快訊

邀習近平來台 鄭麗文：逐步達成和平框架、增進台灣國際空間

硬拗「曠45節課非45小時」 前學生會長遭退學提訴願 中教大：已多次通知

115會考社會科／讀過也要會應用！師將新聞轉化為「實戰題」 國內外局勢、議題一把抓

日本百年名湯款待學 入住百年和風名宿，享受私人露天浴池

聯合新聞網／ 行遍天下
▲瀧乃家大眾溫泉池-地緣之湯。（圖片提供：瀧乃家）
▲瀧乃家大眾溫泉池-地緣之湯。（圖片提供：瀧乃家）

【圖／文：Terrence Shih】

位於新千歲機場一小時交通圈內的登別溫泉，是北海道最具代表性的溫泉鄉之一。登別地獄谷湧出的地熱與硫磺泉氣，自古具有療效，谷口的藥師如來廟象徵在地對溫泉的信仰傳承。而此地擁有的鐳泉、硫磺泉與食鹽泉等，罕見多樣泉質且湧泉量豐沛，自明治時期以來即被視為療養重鎮，素有北海道溫泉「第一湯」之稱。創業逾百年的瀧乃家（Takinoya），正是在這樣的溫泉文化核心中，發展出結合傳統美學與制度化款待的高端旅宿典範。

▲旅館外廊有著護城河般的溫泉流淌，融化旅途上的風雪。
▲旅館外廊有著護城河般的溫泉流淌，融化旅途上的風雪。

瀧乃家創立於明治時期，歷經世代經營與現代化更新，始終維持日式旅宿所重視的靜謐與低調。現行建築由日本建築團隊操刀，以「家」為主軸重新詮釋和風精神，而非複製旅館既有形式。館內大量運用原木、石材與和紙等天然素材，色調沉穩內斂，透過留白與光影層次，形塑安定不壓迫的空間氛圍。大廳的日式庭園作為視覺與動線核心，隨四季更迭展現不同景致，成為旅館節奏的調節者，使親子族群的旅客亦能在清楚而安靜的空間中自然融入旅宿生活。

▲廊道紙屏風與原木建築的盈香，讓旅人細嚐百年氛圍。
▲廊道紙屏風與原木建築的盈香，讓旅人細嚐百年氛圍。

▲客房內塌塌米與紙門的暖意，構築出舒適休憩空間。
▲客房內塌塌米與紙門的暖意，構築出舒適休憩空間。

瀧乃家引入地獄谷天然雙泉質溫泉 : 鐳泉、硫磺泉，泉質乳白柔滑，被視為深度舒緩疲勞與煥新膚質的重要名湯。大眾浴池結合室內與露天設計，透過石材與庭園景觀，使泡湯回歸自然節奏。

　

名湯之上的旅宿細節 盡顯日式哲學

高階客房則配置私人湯池與和室格局，全室鋪設高品質榻榻米，其暖意與香氣讓休憩、膳食及就寢在同一空間中自然轉換，讓旅客無形中卸下旅程的匆忙，徹底放鬆。我們這次很幸運能夠入住和室露天私人湯池DW房型-音羽，備有全館唯一私人庭院，恰好遇上大雪飄落，全家人驚喜地享受融入自然雪景且高度隱私的沉浸式溫泉體驗。而在款待層面則展現高度制度化的服務體系。在女將所建立的款待哲學下，入館時由仲居專責收鞋與行李引導，並將行李與客人動線清楚分流；晚間餐飲透過專用通道送達客房，維持公共空間的靜謐秩序。用餐的同時，仲居亦會依動線悄然鋪設夜間布團，不打擾賓客節奏，體現「預先設想需求」的日式服務精神。（註：DW房型現場隨機分配，建議事先與旅館聯絡指定房名提高入住機率）

▲冬季私人露天溫泉池，在飄雪中享受極致泡湯體驗。
▲冬季私人露天溫泉池，在飄雪中享受極致泡湯體驗。

　

四季入饌的款待之道：會席料理

瀧乃家以豪華會席料理呈現溫泉旅館飲食文化的完整樣貌。餐點嚴選北海道當地食材，如十勝牛、公魚等，搭配當令時蔬，口味層次豐富且清爽。整體餐敘安排，則在女將所確立的服務理念下進行；晚膳於客房內用餐，由仲居依序上菜並逐道說明料理設計，從先附、前菜、御椀、向付至強肴、煮物與食事，上菜節奏分明而不流於繁複，並透過器物與擺盤傳遞季節意象，使每一道料理不僅止於風味呈現，更成為一場有脈絡的文化體驗。作為一泊二食型溫泉旅宿，餐飲延伸至翌日清晨的經典和朝食，包含烤魚、涓豆腐、漬物與小鉢料理等，與窗外雪景陪伴下，讓旅人感受由早至晚皆沉浸於精緻而溫暖的款待節奏。（註：部分會席料理含酒精成分，可事先與旅館確認兒童餐點內容之調整）

▲瀧乃家經典晨饗， 傳統和朝食映著窗外靜謐雪景之美。
▲瀧乃家經典晨饗， 傳統和朝食映著窗外靜謐雪景之美。

　

登別療癒脈絡：溫泉之外的文化風景

登別的魅力並不止於溫泉，周邊如棕熊牧場、伊達時代村等，提供自然生態與歷史文化的親子體驗，而湯澤神社則成為溫泉街中沉澱心緒的靜謐存在。自然、信仰與溫泉體驗彼此交織，使瀧乃家的住宿得以安放於更深層的文化背景之中，為登別旅宿畫下完整而悠長的句點。

▲朱紅橋映青瓦堂， 旅人彷彿身處迷人江戶時代。
▲朱紅橋映青瓦堂， 旅人彷彿身處迷人江戶時代。

▲在伊達時代村中小孩化身忍者同台互動合影
▲在伊達時代村中小孩化身忍者同台互動合影

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

北海道 溫泉

行遍天下

追蹤

相關新聞

日本百年名湯款待學 入住百年和風名宿，享受私人露天浴池

位於新千歲機場一小時交通圈內的登別溫泉，是北海道最具代表性的溫泉鄉之一。登別地獄谷湧出的地熱與硫磺泉氣，自古具有療效，...

日本岩手最夯櫻花名所！北上展勝地櫻花祭 4/10粉嫩開跑

【旅奇傳媒/日本部報導】岩手縣北上川河畔的「北上展勝地」是日本東北數一數二的賞櫻名所，這裡入列「日本櫻花名所百選地」之一，同時也是「陸奧三大櫻花名所」之一。 2026年度的「北上展勝地櫻花祭」將在04/10~04/29盛大登場，每年都有的觀光馬車、美味市集、夜櫻點燈活動之外，再加上近年來新設的熱氣球賞夜櫻，賞櫻玩法超級多元。 腹地寬廣的「北上展勝地」擁有綿延2公里長的櫻花隧道，境內種植約150個品種、1萬株櫻花樹，滿開期粉嫩美景一望無際。周邊景點還能搭配寶可夢「小拳石公園」一起順遊。配合花季期間北上川周邊道路都將進行交通管制，歡迎遊客直接從 JR北上站東口搭乘免費接駁公車輕鬆前往會場。

2026年日本東北賞櫻！岩手縣內「賞櫻名所8選」4月接力綻放

【旅奇傳媒/日本部報導】岩手縣位於日本東北地區，根據根據日本氣象網站「weather news」的預測，今年東北地區櫻花會比往年較早盛開，4月中上旬起，岩手縣內各處櫻花景點將接力綻放，從人盡皆知的必訪名所到當地人才知道的私房景點，一次整理8處報你知！ 【盛岡市】石割櫻 聳立於周長21公尺巨大花岡岩縫當中的「石割櫻」是岩手櫻花開花指標，石割櫻開花了，就表示各地櫻花將陸續盛開。樹齡超過360年、入列為國家指定天然紀念物，抬頭眺望超壯觀景象，讓人感受到滿滿生命力，如果是首次來岩手賞櫻，絕不能錯過到訪此處。 ・最佳賞櫻期：4月中旬 ・地址：盛岡市内丸9-1（盛岡地方裁判所） 【盛岡市】龍谷寺盛岡枝垂櫻

夏天看薰衣草、冬天來滑雪！來去北海道四季都好玩的富良野住一晚

【FunTime小編群】提到北海道，那絕對不能錯過夏季限定的紫色花海，大片的薰衣草園，其極盛地就位於北海道的富良野。6-8月是北海道花卉的開花時節，如果想要看到浪漫的紫色花海，那一定要選7月中來富良野，如果想來滑雪的話，11月底到5月初是最佳滑雪季節！小編在這裡要推薦大家幾間富良野的優質住宿飯店，住上一晚，讓你輕鬆享受紫色國度與滑雪勝地，不必來回奔波！

日本岩手全新度假莊園「Azuma Farm Koiwai」 宛如走進詩人宮澤賢治筆下的靜謐森林

【旅奇傳媒/編輯部報導】由 Azumi Japan 和東日本鐵路公司合作，首座以農場和自然山景為主題的度假村「Azuma Farm Koiwai」，將於2026/04/23在日本岩手縣已有百年歷史的「

4月開山！玩立山黑部住哪進出最方便？住宿懶人包馬上看

【FunTime小編群】立山黑部是日本北陸、長野地區著名的風景區之一，也是許多台灣人到日本旅行時會到訪的地點，其中最著名的就是「雪之大谷」，可以親手觸摸雪壁，感受大自然的壯麗，非常震撼！立山黑部每年開山時間約在4月中旬~11月底，而對於準備來場立山黑部自由行的旅人來說，立山黑部住宿該怎麼選？住哪裡最方便？這篇就幫大家整理好囉！並且附上精選的必住清單，讓你規劃行程輕輕鬆鬆！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。