日本岩手最夯櫻花名所！北上展勝地櫻花祭 4/10粉嫩開跑
【旅奇傳媒/日本部報導】岩手縣北上川河畔的「北上展勝地」是日本東北數一數二的賞櫻名所，這裡入列「日本櫻花名所百選地」之一，同時也是「陸奧三大櫻花名所」之一。
2026年度的「北上展勝地櫻花祭」將在04/10~04/29盛大登場，每年都有的觀光馬車、美味市集、夜櫻點燈活動之外，再加上近年來新設的熱氣球賞夜櫻，賞櫻玩法超級多元。
腹地寬廣的「北上展勝地」擁有綿延2公里長的櫻花隧道，境內種植約150個品種、1萬株櫻花樹，滿開期粉嫩美景一望無際。周邊景點還能搭配寶可夢「小拳石公園」一起順遊。配合花季期間北上川周邊道路都將進行交通管制，歡迎遊客直接從 JR北上站東口搭乘免費接駁公車輕鬆前往會場。
◉ 2026年北上展勝地櫻花祭
・期間：04/10~04/29
・特色活動：
① 夜間點燈：視當下花況於櫻花隧道內施行
時段：18:00～20:00
② 月與夜櫻與光之祭典（展勝地彩燈秀）》
期間：04/11~04/26
時間：18:00~20:00
地點：SL 廣場至展勝地公園南側
③ 民俗藝能公演
期間：04/11~04/12、04/18~04/19、04/25、04/29
時間：11:00~11:50
地點：SL 廣場
④ 觀光馬車
期間：開花期
時間：10:00~17:00
地點：SL 廣場搭車處
費用：大人3,000日圓、小學生以下1,000日圓、學齡前兒童免費
※ 路線僅限櫻花大道行駛，車程約20分鐘。
⑤ 櫻花祭熱氣球體驗
期間：04/10~04/29
地點：展勝地公園草坪區
費用：大人 3,200日圓、小學生 2,700日圓、學齡前兒童500日圓
※ 時間約10分鐘，熱氣球為係留飛行，原地上升到20公尺高處。
※ 因應天氣風況可能暫停活動。
※ 僅限當天現場參加，不接受預約。
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