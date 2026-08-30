日本東北岩手縣「大船渡市」自由行！必吃海膽鮑魚丼、泡無敵海景溫泉

從大船渡溫泉旅館可以一覽海岸絕景。 圖：向日遊／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】喜歡日本東北的寧靜與爆盛海鮮嗎？位於岩手縣「三陸海岸」南端的「大船渡市」，擁有迷人的港町風情與絕美海景。從花卷機場租車自駕或搭乘巴士約1小時20分鐘即可抵達，非常適合喜歡慢步調、深度旅遊的自由行旅客。這裡不僅有產地直送的頂級海鮮，還能搭乘超療癒的「三陸鐵道」，快把這篇收進你的東北必去清單！

痛風也甘願！爆量「海膽鮑魚丼」與秋刀魚

▲海膽、鮑魚及秋刀魚是當地名產。 圖：向日遊／提供

來到「大船渡」，海鮮絕對是重頭戲！大船渡港是日本名列前茅的秋刀魚卸貨港，秋季來訪必嚐肥美的鹽烤秋刀魚與鮮甜生魚片。此外，日前在台灣美食展引發極高討論度的「海膽鮑魚丼」（ウニわび丼）更是必吃神級美食！想朝聖這碗鋪滿頂級海味的旅客，推薦直接前往當地的「海之幸款待中心（海の幸ふるまいセンター）」，保證讓你大呼過癮。

鐵道迷必搭！「三陸鐵道」

▲三陸鐵道有許多特色彩繪車。 圖：向日遊／提供

想悠閒看海，推薦搭乘縱貫岩手海岸線的「三陸鐵道」。這條人氣鐵道的南段起點「盛站」就位在大船渡市內。買張車票，沿著太平洋海岸線行駛，不僅能將湛藍大海與壯麗的谷灣式海岸盡收眼底，「三陸鐵道」還會隨著季節推出暖桌列車、海膽列車及復古的榻榻米列車，是自由行旅客放慢腳步、感受東北人情味的完美選擇。

絕景之宿！「大船渡溫泉」療癒身心

▲大船渡溫泉旅館景色絕美。 圖：向日遊／提供

旅程的尾聲，就交給主打絕景的「大船渡溫泉」來洗滌疲憊吧！飯店坐落於高地，擁有天然的源泉掛流溫泉與露天風呂。泡在湯池中，眼前就是大船渡灣星羅棋布的養殖棚架與遼闊海景，夜晚還能欣賞浪漫的點點漁火。晚餐時分，別忘了品嚐以當地現撈漁獲特製的「漁師飯」，為這趟岩手看海之旅畫下最滿足的句點。

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