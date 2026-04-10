日本百年名湯款待學 入住百年和風名宿，享受私人露天浴池

【圖／文：Terrence Shih】

位於新千歲機場一小時交通圈內的登別溫泉，是北海道最具代表性的溫泉鄉之一。登別地獄谷湧出的地熱與硫磺泉氣，自古具有療效，谷口的藥師如來廟象徵在地對溫泉的信仰傳承。而此地擁有的鐳泉、硫磺泉與食鹽泉等，罕見多樣泉質且湧泉量豐沛，自明治時期以來即被視為療養重鎮，素有北海道溫泉「第一湯」之稱。創業逾百年的瀧乃家（Takinoya），正是在這樣的溫泉文化核心中，發展出結合傳統美學與制度化款待的高端旅宿典範。

▲旅館外廊有著護城河般的溫泉流淌，融化旅途上的風雪。

瀧乃家創立於明治時期，歷經世代經營與現代化更新，始終維持日式旅宿所重視的靜謐與低調。現行建築由日本建築團隊操刀，以「家」為主軸重新詮釋和風精神，而非複製旅館既有形式。館內大量運用原木、石材與和紙等天然素材，色調沉穩內斂，透過留白與光影層次，形塑安定不壓迫的空間氛圍。大廳的日式庭園作為視覺與動線核心，隨四季更迭展現不同景致，成為旅館節奏的調節者，使親子族群的旅客亦能在清楚而安靜的空間中自然融入旅宿生活。

▲廊道紙屏風與原木建築的盈香，讓旅人細嚐百年氛圍。

▲客房內塌塌米與紙門的暖意，構築出舒適休憩空間。

瀧乃家引入地獄谷天然雙泉質溫泉 : 鐳泉、硫磺泉，泉質乳白柔滑，被視為深度舒緩疲勞與煥新膚質的重要名湯。大眾浴池結合室內與露天設計，透過石材與庭園景觀，使泡湯回歸自然節奏。





名湯之上的旅宿細節 盡顯日式哲學

高階客房則配置私人湯池與和室格局，全室鋪設高品質榻榻米，其暖意與香氣讓休憩、膳食及就寢在同一空間中自然轉換，讓旅客無形中卸下旅程的匆忙，徹底放鬆。我們這次很幸運能夠入住和室露天私人湯池DW房型-音羽，備有全館唯一私人庭院，恰好遇上大雪飄落，全家人驚喜地享受融入自然雪景且高度隱私的沉浸式溫泉體驗。而在款待層面則展現高度制度化的服務體系。在女將所建立的款待哲學下，入館時由仲居專責收鞋與行李引導，並將行李與客人動線清楚分流；晚間餐飲透過專用通道送達客房，維持公共空間的靜謐秩序。用餐的同時，仲居亦會依動線悄然鋪設夜間布團，不打擾賓客節奏，體現「預先設想需求」的日式服務精神。（註：DW房型現場隨機分配，建議事先與旅館聯絡指定房名提高入住機率）

▲冬季私人露天溫泉池，在飄雪中享受極致泡湯體驗。





四季入饌的款待之道：會席料理

瀧乃家以豪華會席料理呈現溫泉旅館飲食文化的完整樣貌。餐點嚴選北海道當地食材，如十勝牛、公魚等，搭配當令時蔬，口味層次豐富且清爽。整體餐敘安排，則在女將所確立的服務理念下進行；晚膳於客房內用餐，由仲居依序上菜並逐道說明料理設計，從先附、前菜、御椀、向付至強肴、煮物與食事，上菜節奏分明而不流於繁複，並透過器物與擺盤傳遞季節意象，使每一道料理不僅止於風味呈現，更成為一場有脈絡的文化體驗。作為一泊二食型溫泉旅宿，餐飲延伸至翌日清晨的經典和朝食，包含烤魚、涓豆腐、漬物與小鉢料理等，與窗外雪景陪伴下，讓旅人感受由早至晚皆沉浸於精緻而溫暖的款待節奏。（註：部分會席料理含酒精成分，可事先與旅館確認兒童餐點內容之調整）

▲瀧乃家經典晨饗， 傳統和朝食映著窗外靜謐雪景之美。





登別療癒脈絡：溫泉之外的文化風景

登別的魅力並不止於溫泉，周邊如棕熊牧場、伊達時代村等，提供自然生態與歷史文化的親子體驗，而湯澤神社則成為溫泉街中沉澱心緒的靜謐存在。自然、信仰與溫泉體驗彼此交織，使瀧乃家的住宿得以安放於更深層的文化背景之中，為登別旅宿畫下完整而悠長的句點。

▲朱紅橋映青瓦堂， 旅人彷彿身處迷人江戶時代。

▲在伊達時代村中小孩化身忍者同台互動合影





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」