ 北海道「可以住的精靈球」10組幸運兒免費住1晚、完成3步驟人人再領遊戲虛寶

躺進巨型精靈球裡睡覺！ 人氣手遊《Pokémon Sleep》與日本旅宿品牌「NOT A HOTEL」跨界合作，在日本北海道苫小牧打造實體「Poké Ball-Themed Hotel」，把遊戲中的經典精靈球化身成真的住宿空間。官方最新正式公布入住抽選辦法，限量10組20名幸運玩家可以免費入住一晚體驗。

圖／Pokémon Sleep × NOT A HOTEL官網

依官方釋出消息，「精靈球型飯店（Poké Ball-Themed Hotel）」，外觀是一顆直徑約3公尺的紅白色球體，打開門後內部配置圓形床墊採用「NELL Mattress」的客製款式、含空調、照明等設備，智慧住宅團隊自行開發的獨家系統，只要透過平板裝置選擇自己喜歡的寶可夢，關燈時，室內就會配合該寶可夢呈現專屬的燈光演出。

圖／Pokémon Sleep × NOT A HOTEL官網

巨型精靈球建築置身於森林水畔，更規劃能眺望綠意與湖光的圓弧全景臥室，讓旅客在芬多精與大自然的包圍中，體驗沉浸式療癒好眠。

圖／Pokémon Sleep × NOT A HOTEL官網

想解鎖這座夢幻旅宿的旅人注意了！官方正式祭出超狂的「免費入住抽獎計畫」，活動自2026年9月15日上午10:00起開跑，至9月30日23:59 截止，為期僅有短短半個月。本次活動將抽出1０組（共20名） 頂級幸運玩家，免費送出「精靈球型飯店一泊二日住宿券」，一人中獎兩人同行，並包含晚餐、早餐以及指定飲品。

圖／Pokémon Sleep × NOT A HOTEL官網

人人有獎！簡單 3 步驟完成登記

活動申請門檻相當親民，只要在截止前依照以下3個步驟即可完成抽獎資格：

．追蹤官方社群並載入遊戲：追蹤《Pokémon Sleep》官方 X 帳號（@PokemonSleepApp），並下載安裝《Pokémon Sleep》App。

．發文標記指定關鍵字：在個人 X 帳號公開發文，文中需標註「#泊まれるモンスターボール」與「@PokemonSleepApp」。

．填寫官方專用表單：前往活動專屬頁面填妥資料送出，即正式完成登記。

官方提醒，這座精靈球住宿目前不對一般民眾開放參觀，只有活動中獎者及相關工作人員可以進入，因此並不是到了北海道就能前往現場打卡的景點。進一步補充，住宿最多2人同行，住宿空間並非無障礙設計，且前往住宿地點（北海道）的交通費用須由中獎者自行負擔。

圖／Pokémon Sleep × NOT A HOTEL官網

沒抽中住宿也有獎！投稿全員拿遊戲道具

官方特別祭出「B賞：參加者全員贈禮」，凡依規定完成申請的玩家，皆可獲得一組遊戲內虛擬道具序號，內含能捕捉寶可夢的「寶可沙布蕾」1 個，以及能瞬間恢復幫手寶可夢活力的「活力枕頭」1 個（序號兌換期限至2026年12月17日23:59止）。無論是嚮往北海道秘境的深度旅人，還是忠實的寶可夢訓練家，都不妨把握這次難得機會試試手氣！

圖／Pokémon Sleep × NOT A HOTEL官網

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