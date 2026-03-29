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日本岩手最夯櫻花名所！北上展勝地櫻花祭 4/10粉嫩開跑

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「北上展勝地」境內擁有萬株櫻花樹，花季期間沿著北上川綿延出壯闊無比的櫻花隧道。　圖：岩手縣／提供
「北上展勝地」境內擁有萬株櫻花樹，花季期間沿著北上川綿延出壯闊無比的櫻花隧道。　圖：岩手縣／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】岩手縣北上川河畔的「北上展勝地」是日本東北數一數二的賞櫻名所，這裡入列「日本櫻花名所百選地」之一，同時也是「陸奧三大櫻花名所」之一。

▲「北上展勝地」每年花季期間能吸引約50萬人到訪。　圖：岩手縣／提供
▲「北上展勝地」每年花季期間能吸引約50萬人到訪。　圖：岩手縣／提供

2026年度的「北上展勝地櫻花祭」將在04/10~04/29盛大登場，每年都有的觀光馬車、美味市集、夜櫻點燈活動之外，再加上近年來新設的熱氣球賞夜櫻，賞櫻玩法超級多元。

▲觀光馬車在開花期間每日10:00~17:00行駛。　圖：岩手縣／提供
▲觀光馬車在開花期間每日10:00~17:00行駛。　圖：岩手縣／提供

腹地寬廣的「北上展勝地」擁有綿延2公里長的櫻花隧道，境內種植約150個品種、1萬株櫻花樹，滿開期粉嫩美景一望無際。周邊景點還能搭配寶可夢「小拳石公園」一起順遊。配合花季期間北上川周邊道路都將進行交通管制，歡迎遊客直接從 JR北上站東口搭乘免費接駁公車輕鬆前往會場。

▲「北上展勝地」往年櫻花盛況。　圖：岩手縣／提供
▲「北上展勝地」往年櫻花盛況。　圖：岩手縣／提供

◉ 2026年北上展勝地櫻花祭

・期間：04/10~04/29

・特色活動：

　① 夜間點燈：視當下花況於櫻花隧道內施行

　　 時段：18:00～20:00

　② 月與夜櫻與光之祭典（展勝地彩燈秀）》

　　 期間：04/11~04/26

　　 時間：18:00~20:00

　　 地點：SL 廣場至展勝地公園南側

　③ 民俗藝能公演

　　 期間：04/11~04/12、04/18~04/19、04/25、04/29

　　 時間：11:00~11:50

　　 地點：SL 廣場

　④ 觀光馬車

　　 期間：開花期

　　 時間：10:00~17:00

　　 地點：SL 廣場搭車處

　　 費用：大人3,000日圓、小學生以下1,000日圓、學齡前兒童免費

　　※ 路線僅限櫻花大道行駛，車程約20分鐘。

　⑤ 櫻花祭熱氣球體驗

　　 期間：04/10~04/29

　　 地點：展勝地公園草坪區

　　 費用：大人 3,200日圓、小學生 2,700日圓、學齡前兒童500日圓

　　※ 時間約10分鐘，熱氣球為係留飛行，原地上升到20公尺高處。

　　※ 因應天氣風況可能暫停活動。

　　※ 僅限當天現場參加，不接受預約。

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