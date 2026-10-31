冬天韓國旅遊行程推薦！精選5條行程這樣玩：首爾滑雪、草莓採果到釜山燈節、海景汗蒸幕

冬天到韓國旅遊，最推薦去哪裡？有哪些值得安排的行程？根據雄獅旅遊提供的旅遊趨勢顯示，韓國冬季以釜山最受青睞，其次為首爾與濟州島；若以旅遊活動來說，大家最愛的是戲雪與滑雪，接著是購物、體驗溫泉與汗蒸幕、賞景祕境景點、遊樂園。

抱川藝術谷。圖片來源｜雄獅旅遊提供

如果你正在規劃冬季韓國旅行，不妨從自己喜歡的旅遊方式作為起點。對於韓國滑雪感到好奇，可以把時間留給江原道雪場；想在首爾近郊體驗冬季限定活動，則能安排草莓採果、汗蒸幕與特色景點。至於釜山，除了熟悉的海岸風光，冬季燈節、海上纜車與海景汗蒸幕更是不能錯過。以下精選 5 種韓國冬日行程，帶你找到適合自己的新鮮玩法。

韓國冬季旅遊推薦 1：草莓採果、DMZ和平纜車、高級汗蒸幕，不同面向的首爾之旅

冬季到首爾，不一定要把行程排滿購物，在白雪飄飄的浪漫氛圍中，也能接觸到不曾看過的自然與人文風景。其中，一定要推薦的有草莓採果活動！不只日本草莓便宜又美味，韓國草莓也非常有名，親手採摘當豔紅草莓，新鮮滋味令人更難忘。

冬天可在韓國採草莓。圖片來源｜雄獅旅遊提供

而抱川藝術谷是能同時享受自然與藝術的療癒景點；坡州的 DMZ 和平纜車讓旅客透過邊境地景，認識韓國分裂歷史留下的特殊空間，與一般城市觀光不同，多了一層歷史與地理上的意義。沉浸式光影體驗 Le Space、高陽 Starfield 購物中心、AQUA FIELD 高級汗蒸幕則是都市裡的時髦景點代表，體驗韓國的休閒文化，適合想體驗不同面向首爾的旅客。

DMZ 和平纜車。圖片來源｜雄獅旅遊提供

AQUA FIELD 高級汗蒸幕。圖片來源｜雄獅旅遊提供

韓國冬季旅遊推薦 2：HIGH1 滑雪場教練教學、觀景纜車，初次玩雪也能上手

如果想感受韓國冬季最具代表性的活動，滑雪絕對值得列入行程。江原道 HIGH1 滑雪場設有不同難度的滑雪道，從穿上雪具開始，慢慢掌握平衡、學會滑行，最後能自己在雪道上移動的過程超有成就感！若不想一直待在雪場，也能搭乘 HIGH1 觀光纜車欣賞江原道山景。纜車全長約 2.83 公里，沿途可從高處觀看白雪靄靄的山林景觀，怎麼拍都有種蒼茫美感。

江原道 HIGH1 滑雪場。圖片來源｜雄獅旅遊提供

HIGH1 觀光纜車。圖片來源｜雄獅旅遊提供

不過，這趟旅程的看點不只如此。位於仁川迎仕柏度假城的 LED 極光道，以長達 150 公尺的沉浸式光影空間呈現不同場景，從深海到極光般的夢幻畫面，讓人彷彿走進另一個世界；行程也安排水原 STARFIELD 星空圖書館 2.0，四層樓高的巨型書牆本身就是極具視覺張力的空間，可把冰雪景觀與城市裡打卡景點一次收進旅程。

星空圖書館 2.0。圖片來源｜雄獅旅遊提供

韓國冬季旅遊推薦 3：釜山海雲台燈節、天然溫泉，專屬海港城的冬日玩法

相較於江原道以滑雪為主的旅行方式，釜山的冬季行程更適合喜歡海景、城市散策與溫泉的人。冬季限定的海雲台燈節是主要亮點之一，海雲台沙灘透過燈光裝置與點燈步道呈現不同於白天的景色，與夏季到海邊玩水的熱鬧氣氛截然不同。夜晚適合沿著海岸散步，欣賞燈光與海景交織的畫面。

東萊的虛心廳溫泉讓冬季旅行多了一點放鬆感，這裡結合天然溫泉、汗蒸幕與桑拿設施，不只是觀光體驗，也是當地常見的休閒方式。但要特別留意的是，虛心廳的大溫泉池採男女分開的傳統裸湯形式，與一般穿泳衣入池的溫泉設施不同喔。

虛心廳溫泉。圖片來源｜雄獅旅遊提供

釜山必吃美食－豬肉湯飯。圖片來源｜雄獅旅遊提供

韓國冬季旅遊推薦 4：浦項 SPACE WALK、甘川洞彩繪村，從特殊地景認識釜山

如果你喜歡特色建築、城市景觀與特別的拍照地點，十分推薦這趟串連浦項與釜山的行程。主要景點包括浦項 SPACE WALK、甘川洞彩繪村、松島海上纜車與樂天 OUTLET 等，從特殊造型的步行設施，到釜山具有代表性的山坡聚落與海岸景觀，一次看盡不同的樣貌。

浦項 SPACE WALK 以蜿蜒起伏的金屬結構聞名，全長 333 公尺，階梯數共有 717 階，外觀宛如懸浮在空中的大型曲線步道，特殊的造型本身就是景觀的一部分，可以說是「用走的雲霄飛車」，是與傳統觀光景點很不一樣的去處。

浦項 SPACE WALK。圖片來源｜雄獅旅遊提供

回到釜山，甘川洞彩繪村則是另一種代表性風景，以沿著山坡分布的住宅、層層堆疊的街區與色彩鮮明的建築聞名，走進巷弄，可以從不同高度觀看聚落與城市景觀。相較於單純在商圈購物，這類景點更適合放慢腳步，沿途觀察街道與生活空間的在地氣息。

松島海上纜車。圖片來源｜雄獅旅遊提供

甘川洞彩繪村。圖片來源｜雄獅旅遊提供

韓國冬季旅遊推薦 5：冰谷景觀、海景汗蒸幕與海岸列車，冷熱對比的釜山體驗

冬天的釜山，冰谷景觀與海岸風景也能帶來不同旅行感受，適合喜歡欣賞自然景觀，又希望旅途中保留充足室內休息時間的人。2017 年被認證為聯合國教科文組織世界地質公園的青松冰谷，在冬季結冰時呈現驚人的神奇景觀，遊客絡繹不絕。

青松冰谷。圖片來源｜雄獅旅遊提供

絕美的釜山海岸，搭乘海岸列車可以欣賞沿線風景；松島海上纜車則是從海面上方觀看海岸線，提供不同於地面步行的觀景角度。若喜歡拍攝海景，或想在旅途中安排不需要大量步行的活動，這兩種體驗都很推薦。

看完戶外景觀，再走進海景汗蒸幕，則是另一種享受冬天的方式，暖呼呼地讓身心放鬆時，也能欣賞海岸風光，真的是旅程中最享受的事。

海雲台海濱天空膠囊列車。圖片來源｜雄獅旅遊提供

釜山海景汗蒸幕。圖片來源｜雄獅旅遊提供

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林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306608