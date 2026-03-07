4月開山！玩立山黑部住哪進出最方便？住宿懶人包馬上看

景水飯店。

【FunTime小編群】立山黑部是日本北陸、長野地區著名的風景區之一，也是許多台灣人到日本旅行時會到訪的地點，其中最著名的就是「雪之大谷」，可以親手觸摸雪壁，感受大自然的壯麗，非常震撼！立山黑部每年開山時間約在4月中旬~11月底，而對於準備來場立山黑部自由行的旅人來說，立山黑部住宿該怎麼選？住哪裡最方便？這篇就幫大家整理好囉！並且附上精選的必住清單，讓你規劃行程輕輕鬆鬆！

立山黑部2026年開山時間： 4/15(三) 至 11/30(一)

快速導覽｜立山黑部住宿地圖

立山黑部住宿地圖。

立山黑部的住宿區可以分為富山側的富山車站區、立山區；海拔較高的室堂/彌陀高原區及長野側信濃大町區，除了以上住宿區外，立山黑部旅遊也可以考慮住在金澤！搭北陸新幹線到富山車站僅需25分鐘，或者還可以選擇往返機場方便的名古屋，而且名古屋也是許多立山黑部一日遊行程的出發點哦，推薦給大家！

❤立山黑部住宿小撇步：

1.大多立山黑部住宿及富山、信濃大町車站等地皆有提供行李寄送服務，如有需要記得要先事先做好功課！即可玩的輕輕鬆鬆～

2.入住富山市區的飯店可以向櫃台索取免費的電車乘車券，千萬別忘記了喲！

立山黑部飯店推薦｜富山車站周邊

富山車站周邊是立山黑部住宿選擇最多的區域，因此北陸幹線通車後，越來越多遊客會把富山當作前往立山黑部的中繼站，無論前後要前往金澤、小松、東京等都非常方便。此外富山車站附近有多個商場、機能非常好，搭乘富山電鐵約一小時可以抵達立山站入山口！

希爾頓逸林酒店-富山｜全球飯店集團ｘ大浴場

希爾頓逸林酒店-富山。

希爾頓逸林酒店-富山。

希爾頓逸林酒店-富山(DoubleTree by Hilton Toyama)於2023年開幕，一樣就在車站旁！希爾頓集團的飯店品質與服務不在話下，房間以富山山脈做為設計靈感，整體空間寬敞明亮又乾淨，行李箱打開開沒問題，也很適合親子入住呦！而且樓下就是Lawson非常方便，最重要的是還有大浴場可以泡湯！無論是作為旅程的開始或結束都超級適合，推薦給大家～

訂房網評價：9.0/10(agoda)

交通：JR富山站步行約4分鐘

東橫INN - 富山站新幹線出口2｜平價首選ｘ免費早餐

東橫INN – 富山站新幹線出口2。

東橫INN – 富山站新幹線出口2。

東橫INN - 富山站新幹線出口2(Toyoko Inn Toyama-eki Shinkansen-guchi No.2)是日本相當知名的平價商務飯店，一樣就在富山車站前，走3分鐘就到！房間裝潢雖然比較陽春，但設備及備品皆應有盡有，整潔跟品質也有一定水準，高樓層還有機會看到立山的風景哦！而富山站還有一間東橫INN1號店，距離車站約步行11分鐘，雖然相對較遠但價格也會稍微低一些，也可以參考參考喲！

訂房網評價：8.8/10(agoda)

交通：JR富山站步行約3分鐘

立山黑部飯店推薦｜立山車站周邊

立山車站為立山黑部富山側入山口，住宿選擇雖不多，不過住在附近可以省下不少搭車往返時間，非常適合想睡飽再出發的人！

立山森之風飯店｜免費接駁ｘ必泡溫泉

立山森之風飯店。

立山森之風飯店。

立山森之風飯店(Hotel Morinokaze Tateyama)為提供一泊二食的溫泉渡假村，這裡的溫泉為pH值9.8的鹼性硫磺溫泉，又被稱為「美膚之湯」，這裡有附按摩浴缸的室內浴場、可以欣賞點點繁星的露天溫泉及個人湯屋等泡湯選擇；泡泡湯洗去疲勞真的在幸福部過了！最後也是最重要的，飯店距離立山站車程約6分鐘，只要提前一天和飯店預約接駁服務，隔天一早就可以輕鬆前往立山站進入立山黑部！

訂房網評價：8.7/10(agoda)

交通：提供接駁車服務

立山黑部飯店推薦｜彌陀高原

彌陀高原與室堂同屬立山高海拔區，擁有全線飯店中最好的景觀、最有名的景點雪之大谷就在這裡！不過房價也相對最高、加上由於山上資源有限，因此選擇不多，隨著室堂指標性的「日本最高飯店」 - 立山飯店宣布將於2026年8月底暫停營業後，立山高海拔區域的飯店更是寥寥可數。

彌陀原飯店｜專人導覽ｘ一泊二食

彌陀原飯店。

彌陀原飯店。

彌陀原飯店(Midagahara Hotel)位於海拔1,930公尺的高原，搭乘立山高原巴士到彌陀原站後步行約兩分鐘即可抵達，房型有2~4人房及榻榻米和室房。在這裡除了可以享受高原美景外，每天四點還會有專人導覽帶你走彌陀高原，晚上天氣好時還會有觀星活動，滿天星斗陪著你完全不無聊！（不過都是日文導覽就是了><)，彌陀原飯店的住宿費用雖然較高，不過還包含了晚餐及早餐所以還蠻值得的，而且餐點一點都不馬虎，吃過的都說好！

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：立山高原巴士「彌陀原站」步行時間約2分鐘

立山黑部飯店推薦｜信濃​大町/大町溫泉鄉

搭乘 JR 從長野側進出立山黑部的旅客，FunTime推薦可以入住信濃大町站周邊的飯店，從信濃大町搭乘巴士至入山口「扇澤站」的路程約 40 分鐘，或是選擇巴士途經的大町溫泉鄉住上一晚，來溫泉鄉泡泡湯放鬆，無論是作為旅行開端或結束都非常的完美！

ROUTE飯店-信濃大町站前｜免費早餐ｘ大浴池

ROUTE飯店-信濃大町站前。

ROUTE飯店-信濃大町站前。

ROUTE飯店-信濃大町站前(Hotel Route Inn Shinano Omachi Ekimae)就在JR信濃大町站、往扇澤方向的巴士站前，往返立山黑部非常方便！房間有單人房及雙人房可以選擇，空間算是寬敞，而且備品也非常齊全，洗面乳、乳液等通通有，除此之外還有免費的自助早餐可以享用！菜單種類豐富、讓你吃飽飽再出發超貼心～最後不能不提的還有ROUTE飯店的大浴池，從早上5點就開始營業了！晚上時段也會營業至凌晨2點，完全不用擔心泡不到！

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：JR信濃大町站前，步行時間約2分鐘

立山黑部阿爾卑斯路線非常壯觀！穿越日本的屋頂‒立山，利用各式各樣的交通工具橫越標高差距2400公尺的富山縣與長野縣之間。在一趟的登山旅程中，可以看到各種不同的景色，是個相當值得的旅遊勝地。小編介紹的幾間熱門飯店，不知道各位是否已經訂好房、準備飛去一探究竟了嗎？

