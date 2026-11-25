【圖／文：水靜葳】

位於韓國全北特別自治道的完州郡，東側群山環繞、西接江流平原，擁有優美的自然風光、深厚的歷史底蘊與充滿質感的韓屋古宅。近年因BTS曾在此拍攝夏日寫真，吸引粉絲前來尋訪偶像足跡，成為韓國中部熱門的追星景點。除了走訪寫真拍攝地，也能探訪傳統古宅、韓劇取景場景，品嚐在地竹筒飯，感受完州融合自然、人文與韓流魅力的慢旅行。

▲我園古宅將傳統建築美學發揮到極致。

對廣大ARMY（BTS粉絲）而言，完州是追尋防彈少年團足跡的聖地。在《2019 BTS SUMMER PACKAGE》夏日寫真集中，成員身著融合韓服元素的典雅造型，在古色古香景色中展現韓國傳統之美。首站推薦建於朝鮮肅宗元年（1675年）至1682年間的威鳳山城，起初是用於戰亂時保護朝鮮太祖李成桂的御真（肖像畫）與實錄，全州陷落時亦曾將肖像畫與牌位遷至此處。山城周長廣達16公里，如今留有通往全州的半月形拱型石門（西門）。漫步於充滿歷史痕跡與寧靜氛圍的古老城牆邊，穿梭在石門前模仿偶像合影、打卡，趣味十足！

▲來到威鳳山城當然要模仿BTS在石拱門耍酷美拍。

距離山城不遠的我園古宅位於五城韓屋村，坐擁終南山與威鳳山得天獨厚的自然景觀，園區主要分為四大區域：團員們拍攝寫真海報封面的「天地人—萬休堂」、舍廊房「煙霞堂」、裡屋「設話堂」和廂房「天目茶室」。走逛韓屋廊道，再到以農家倉庫翻修、充滿現代極簡風格的O's藝廊咖啡下午茶，超愜意！

▲我園的老闆斥重金買下慶南晉州250年歷史的古宅移築至此，結合井邑與咸平的傳統木造建築元素打造而成。

順遊熱門韓劇取景地從我園走個3 、5分鐘來到所陽古宅，這裡正是IU、邊佑錫主演的熱門韓劇《21世紀大君夫人》中「李安大君私宅」的實際拍攝地唷！這裡將三棟180年歷史的古老韓屋移築復原，保留古樸優雅的傳統風貌，不過非住客無法入內，僅能隔著矮石牆像劇中狗仔隊偷窺、偷拍「大君私宅」，或是在一旁的Dubhe Cafe悠閒午茶、賞景、發呆Chill一下。附近的「竹筒飯1號店bamboo rice No.1」是當地知名風味餐，老闆李宗善為世宗大王後代，因夢想去農村住，從全州搬來完州，開業24年的竹筒飯風味定食嚴選完州優質水源滋養的食材，將白米與銀杏裝入三年以上樹齡的竹筒蒸煮，清香竹汁與竹膜精華融合Q彈米粒，搭配豆瓣醬熬煮的海鮮湯，養生又美味。

▲所陽古宅旁的Dubhe Cafe每逢假日總是座無虛席。





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