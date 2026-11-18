韓國廉價航空市場版圖將重新洗牌！真航空（Jin Air）、釜山航空（Air Busan）及首爾航空（Air Seoul）合併案已獲韓國主管機關核准，合併後機隊規模達59架，預期將超越濟州航空，成為韓國最大廉價航空業者！

根據韓國《國際新聞》報導，真航空、釜山航空、首爾航空三家航空公司的合併及企業結合申報，韓國國土交通部與公平交易委員會於11月12日分別予以核准，並預計明年3月17日正式整併，以「真航空」為存續公司完成整合。

根據韓國國土交通部統計，截至2026年6月底，真航空、釜山航空及首爾航空合計擁有59架飛機，將超越目前機隊規模46架的濟州航空，成為韓國機隊規模最大的廉價航空業者。3家航空今年1月至9月累計載客量達1,564萬1,185人次，也高於濟州航空同期的1,012萬8,559人次，顯示整併後不僅機隊規模擴大，載客量也具備市場優勢。

對於航線與航班布局，真航空提出了「釜山第二樞紐發展計畫」。未來除了以仁川與金浦機場為核心外，更計畫大力拓展以「釜山金海機場」作為第二營運樞紐。根據官方提交的規畫，金海機場的國際航線預計從原本的28條擴增至33條，每週航班數也將從281班大幅提升至339班。此外，官方也承諾將保留並強化釜山航空既有的基礎設施，直接在當地打造獨立的飛機維修基地。

在人力及營運整合方面，真航空承諾承接3家航空公司既有員工的僱用關係，不進行人為裁員，後續也將擴大空服員及飛機維修人員招募。不過，整併後的機隊將同時包含波音及空中巴士機型，未來仍須面對維修系統、飛航訓練及人員配置等整合課題。

目前合併案雖已取得韓國主管機關核准，正式整合前仍須完成後續程序，包括預計12月7日召開的臨時股東會、安全運航體系變更檢查，以及海外航空主管機關核准等。接下來計畫前往韓國旅遊的旅客，仍需後續留意航空公司公告，特別是航班、訂位及相關服務是否隨整併有所調整。

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