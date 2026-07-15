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連機場也要逛滿！北海道新千歲機場跟市區一樣好逛

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
Royce Chocolate World、札幌農學校。圖／IG, annabear0729、FunTime小編群
Royce Chocolate World、札幌農學校。圖／IG, annabear0729、FunTime小編群

【FunTime小編群】很多人以為只有在東京、大阪等熱鬧地區的機場才會豐富多元、交通方便，但其實北海道新千歲機場不管是交通還是設施都規劃的超完善！有玩、有吃、有買，在這裡玩一整天都行！讓小編來告訴你，新千歲機場的超完整購物資訊，將機場必買伴手禮一網打盡，想要去北海道的朋友可以好好做個功課啦～

機場美食

機場的餐廳都集中在國內線航廈的二樓和三樓，美食區有多種餐廳可以選擇，上飛機前，如果想要回味一下北海道的美食，來國內線就對了！

美瑛選果

美瑛選果。圖／FunTime小編群
美瑛選果。圖／FunTime小編群

還沒到出爐時間就排了滿滿的人，新千歲機場超難搶的玉米麵包「美瑛選果」，熱騰騰鬆軟的麵包裡放了滿滿的美瑛產甜玉米，另外還有綜合豆類麵包，同樣是毫不手軟地塞滿了豐富豆類內餡，吃起來飽足感十足又充滿驚喜！

地點：國內線航廈2F

營業時間：08:00-19:00

札幌農學校

札幌農學校。圖／FunTime小編群
札幌農學校。圖／FunTime小編群

新千歲機場的「札幌農學校」永遠大排長龍，因為這裡除了經典的北海道牛奶餅乾，還有機場限定、香濃綿密口感的現烤酪農起司蛋糕，以及2026新千歲機場冰淇淋最新票選名單，榮登清爽系第一名的酪農牛奶霜淇淋，將濃郁的起司與清爽的霜淇淋一次帶走。

地點：國內線航廈2F

營業時間：09:00-20:00

機場必逛推薦

精靈寶可夢專賣店

精靈寶可夢專賣店商店示意圖。圖／Cheng-en Cheng
精靈寶可夢專賣店商店示意圖。圖／Cheng-en Cheng

我要成為神奇寶貝大師！最夯的「精靈寶可夢專賣店」也可以在新千歲機場看到囉！有許多北海道和新千歲機場限定的商品，穿著機師服的皮卡丘超可愛～

地點：國內線航廈2F

營業時間：08:00-20:00

Royce Chocolate World

Royce Chocolate World。圖／IG, annabear0729
Royce Chocolate World。圖／IG, annabear0729

北海道的名品之一「Royce巧克力」！新千歲機場內開了一間Royce巧克力世界，不論是巧克力的歷史、做巧克力的過程，都可以一探究竟。展區內以巧克力作為裝潢，不僅有許多關於巧克力的展示品，還可以看到巧克力職人在做巧克力。館外的商店也能買到剛製造出來的繽紛香甜巧克力，簡直就是真實版的巧克力夢工廠！

地點：國內線航廈 連絡通道3F

營業時間：08:00-19:00，工廠08:30-17:30

機場必買伴手禮

如果在市區內還買不夠，沒關係～在新千歲機場內，北海道的人氣商店和必買土產可說是應有盡有！所以千萬要記得留時間來機場血拚呀～

LeTAO小樽洋果子舖

LeTAO小樽洋果子舖。圖／FunTime小編群
LeTAO小樽洋果子舖。圖／FunTime小編群

「LeTAO」除了必買經典的原味雙層起司蛋糕，如果要分送給親友或同事，紅茶巧克力夾心餅乾則是不錯的選擇，大吉嶺紅茶的香氣巧妙地平衡了巧克力的甜度，非常適合帶到辦公室和同事們一起享受下午茶！

六花亭

六花亭。圖／FunTime小編群
六花亭。圖／FunTime小編群

來到北海道一定會被「六花亭」的精美包裝吸引，招牌葡萄奶油夾心餅乾好吃到讓你一片接一片！同樣高人氣的草莓巧克力和酒糖也別錯過～香濃的白巧克力球裡面藏著一整顆草莓乾，酸酸甜甜的口感，女生一定會喜歡～

延伸閱讀>>北海道新千歲機場全攻略！機場到市區交通、必買伴手禮

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