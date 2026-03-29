日本岩手最夯櫻花名所！北上展勝地櫻花祭 4/10粉嫩開跑

【FunTime小編群】立山黑部是日本北陸、長野地區著名的風景區之一，也是許多台灣人到日本旅行時會到訪的地點，其中最著名的就是「雪之大谷」，可以親手觸摸雪壁，感受大自然的壯麗，非常震撼！立山黑部每年開山時間約在4月中旬~11月底，而對於準備來場立山黑部自由行的旅人來說，立山黑部住宿該怎麼選？住哪裡最方便？這篇就幫大家整理好囉！並且附上精選的必住清單，讓你規劃行程輕輕鬆鬆！

2026-03-07 09:01