韓國清州散策　從山城古蹟到巷弄美食，品味城市慢活風景

【圖／文：水靜葳】

韓國旅行除了首爾、釜山，位於忠清北道的清州也是值得探索的城市。這裡不僅有全球晶片巨擘SK海力士，也擁有名列世界三大名泉的椒井氣泡礦泉水。蘊藏豐富歷史的清州，同時散發著文青氣息與生活煙火氣，從熱門韓劇取景地、歷史遺跡到璀璨夜景與道地美食，都能感受這座城市獨有的慢活步調。

▲上黨山城成為清州市民最愛的休閒場所之一。





百濟古城變身四季休閒公園

想深入了解清州，首先來去古色古香的上黨山城走走。這座韓國三國時期百濟上黨縣流傳下來的軍事防禦要塞，如今是市民們喜愛的休憩場所，4.2公里的環抱式石築山城約100個棒球場大，繞一圈約1至1.5小時。步行其間，林木茂密，春秋涼爽，吸引不少遊客來此健行。山城內建有韓屋村，健行後可輕鬆享用特色美食和咖啡下午茶。綜藝節目《首爾鄉巴佬》演員金康勳推薦的「長壽庄」主打香醇美味的清燉雞和辣雞鍋，海鮮煎餅也好好味，吸引國內外遊客前來嘗鮮。清州的咖啡文化也很盛行，若喜歡現代文青風格，清州市有一家2022年開業的養林人文檔案館與人文學院咖啡廳將韓屋傳統美學與現代建築巧思完美結合，身為韓屋設計師的李老闆，當初來到這裡的感覺特別好，恬靜農村栽有櫻花、稻田、蓮花池，設計靈感來自陶淵明的《桃花源記》，於是打造了柳暗花明又一村的氛圍，館內有哲學、藝術、歷史為主的3萬本藏書，書香佐咖啡香，也太幸福！提供招牌飲品蓮葉維也納和咖啡、拿鐵、韓方茶和美味麵包、蛋糕。

▲人文咖啡館周邊的蓮田、韓屋共築出田園生活的歲月靜好。

▲蓮葉維也納是養林人文檔案館與人文學院咖啡廳招牌飲料。





韓劇《黑暗榮耀》宋慧喬在此對奕

這些年清州爆紅的景點莫過於知名韓劇《黑暗榮耀》的重點拍攝地清州中央公園，綠意盎然的樹蔭與歷史悠久的唐朝兵營遺蹟相互映襯，學喬妹下棋，排隊買超脆口糖餅，成了遊客必訪體驗。公園周邊匯聚了清州最大傳統市場「清州六街綜合市場」從傳統乾貨、手工小吃到流行服飾，多達890家店鋪！另外，西門風物夜市和五花肉街都是饕客的必訪聖地，厚切韓式豬五花烤肉滋滋作響的肉汁佐上特製醬料，美味涮嘴！若偏好濃郁湯頭，「바른곱창」香濃鮮美的韓牛牛腸火鍋，更是撫慰味蕾的絕佳選擇。

▲在韓劇《黑暗榮耀》中，宋慧喬就是在中央公園裡下棋。

▲清州六街綜合市場和城內街是傳統與現代購物街市代表。

▲來到清州一定要大啖美味的豬五花烤肉。





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