「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」初夏代表絕景！ 官網查看「御庫裏池融雪」最新情報

【旅奇傳媒/日本部報導】連結富山縣與長野縣、世界屈指可數的山岳觀光路線「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」（營運：立山黑部貫光株式會社、總公司：富山縣富山市）2026/05/12（二）起，於「阿爾卑斯山脈路線」官方網站上每週發布一次「御庫裏池融雪情報」。作為阿爾卑斯山脈路線代表性絕景之一「御庫裏池」的融雪期，終於揭開序幕。

被譽為「御庫裏池藍」的美麗湖面，往年約5月下旬起逐漸顯露，今年則較往年稍早展現風貌，宣告著初夏的到來。

御庫裏池藍（6月下旬）。 圖：立山黑部貫光株式會社／提供

◉ 關於「御庫裏池」融雪

「御庫裏池」是位於阿爾卑斯山脈路線最高點・室堂轉運站步行約10~15分鐘處的絕景景點，在日本被譽為「北阿爾卑斯山最美的火山湖」。4月時四周被白雪覆蓋，但伴隨雪逐漸融化，往年7月中旬便會顯露整個湖面。倒映出雄偉群山的湖面景色，美得令人屏息。

室堂平・御庫裏池（5/20拍攝）。 圖片提供：立山黑部貫光株式會社／提供

隨著白雪融化，清澈的藍色水面逐漸顯現，與周圍的殘雪形成鮮明的對比。這種神秘的藍色被譽為「御庫裏池藍」，讓許多人為之著迷。今年融雪預計較往年提前，可提早欣賞到這片美麗景致。

◉ 搭配御庫裏池景色一同享受的美食情報

散步欣賞「御庫裏池」後，也可以在室堂享受美食。使用嚴選食材、份量十足的豬肉包，及以「御庫裏池藍」為意象的原創霜淇淋等皆相當受歡迎。在阿爾卑斯山脈路線，感受壯麗自然景觀的同時，也能享受各式各樣的美食。

▲於室堂轉運站1樓販售的「御庫裏池霜淇淋」。 圖片提供：立山黑部貫光株式會社／提供

▲於室堂轉運站1樓販售的「お山のブタまん（暫譯：山之豬肉包）」。 圖片提供：立山黑部貫光株式會社／提供

◎ 查看更多立山黑部阿爾卑斯山脈路線【美食情報】&【伴手禮情報】

◉ 何謂立山黑部阿爾卑斯山脈路線？

位於中部山岳國立公園・立山、世界數一數二的山岳觀光路線。在富山縣與長野縣之間，轉乘登山纜車、巴士、空中纜車等山岳地帶特有的獨特交通工具移動的同時，可輕鬆飽覽海拔3,000公尺級的立山連峰、黑部水庫的絕景。

▲2026年度營業期間（預定）：04/15（三）~11/30（一） 圖：立山黑部貫光株式會社／提供

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