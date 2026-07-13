日本東北旅遊選「仙台」！市場美食、小吃、景點一次看

【FunTime小編群】仙台除了是宮城縣首府外，更是日本東北地區最大城市，擁有豐富的自然景觀和歷史名勝古蹟，不像大城市般繁雜，卻依然繁華，且交通便利，是其中初次到東北旅遊的最佳選擇。

仙台的廚房：仙台朝市

仙台朝市。圖／Enn

仙台朝市又被稱為「仙台的廚房」，約有60家店面，好吃的水果和新鮮的海鮮都等著被挑選，來這裡不但可以吃美食，更能體驗當地人的生活。另外賣海鮮的店家大部分都提供即買即吃，非常推薦大家來大快朵頤一番！

營業時間：08:00-17:00（各店略有不同，週日公休）

交通：仙台車站西出口1出站，步行約5分鐘

【仙台朝市必吃】齊藤惣菜店 可樂餅店

齊藤惣菜店 可樂餅店。圖／Enn

齊藤惣菜店已經創立至少60年，主打便宜又好吃，排隊人潮不斷，就為了吃上一口熱騰騰的炸可樂餅，另外也販售炸豬排等和季節商品，每日售完為止，想吃手速要夠快！

營業時間：10:00-17:00（週日公休）

【仙台朝市必吃】こがね海產物

こがね海產物。圖／Enn

以當天捕獲的魚獲為主，販賣日本國產魚，根據季節不同提供不同產品，如鮪魚、海膽和牡蠣等，看上喜歡的都能新鮮現吃，非常方便。

營業時間：08:00-16:30（週日公休）

仙台必去景點

大崎八幡宮

大崎八幡宮。圖／Enn

大崎八幡宮由伊達政宗於1607年建立，並在1951年被指定為國寶。自古以來就被仙台市民尊奉為辟邪、消災、吉祥、保佑、平安分娩之神。整體設計讓人感受到伊達家族400年的歷史和當時的雄偉，令人嘆為觀止。

營業時間：09:00-16:00（最後祈禱接待）

交通：搭乘るーぷる仙台至「大崎八幡宮前」、搭乘巴士至「龍宝寺入口」

仙台海洋森林水族館

仙台海洋森林水族館。圖／kkday

仙台海洋森林水族館是東北規模最大的水族館，除了會舉辦海豚、海獅秀等多元的活動外，也有許多體驗活動，像是親自餵食企鵝等，開放式環境彷彿海洋生物就在身邊，非常推薦親子前往。另外水族館離「三井OUTLET PARK 仙台港」非常近，不妨一同列入行程～

營業時間：09:00-17:30（營業時間會根據季節變化）

門票：成人2,400日圓

交通：搭乘JR至「中野榮」站、搭乘巴士至「白鳥一丁目・軽自動車検査協会前」

仙台必吃美食

牛舌

牛舌。圖／Enn

說到仙台不少人的第一反應就是牛舌吧，牛舌已然是仙台最具代表性的料理，脆彈的口感搭配碳燒的香氣總是令人欲罷不能，搭配麥飯、牛尾湯、醃漬小菜的定食組合更成了經典。想吃牛舌小編推薦前往「牛舌通」，有「牛舌善治郎」、「牛舌炭燒 利久」和「味之牛舌 喜助」等人氣店鋪可以任君挑選，享受美味的同時也非常方便。

推薦店家：牛舌通（牛たん通り）

營業時間：11:00-21:30

交通：仙台車站3樓

竹葉魚板

竹葉魚板。圖／Enn

竹葉魚板是在沒有冷凍技術的時代，為了保存加工而成的產品，大部分店家為了保留魚肉最原始的美味不會添加化學物，保有魚肉最原本的美味，脆彈的口感加上魚肉的鮮甜很受到大家的喜愛，推薦搭配芥末醬油、薑醬油或蛋黃醬食用，讓魚板風味更上一層樓。小編推薦可以試試阿部蒲鉾店，這裡除了販賣魚板外，還有提供烤魚板體驗，烤魚板時香氣四溢會立馬被勾起味蕾，經過自己努力和等待後的魚板似乎還會變得更加美味，無論大人小孩都能玩得很開心。

推薦店家：阿部蒲鉾店 本店

營業時間：10:00-18:30

交通：「青葉通」站步行約5分鐘（位於CLIS ROAD）

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