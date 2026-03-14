日本岩手全新度假莊園「Azuma Farm Koiwai」 宛如走進詩人宮澤賢治筆下的靜謐森林

【旅奇傳媒/編輯部報導】由 Azumi Japan 和東日本鐵路公司合作，首座以農場和自然山景為主題的度假村「Azuma Farm Koiwai」，將於2026/04/23在日本岩手縣已有百年歷史的「小岩井農場」（Koiwai Farm）正式開業，提供旅客一處由山景、森林圍繞的靜謐度假地。

▲庭園 Villa 房型。 圖：Heavens Portfolio／提供

「小岩井農場」歷史可追溯至130多年前，原本一片荒蕪的火山地經過一代又一代的細心耕耘，已成為日本最蒼翠茂盛、生機勃勃的牧場和森林之一。農場總面積約3,000公頃，涵蓋牧場和農田，被譽為人類與自然和諧共生的典範，其中有多棟農務建築被指定為日本「國家重要文化財」。占地8公頃的「Azuma Farm Koiwai」就位在牧場寧靜的一隅。

▲自然而有活力的早餐。 圖：Heavens Portfolio／提供

「Azuma Farm Koiwai」是 Azumi Japan 公司旗下品牌「Azuma Farm」的首座度假村。Azumi Japan 由知名飯店集團創辦人、聯合創始人兼董事長 Adrian Zecha 共同創立。品牌成立的靈感源自於他對日本文化和傳統的長期敬仰，希冀以現代角度重新詮釋日式旅館（ryokan）的經典服務。2021年，在廣島瀨戶內海上的生口島，以「水和海洋」為主題打造了「Azumi」品牌，並重新修復一座鹽商宅邸成為其首座飯店「Azumi Setoda」。

▲小岩井農場一帶的景色。 圖：Heavens Portfolio／提供

「Azuma Farm」則呈現截然不同的理念，品牌靈感來自於對日本森林、山脈和傳統農業的珍惜與重視，深入探索以自然、鄉村傳統和正念生活為基礎，繼而彰顯一種以與土地、季節、食物、社區和諧共處為中心的生活方式。

而在「Azuma Farm Koiwai」所有的硬體設施、餐飲、體驗活動等，便以此延伸設計，深度融合周遭自然與人文環境。這樣的概念正好與「小岩井農場」，自明治時代起便象徵著日本農業開拓與自然保育的形象吻合，也因此成為首座「Azuma Farm」度假村的首選地。

▲騎馬體驗。 圖：Heavens Portfolio／提供

「Azuma Farm Koiwai」的建築設計出自京都六角屋建築事務所的三浦史朗（Shiro Miura）之手。共計24間別墅式獨棟客房，所有木製裝潢皆呼應了週邊的原始森林，樸實且細膩。在空間的規劃上不僅展現了東北地區的遼闊，也呼應了出生於岩手縣的日本詩人宮澤賢治（Kenji Miyazawa）作品的靜謐與深邃的自然主義。

不僅有豐富的自然資源與物產，面積廣大的岩手縣也擁有精采多樣的傳統文化，「Azuma Farm Koiwai」未來也將成為旅客踏進岩手與日本東北的門戶，從度假村本身的體驗擴及當地的手工藝、美食傳統、自然風光等，讓旅客不僅僅是過客，更能深刻感受岩手縣以及日本東北的魅力。

交通可從從東京車站搭乘新幹線前往盛岡車站，約2小時20分鐘。再轉搭莊園提供的接駁車前往，每30分鐘一班，約25分鐘車程；或是從大阪伊丹機場搭乘飛機前往花卷機場，約1小時20分鐘，再搭車前往，約1小時車程。。目前莊園已開放2026/04/23起的住宿預訂，詳請請見官網。

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