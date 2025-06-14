台灣旅客限定！入住北海道星野TOMAMU度假村 「免費機場接送」再遊美瑛富良野

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富田農場的薰衣草花田。　圖：shutterstock／來源
富田農場的薰衣草花田。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】 相較於傳統「入住後就待在園區」的度假模式，星野 TOMAMU 度假村這次主打「結合度假與深度觀光的旅行模式」彈性行程安排，不僅免去自駕煩惱，還為想深入探索北海道自然與文化的旅客，提供了更全面的旅遊體驗。針對台灣市場，星野 TOMAMU 度假村推出限期優惠，凡於10/31前透過台灣總代理 Rolisa Tour 預訂，即可享有免費機場接送服務與兩款特色一日遊行程供選擇，讓旅客在入住度假村的同時，也能深入體驗北海道中部的魅力景點。

其中「美瑛富良野一日遊」路線將深入北海道道央腹地，即將迎來的夏季正值薰衣草盛開時期，造訪富田農場與四季彩之丘時，大片紫色與彩虹色花田交織成壯觀畫面，怎麼拍都像明信片。沿途探索青池與白鬚瀑布，夢幻藍色水景與森林瀑布場景令人屏息。途中也會停留在富良野果醬園與森林精靈露台，走進以原木建築打造的可愛小屋群，宛如踏入童話世界，非常適合情侶或親子旅客留下難忘回憶。

▲美瑛青池呈水藍色，醞釀出奇妙的幻想美景。　圖：Rolisa Tour／提供
▲美瑛青池呈水藍色，醞釀出奇妙的幻想美景。　圖：Rolisa Tour／提供

若偏好美食與體驗行程，「旭川名勝美食一日遊」可說是文化與美食的雙重滿足，旅程包含富良野起士工房，旅客可以參觀起士製作過程，現場試吃新鮮乳製品；還能深入旭川當地著名的釀酒廠「OTOKOYAMA SAKE PARK」，不僅能了解北海道清酒的釀造文化，更能試飲多款代表作。用餐時間也安排在極具人氣的「旭川拉麵村」，一次有多間名店的拉麵可以選擇；最後造訪旭山動物園，觀賞企鵝與海豹水中滑行的可愛模樣，為一天畫下精彩句點。

▲旭山動物園內的海豹會穿梭在水管之中。　圖：Rolisa Tour／提供
▲旭山動物園內的海豹會穿梭在水管之中。　圖：Rolisa Tour／提供

除了近郊周遊行程，度假村內部夏季限定活動也極具誘人，像是結合在地啤酒與乳製品的「農場啤酒花園」、品嚐哈密瓜搭香檳的「香檳露台」，以及搭乘纜車眺望壯觀雲海的「雲海平台」，都為旅客打造獨一無二的北國假期。

此次優惠限台灣旅客，且僅適用於透過「Rolisa Tour」預訂之行程，名額有限，建議有計畫前往北海道可以及早安排、提早卡位！

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