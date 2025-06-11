喜迎50週年！Hello Kitty特展快閃日本福岡 地區限定Kitty公仔必拍、別忘了掃限定週邊

Hello Kitty鐵粉別錯過！為了Hello Kitty50週年到來，Sanrio三麗鷗在日本福岡市美術館籌辦「我和Kitty一起改變」特展，6/24～8/31這段時間有安排到福岡行程的旅客，不妨來追個Hello Kitty～

圖／Hello Kitty特展

沒想到Kitty已經陪大家走過半世紀的時光！Sanrio三麗鷗籌辦「我和Kitty一起改變」的巡迴特展，曾在東京、沖繩展覽，這次來到日本福岡市美術館，現場充滿許多Hello Kitty的主題，還有歷史性、地區限定等等的Kitty公仔，讓人回憶起與Kitty一起度過的時光，也別忘了拍好拍滿、打卡，留下新的回憶！

圖／Hello Kitty特展

另外，這次的會場場地為美術館，展方特別為了這次展覽而準備相關的藝術品，當然也少不了特展限定的精美週邊商品，別忘了幫一起粉的朋友們掃貨唷！

圖／Hello Kitty特展

日本福岡「我和Kitty一起改變」展覽資訊

地點：福岡市中央区大濠公園1-6，福岡市美術館2樓，特別展示室

展覽期間：6/24～8/31，每週一公休

參觀時間：09：30～17：30，17：00截止入場；7、8月的週五與週六開放至晚間20：00，19：30截止入場

票價：

大人預售票：1800円/當日票：2000円；大學生、専門學校生 預售票：1600円/當日票：1800円；中學生、高中生預售票：1400円/當日票：1600円；小學生預售票：800円/當日票：1000円，學齡前兒童入場免費(kkday、klook有販售預售票，僅賣至6/23)